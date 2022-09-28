«Здесь могут реализовать любую идею»: в Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Собирать роботов-водолазов, проектировать машины-манипуляторы и печатать протезы на 3D-принтере — такие планы у учеников иркутской школы № 64 на открывшейся в стенах заведения «Мультилаб». Пространство для инженерного творчества, укомплектованное по последнему слову техники и дизайна, школе подарила российская компания En+ Group. Что особенно важно — компания не собирается останавливаться на достигнутом и готова поддержать еще несколько заявок от сибирских образовательных учреждений на создание аналогичных центров развития компетенций.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

Новые компетенции для школьников и не только

По мере развития технологий и автоматизации рутинных процессов работодатели предъявляют все более высокие требования к профессиональным компетенциям сотрудников. При этом вузы и колледжи с подготовкой кадров справляются не всегда — специалисту приходится доучиваться на рабочем месте, что серьезно усложняет и без того непростой процесс адаптации. Одними из первых ликвидировать пробел между образованием и реальными производственными требованиями взялись энергетики. Совместно с ИРНИТУ российская компания En+ Group реализует целый ряд проектов, направленных на то, чтобы помочь студентам приобрести востребованные навыки и получить гарантию трудоустройства. Это в первую очередь целевая программа «Академия IT», акселератор «Лаборатория энергетики» и даже корпоративные стипендии. «Мультилабы», адресованные школьникам, в долгосрочной перспективе преследуют ту же цель – при поддержке местных образовательных учреждений сформировать пул высококвалифицированных кадров в Сибири вообще и Иркутской области в частности.

Вера Курочкина.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group. Фото: Андрей Фёдоров.

– Нам очень хотелось, чтобы школа стала не только центром образования, но и центром формирования компетенций. Особенно таких современных и востребованных, когда на базе академических знаний появляется возможность что-то сотворить и увидеть результат, и, возможно, в дальнейшем определить свою профессию. Очень хочется, чтобы наши дети независимо от того, где они живут, в каком городе, в каком регионе, имели доступ к самым современным технологиям, могли реализовать свои самые смелые мечты, – отметила на открытии «Мультилаба» заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group Вера Kурочкина.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

Символично, что школа № 64, в стенах которой разместился «Мультилаб», находится в микрорайоне Приморский, буквально в нескольких метрах от самого масштабного объекта En+ Group в регионе – Иркутской ГЭС. Впрочем, определяющим фактором стало вовсе не расположение заведения. Претендовать на «Мультилаб» могло любое муниципальное учреждение общего или дополнительного образования в Иркутске, Красноярске и Дивногорске. Для этого необходимо было представить на конкурс En+ Group свои предложения по наполнению и развитию такого пространства и мероприятиям, которые можно в нем проводить. Заявки были рассмотрены экспертной группой, и лучшие из них получили возможность воплотиться в жизнь. В общей сложности на конкурс поступило 33 заявки, а победителями стали три школы – по одной в каждом городе-участнике. На реализацию трех проектов энергохолдинг направил 41 млн рублей.

Ксения Зулина.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group. Фото: Андрей Фёдоров.

Автором заявки от школы № 64 выступила учитель робототехники Ксения Зулина. О том, как эффективно использовать свободные пространства в здании, она задумалась еще пять лет назад. Однако, признается педагог, даже не могла себе представить, что результат окажется настолько впечатляющим. Иркутский «Мультилаб» стал самым большим из всех, его площадь составляет 130 кв. м. Огромное светлое пространство стильно оформлено и прекрасно оборудовано. К услугам посетителей «Мультилаба» 3D-принтеры, станок с числовым программным управлением, робототехнические наборы, ноутбуки и планшеты, компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование. Все это призвано помочь ребятам постигать азы 3D-моделирования, программирования, робототехники, видеопроизводства, инновационной экологии, ментальной арифметики, технического английского и многого другого, чему обычно не учат в рамках общего школьного курса.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

Посещать «Мультилаб» смогут и ученики других школ, и даже взрослые. Планируется, что на базе центра компетенций будут проходить различные конференции, соревнования по профессиональным направлениям, научно-популярные фестивали и дни открытых дверей. Отдельное направление работы – курсы для людей пенсионного возраста, например, обучение компьютерной грамотности.

От дронов до роботов-водолазов

Подробнее о том, как можно использовать новое пространство, на открытии «Мультилаба» рассказали ученики Ксении Зулиной, уже знакомые с высокими технологиями. Например, Дарья Елизова с 5-го класса занимается робототехникой, электроникой и прототипированием, регулярно и успешно участвует в профильных соревнованиях. В прошлом году Дарья вошла в число победителей регионального чемпионата корпораций «ЮниорПрофи», а сейчас готовится к участию в Национальной технологической олимпиаде. В «Мультилабе» девушка намерена попробовать свои силы в биоинженерии и изготовить на 3D-принтере протез.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

– Я очень рада, что открылся «Мультилаб». У меня очень много идей, и я думаю, что благодаря ему я смогу реализовать любую из них, – рассказала Дарья.

Старшеклассник Алексей Дмитриев тоже давно увлечен робототехникой и специализируется на создании водных роботов. В «Мультилабе» он моделирует важную деталь – крюк, с помощью которого робот сможет доставать мусор со дна водоема.

Еще один юный робототехник Арсений Карачинцев работает над роботом-водолазом, который будет обследовать внутренние и внешние сооружения ГЭС без участия человека. Идея пришла школьнику после консультаций с энергетиками:

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

– Я был в летнем лагере En+ Group и там спрашивал у специалистов, какие у них есть проблемы. Они рассказали, что для обследования турбины изнутри, нужно закрыть верхний шлюз, выкачать воду и только потом проверять. С роботом достаточно закрыть нижний шлюз: вода остановится, робот проведет обследование и передаст все данные на базу.

– Совершенно очевидно, что будущее энергетики Иркутска – в надежных руках, – прокомментировала замыслы ребят Вера Курочкина.

Но это только часть идей. Ребята уже активно трудятся над созданием дронов, автоматических погрузчиков и других машин, способных облегчить труд человека не только в энергетике, но и в самых разных отраслях промышленности. Ученики уверены: с «Мультилабом» дело пойдет быстро и эффективно.

– Руками работать намного продуктивнее. Ты видишь, что происходит перед тобой, лучше воспринимаешь информацию из первых рук. Ощущаешь этот опыт работы с приборами, – говорит школьник Степан Петкевич.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

Комплексный подход для регионов

– Развитием регионов необходимо заниматься. Мы должны делать все возможное, чтобы наша молодежь могла получать достойное образование, – заявил весной этого года основатель En+ Group Олег Дерипаска на открытии лицея для одаренных детей на Кубани. Именно он заложил принципы постоянной поддержки компанией молодежи. С такими же мыслями реализуются образовательные программы в Сибири, и «Мультилабы» не исключение. Однако одних только инвестиций, пусть даже и столь значительных, было бы недостаточно. Проекты по-настоящему удались там, где к бизнесу присоединилась увлеченная команда – как в 64-й школе, где инициатива учителя Ксении Зулиной нашла поддержку у директора Галины Газенкампф.

– Мы в нашей школе давно работаем в таком направлении как робототехника, и вместе с детьми и коллегами мечтали о новой и современной лаборатории. Сегодня эта мечта сбылась. Нам очень повезло, что у нас есть такие замечательные учителя, как Ксения Владимировна, но еще больше повезло, что есть такие компании, которые вкладываются в будущее наших детей и делают то, что должны делать истинные патриоты России, – рассказала директор школы.

До конца 2023 года En+ Group планирует открыть еще 10 «Мультилабов» – по пять в Иркутске и Красноярском крае. Как и в случае с первыми лабораториями, места для их размещения определят по итогам конкурса.

Дмитрий Ружников.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group. Фото: Андрей Фёдоров.

– Это говорит о том, что у города появляется еще одна стезя развития, что не может не радовать, – прокомментировал инициативу энергохолдинга вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, – в прошлом сам выпускник 64-й. По его словам, первый компьютерный класс в этой школе появился уже после его выпуска и был оборудован в соседнем здании на средства родителей учеников. С тех пор многое изменилось: технологии стали сложнее, а у школ появились дополнительные возможности в рамках социальных инициатив крупного бизнеса. И не только у школ: En+ Group стремится поддерживать самые разные некоммерческие проекты, благоустраивать пространства и тем самым системно улучшать среду в городах присутствия.

– Если мы выйдем из школы, то увидим, что рядом идет благоустройство аллеи и набережной у плотины ГЭС. Получается такой комплексный подход: и школа, и образование, и новые территории – все это вместе дает потрясающий эффект. Родители учеников, которые живут здесь, в восторге от того, как преображается район, какие возможности появляются у детей, – отметил Дмитрий Ружников.

В Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров.

Какие возможности появятся у учащихся других школ, зависит от самих учреждений. Второй конкурс на «Мультилабы» еще не объявлен, но готовиться к нему школы могут уже сейчас: изучать опыт центра компетенций в школе № 64 и в том числе на его основе создавать свои, не менее амбициозные и перспективные проекты.

Юлия Плотникова