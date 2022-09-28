Марина Седых стала почетным гражданином Иркутской области

Церемония награждения состоялась 27 сентября, награду Марине Седых вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, рассказали SIA.RU в компании.

– Иркутская область в этом году отмечает свое 85-летие, но славная история и богатые традиции Приангарья имеют гораздо более глубокие корни. Мы гордимся уникальными природными богатствами наших территорий, техническими достижениями предков и современников. Иркутск был и остается духовным и культурным центром России. В этом, без сомнения, и ваша заслуга! Благодаря вам, вашему труду и энергии крепнет наша Иркутская область, закладывается фундамент развития Приангарья как опорного региона России, – выступил с поздравлением Игорь Кобзев.

Высшей региональной награды были также удостоены тренер спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Яковенко Игорь Бражник и главный врач клиник ИГМУ Гайдар Гайдаров.

– Сказать, что я горжусь – это ничего не сказать. Для меня награда очень ценна, ведь я иркутянка в пятом поколении. В Иркутской области родились и выросли мои родители, и для меня наш регион – родина, дом, который я не собираюсь покидать. Я считаю, что мы живем в самом красивом месте, с уникальной природой, здесь есть всё, что необходимо для счастливой жизни. Хочу отметить, что эта награда подчеркивает заслуги всей компании, которая вносит значительный вклад в развитие региона, – подчеркнула Марина Седых.

Как отметила глава компании, ИНК – крупнейший налогоплательщик Иркутской области, компания ведет активную социальную политику на территориях своего присутствия, прежде всего в Усть-Кутском, Киренском и Катангском районах. «Сегодня как никогда важно нести ответственность за тех, кто рядом, поддерживать близких и продолжать эффективно выполнять свою работу, быть полезным на своем месте».

Звание "Почетный гражданин Иркутской области" является высшим признанием заслуг гражданина перед Иркутской областью и присваивается за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, в сфере деятельности по защите прав человека, за деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.