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Сбербанк уже сейчас принимает заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

Несмотря на то, что закон еще не вступил в силу.

С 30 сентября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих. Воспользоваться ею могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:

- мобилизованные в Вооруженные Силы Российской Федерации;

- военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту;

- сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;

- добровольцы, заключившие контракт на военную службу;

- члены семей всех перечисленных выше категорий.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

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«Мы приняли решение начать приём заявок по данной программе уже сейчас. Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы».

В рамках программы военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после её окончания. Срок действия программы – до 31 декабря 2023 года. Программа также распространяется на индивидуальных предпринимателей, взявших розничный кредит. Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации, с её условиями можно ознакомиться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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