Сбербанк уже сейчас принимает заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

Несмотря на то, что закон еще не вступил в силу.

С 30 сентября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих. Воспользоваться ею могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан: