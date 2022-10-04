Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию

С 21 сентября – после объявления о частичной мобилизации в стране – привычный образ жизни большинства россиян вновь получил серьёзную и неожиданную встряску, которая меняет планы как отдельных граждан, так и целых бизнесов. Как иркутские предприниматели отреагировали на новые вводные, насколько, по их мнению, сильны связанные с этим риски для экономической стабильности? Об этом – нашем небольшом обзоре.

Экономическая передовая

Одним из первых на изменившуюся ситуацию отреагировал председатель Иркутского регионального отделения «Опора России» Алексей Егоров. В своём обращении, которое было опубликовано в соцсетях по итогам экстренного совещания Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» практически сразу после указа о частичной мобилизации, он, в частности отметил, что предпринимательское сообщество заинтересовано в суверенитете и целостности нашего государства, и при этом прекрасно понимает, что передовая проходит не только по линии фронта. Есть ещё и экономическая передовая, и здесь многое зависит от того, как бизнес будет функционировать дальше, как будет выполнять свои и федеральные проекты, а также восполнять кадровый дефицит, который и до мобилизации испытывали многие отрасли экономики.

– Предпринимательское сообщество имеет огромное значение для экономической стабильности государства, и желательно не экспериментировать, как всё будет работать без них, – прокомментировал Алексей Егоров Газете Дело. – Поэтому мы составили перечень предложений от субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области по стабилизации ситуации в сфере МСП в связи с частичной мобилизацией и направили его в региональное министерство экономики.

В перечне – 25 предложений. В частности, предприниматели предлагают до окончания СВО утвердить автоматическое продление лицензий субъектов МСП, ввести мораторий на проверки и на банкротство, а также предоставить отсрочку по оплате кредитов и лизинговых платежей в связи с мобилизацией тридцати и более процентов сотрудников предприятия.

Кроме этого, в списке есть предложения о том, чтобы при мобилизации сотрудников МСП была предусмотрена возможность расторжения контрактов по 44 и 223-ФЗ без включения в реестр недобросовестных поставщиков и начисления неустоек, а также «заморозки» условий предоставления государственных грантов, если продолжить работу по ним невозможно в связи с мобилизацией ключевых членов проекта.

Отсрочка для бизнеса

Подобное обращение, но уже к председателю российского правительства Михаилу Мишустину от лица «более 7 млн российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают конкурентоспособность экономики государства, создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений» подготовила Торгово-Промышленная Палата России.

По словам президента Союза «ТПП ВС (ИО)» Алексея Соболя, в основу обращения к председателю правительства России легла и информация, которую получила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири более чем от семидесяти предпринимателей и руководителей бизнеса с оценкой рисков, следующих за мобилизацией руководителей компаний, ключевых сотрудников и узких специалистов.

В документе, в частности, отмечается, что «предусмотренные в настоящее время условия по отсрочке от частичной мобилизации работников организаций оборонно-промышленного комплекса, организаций IT-ceктopa не решают в полном объеме задачу сохранения деятельности и развития российского предпринимательства», и даётся обоснование отсрочки для физических лиц-учредителей, руководителей (генеральных директоров), главных бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств при условии, что компания осуществляет деятельность более 6 месяцев.

«Призыв на воинскую службу данных категорий может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов и негативным последствиям для работников, поскольку требует значительного времени для передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий. При этом в ряде случаев необходимы решения собрания акционеров и иных органов управления, а также другие длительные по срокам действия», – говорится в обращении.

В этой связи, правительству РФ предлагается рассмотреть возможность предоставления брони «в отношении компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий».

Очередной шок для рынка труда

Как частичная мобилизация может отразиться на рынке труда Иркутской области, проанализировала платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru. По её данным, в Иркутской области сейчас открыто 18,3 тысячи вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 3,8 резюме на место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них – рабочий персонал, строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи и другие.

– В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался, – считает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

По её мнению, HR-функция в очередной раз вошла в зону стремительной трансформации, похожую на уже пережитый пандемический шок, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи, какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия чёткой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей.

– Озвученный потенциал частичной мобилизации – 300 тыс. человек – условно когорта молодых людей 20-24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет – это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне – 5-6 человек на место в целом по стране, – отмечает Наталья Данина.

При этом если смотреть на отрасли, розничная торговля – ключевой участник рынка труда в плане массового найма – продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях – санкционное давление, скорее всего, будет ещё сильнее. Но объём трудовых ресурсов, занятых в них, к счастью, не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда. Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счёт параллельного импорта, и люди там тоже будут нужны.

«Руководителей предприятий малого бизнеса надо "бронить", иначе можно парализовать экономику»

Павел Поляков, руководитель ассоциации отельеров и рестораторов Иркутской области:

– Пока бизнес находится в выжидательной позиции, так как ещё сложно что-то сказать определённое, слишком мало времени прошло. Понятно, что, например, в нашей сфере работает много молодых людей, которые попадают в первую волну мобилизации, поэтому настроение у всех достаточно напряжённое. Но в целом, всё спокойно, хотя ситуация с персоналом может быть весьма критичная.

С другой стороны, получил письмо от ТПП, которая направляет свои рекомендации в правительство РФ в отношении призыва именно собственников бизнеса, руководителей, на которых завязано всё «хозяйство». По большому счёту, призвав руководителя, можно поставить под угрозу работу всего предприятия. Такая дилемма получается для нашего государства. Не знаю, как оно будет разруливать эту ситуацию, но точно однозначно – руководителей предприятий малого бизнеса надо как-то "бронить", иначе это может парализовать экономику.

«У застройщиков проблем со стройкой не будет»

Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой»:

– Особых рисков в части остановки строек сегодня не вижу. строительство во все времена является драйвером экономики, а застройщики сейчас обеспечены проектным финансированием. Пока нет предпосылок для остановки даже крупных инфраструктурных проектов.

Реально считаю, что у застройщиков проблем со стройкой не будет. Кадров на рынке сегодня в избытке, не думаю, что с этим могут быть проблемы.

«Делом надо заниматься, а не паникой»

Анатолий Казакевич, предприниматель, путешественник, инициатор создания городских парков «Поляна» и «Солнечная дорога»:

– Мы готовимся к открытию отеля «Байкал-Аляска» в спорт-парке «Поляна», которое должно состояться до нового года, и все усилия прилагаем в этом направлении. Инвесторы продолжают своё дело, связанное с созданием и развитием туристических объектов. Мы видим, что турпоток растёт, и в любом случае двигаемся вперед.

Делом надо заниматься, а не паникой.

«Будем обходиться теми ресурсами, которыми располагаем»

Вячеслав Лизин, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России:

– В первую очередь надо говорить о том, что распоряжения главы государства должны выполняться безоговорочно, и мы не ставим под сомнение приказы нашего главнокомандующего. При частичной мобилизации работники сельхозпредприятий точно не станут от неё уклоняться. Несмотря ни на что, мы с максимальной самоотдачей будем вести битву за урожай всеми имеющимися ресурсами. Кроме этого, губернатор, правительство и депутаты Иркутской области понимают, что не менее важная задача обеспечить продовольственной безопасностью наш регион. Поэтому сейчас министерство сельского хозяйства региона формирует списки критических важных профессий, которые планируется поставить в бронь для выполнения всего комплекса сельхозработ . Это прежде всего рабочие профессии, такие как механизаторы, комбайнеры и другие.