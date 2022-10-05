Предметный дизайн и «люди из Красной книги»

Почему предметным дизайнером в России быть непросто? Куда пойти учиться дизайну и откуда черпать вдохновение? Почему успех в будущем во многом связан с выводами прошлого? Как построить коммуникацию с предметной средой и дать эмоцию в брендированной ручке? Об этом и о многом другом говорят спикеры конференции «Дизайн. Промышленность. Ритейл».

«Будущее у российского дизайна есть»

Петр Сафиуллин. Фото А. Федорова

Петр Сафиуллин (г. Казань), архитектор, дизайнер интерьеров, промышленный дизайнер, основатель мебельного бренда Yaratam Design:

Об образовании и утраченной преемственности

Одной из основных причин того, почему у нас сегодня предметный дизайн даже не в зачаточном, а «предзачаточном» состоянии, является утрата связей с советской школой. В начале 60-х в СССР был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), где раскрывали для студентов, казалось бы, архаичное, но в реальности очень важное понятие «художественное конструирование». У вуза были филиалы в разных союзных республиках, он вел огромную исследовательскую и прикладную работу. К 90-м годам прошлого века этот источник иссяк, и сегодня мы можем знакомиться с результатами его деятельности только по подшивкам журналов. И там многое можно почерпнуть – как будущему дизайнеру, так и тому, кто работает уже сегодня.

О мировой популярности

Всеми силами я пытаюсь доказать, что будущее у российского дизайна есть! Я стремлюсь и буду стремиться вывести российский дизайн на мировой уровень. И это не какая-то пустая амбиция, а объективная рабочая реальность. Наша компания получала из стран Европы и США запросы на поставки мебели нашей торговой марки. Другой вопрос, что сейчас это взаимодействие логистически усложнилось, но начало положено. Мы понимаем, что российский производитель может быть востребован не только в России.

О конференциях и секрете успеха

Я всегда поддерживаю подобные мероприятия, где можно поделиться своим опытом, предостеречь молодежь от каких-то ошибок. Мой путь к созданию собственного бренда и производства был довольно длинным и непростым, и с годами я осознал главный рецепт: работать и снова работать. Пробовать, учиться, совершать ошибки, делать выводы и снова работать. И, выступая со своими кейсами на конференциях по дизайну, я надеюсь, что после каждой такой встречи, получив новые знания, дельные советы, общение с коллегами, в отечественном предметном дизайне будет загораться хотя бы одна новая звезда!

«Новый тренд – кастомизация в предметной среде»

Марика Таубе. Фото А. Федорова

Марика Таубе (г. Новосибирск), промышленный дизайнер, кандидат технических наук, главный тренер национальной сборной России по компетенциям «Промышленный дизайн» World skills Russia:

О трудностях перевода

В нашей стране предметным дизайном принято называть, прежде всего, дизайн мебели, хотя product design – это английское словосочетание, обозначающее дизайн любого предмета вообще: смартфона, ручки, столовых приборов и чего угодно. И сейчас по-прежнему два понимания термина «предметный дизайн» сосуществуют, и каждый спикер оговаривает в любой аудитории, что именно он понимает под этим выражением.

О чем молчит кресло

Немногие задумываются над тем, какие сценарии поведения программирует тот или иной предмет мебели или интерьерный аксессуар в момент их взаимодействия с человеком. Как, например, работает мозг человека в момент сидения на твердой поверхности минималистичного стула или в неге большого мягкого кресла? В каком из вариантов получится мозговой штурм?.. Предметная среда может подсказывать действия и снижать уровень страха того, кто в ней функционирует, снимать психологическое напряжение на производстве и т.д. Другой вопрос, что наша страна в 90-е годы стала активным потребителем импортной продукции, которая изначально была создана для людей другого (не российского) культурного и природного пространства. При этом она определяла для нас достаточно низкий уровень нормы: за ширпотреб мы платили вот столько, а за вещи чуть более высокого качества готовы были выложить уже серьезные суммы, которые неадекватно превышали стоимость того же предмета в стране его производства.

О прошлом и будущем

Когда меня сегодня спрашивают, что почитать по теме предметного дизайна, я рекомендую все чаще подшивки журналов ВНИИТЭ, советские учебники и монографии по технической эстетике. Теория решения изобретательских задач была сформулирована советскими учеными еще в 1946 году, а способы дизайн-мышления, которые сегодня транслируются иностранными профильными изданиями, также были разработаны в СССР. Поэтому лучшим стартом для работ будущего я считаю погружение в прошлое отечественной науки.

О кастомизации

Мебельные тренды и глобальная популярность предметов отдельно взятых гегемонов вызывают некое усреднение и обезличивание пространства: интерьер в Швеции может выглядеть аналогично интерьеру в Греции, Китае или России. Но сегодня развивается новый тренд – кастомизация в предметной среде, ориентир на нечто частное, индивидуальное, уникальное, географически и этнически обусловленное. Конференция в Иркутске показала, сколько здесь талантливых ребят, способных показать миру самобытный дизайн, вобравший в себя мотивы местных мифов, особенностей природы, истории. Эта самобытность может выражаться и в материалах, и в декоре, и в особенностях конструктива. Так, российское сообщество предметников, да и вся Россия ждет, когда уверенно проявят себя байкальский, татарский, уральский, алтайский, бурятский дизайн – дизайн любого региона, а возможно, даже отдельно взятого города!

«Важно, чтобы промопродукция стала актом коммуникации»

Михаил Чистяков. Фото А. Федорова

Михаил Чистяков (г. Москва), преподаватель школы дизайна IDS, обладатель наград A’Design и Red Dot, промышленный, предметный дизайнер:

О наградах

Один из рассмотренных мною на иркутской конференции кейс – это разработка дизайна бортовой посуды для компании «Аэрофлот». Эта работа получила награду Red Dot. А поскольку и для начинающих дизайнеров, и для опытных профи бывает важно участвовать в профессиональных конкурсах, имеет смысл ответить на самый частый вопрос: почему и за что этот проект получил награду? На конференциях и на площадках спикер-клубов мы коротко проговариваем исходное техзадание от заказчика: нужно было отразить русские мотивы, но деликатно, избежав нарочитого декора, при этом посуда должна быть легко производима в огромных тиражах, удобна для использования на борту… А таких пунктов не менее полусотни, и свести воедино требования визуальные, эстетические, технологические и прочие на деле довольно непросто. Материалы, контекст функционирования предмета, заложенные в него атрибуты культурного кода, прогноз себестоимости единицы и многое-многое другое необходимо изучить, «примерить» к решению поставленной задачи. Путь к победам и наградам лежит через большую работу.

О «котиках», или о чем не молчит смайлик

Промопродукция давно стала для нас привычным атрибутом корпоративной культуры. Ручки, блокноты, кружки с неким логотипом – это нечто само собой разумеющееся. Но можно ведь выйти из этой статики и позиции нейтрального молчания в плоскость более эмоционально окрашенную. «Котики» как нарицательное позитивного месседжа могут быть выражены и посредством других визуальных компонентов: смайликов, оригинальной пиктографии, слов-сигналов, слов-приветствий и т.д. Важно, чтобы промопродукция стала актом коммуникации, донесла до владельца ручки, блокнота некую приятную мысль, послужив в конечном итоге формированию лояльности к той компании, чей логотип рядом с «котиком/смайликом» находится.

«Предметные дизайнеры в России – исчезающий вид»

Александр Коваль (г.Санкт-Петербург), член правления Союза дизайнеров России RIDU, номинант премии Red Dot Design, промышленный дизайнер:

О людях из «Красной книги»

Я называю предметных дизайнеров в сегодняшней России «краснокнижными людьми», исчезающим видом. Их объективно мало: если на профильной кафедре ведущего питерского вуза в позапрошлом году училось 12 человек, в прошлом – уже восемь, а в нынешнем зачислено и вовсе шесть. И тому есть несколько причин.

Во-первых, «держать» предметника в штате хотят далеко не все предприятия. Об этом на иркутской конференции мы говорим много и горячо. Во-вторых, штатные предметники, к сожалению, это не те сотрудники, которые мотивированы рисовать хиты. Ведь они, что называется, на зарплате. Независимо от того, насколько талантливо сделан будет тот или иной стул/диван/светильник, насколько оригинален и практичен, дизайнер просто в конце месяца получит фиксированную сумму. Видели бы вы потухшие глаза этих «штатных» ребят… Из второй причины логически вытекает третья – невозможность заниматься только предметным дизайном. Один из самых востребованных на мировом рынке российских предметников Дмитрий Логинов как-то сказал: хочешь заниматься предметным дизайном – имей вторую специальность, которая будет тебя кормить. Ведь неизвестно, сколько лет пройдет, пока ты, окончив, скажем, Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица, станешь со своими работами кому-то интересен. Более того, в изготовление прототипов тебе придется вкладывать собственные деньги, иначе как их увидит потенциальный заказчик? Поэтому большинство предметников еще и дизайнеры интерьера, фотографы, архитекторы и т.д. И из общего числа энтузиастов и романтиков лишь редкие смельчаки и упрямцы доходят до сотрудничества с массовым производством. Одна из задач сообщества предметного дизайна в России эту ситуацию переломить.

О роялти

Во всем мире уже давно существует практика оплаты роялти. Создал дизайнер предмет, выпустили его в массовое производство – автор проекта получает некий процент от продажи каждой единицы данного артикула. Понятно, что это могут быть и десятые доли процента, и даже сотые (в случае многотысячных тиражей). Главное, предметник понимает: он востребован, он мотивирован, есть смысл расти над собой, создавать нечто свежее и интересное. Этот круговорот идей и денег – определяющее условие развития предметного дизайна.

О «поцелуе Божьем»

Я не считаю профильное дизайнерское или художественное образование залогом успеха для предметника. У каждого свой путь. Кто-то «выстреливает», получив фундаментальную академическую базу, а кто-то добивается успеха, создавая проекты интуитивно, ощутив некий «поцелуй Божий». Поэтому если кто-то из ребят без образования здесь и сейчас идет на покорение вершин предметного дизайна – в добрый путь!

«Конференция стала центром притяжения огромного креативного ресурса»

Оргкомитет конференции «Дизайн. Производство. Ритейл»: С. Рожкова, К. Буянова, З. Даева, К. Пономарева, А. Долин. Фото А. Федорова

Оргкомитет конференции «Дизайн. Производство. Ритейл»:

Об итогах

Мы очень рады, что конференция «Дизайн. Производство. Ритейл» стала центром притяжения огромного креативного ресурса нашего региона и всей нашей страны! Первое открытое иркутское мероприятие, посвященное диалогу разработчиков предметной среды, производственников и ритейлеров, показала, насколько высок интерес к предметному дизайну у всех участников этого диалога. Представители производственных фирм открывают для себя дизайн-сообщество, а дизайнеры видят и понимают, что они нужны индустрии и их идеи могут быть реализованы в промышленном масштабе. Дизайнеры-слушатели не только смогли на равных пообщаться с приглашенными именитыми спикерами, узнать много полезного и познакомиться с опытом успешных кейсов в области предметного и промышленного дизайна в России, но и получить заказы от компаний Иркутской области. Количество таких коллабораций пока невелико. Но! Ассоциация предметного и промышленного дизайна будет прилагать все силы к тому, чтобы все больше и больше таких площадок было организовано, а встречи на этих площадках с каждым разом становились еще продуктивнее.