Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль

Тандем дизайнеров Светланы Рожковой и Ксении Буяновой хорошо известен иркутянам. Интерьеры, созданные дизайн-студией «Розмарин», самобытны и узнаваемы: это всегда особая атмосфера и продуманное пространство, куда хочется возвращаться. Сегодня у Светланы и Ксении – новые амбициозные задачи: дать новый вектор локальным, историческим производствам, наладить эффективное сотрудничество между местными дизайнерами и производителями с целью проявить байкальский стиль и предложить местным жителям и туристам то, чего они ждут в интерьерах: дикость и необузданность в сочетании с комфортом и уютом.

Светлана Рожкова и Ксения Буянова. Фото А. Федорова

«Дизайн притягивает людей»

Светлана, Ксения, ваши проекты всегда узнаваемы. Заходишь в кафе и понимаешь: это делал «Розмарин». Как вам это удается?

Ксения: Нередко слышим подобное от иркутян. На вопрос: «Как вы это поняли?» - обычно отвечают, что это чувствуется на каком-то молекулярном уровне: «Видно, что здесь работали над созданием атмосферы, создающей соответствующее настроение. Есть индивидуальность пространства, и она считывается». Мы можем предположить что именно детали, предметы искусства и ремесленного производства, проработанные декорации создают такое особое впечатление.

Мы рады такому результату, потому что за ним стоит большой труд. Наши проекты всегда подвергаются тщательной проработке. Мы много общаемся с заказчиками, для каждого придумываем свою историю, поэтому нет проектов, которые были бы друг на друга похожи. Думаю, именно за этим к нам и обращаются наши клиенты, это то, что качественно отличает наши работы, и то, чего не хватает нашему рынку сегодня!

Вы работаете и с частными заказами, и с корпоративными клиентами?

Ксения: Да, и в последнее время у нас много коммерческих заказов. Проектирование и создание общественных пространств – это уже не новое для нас направление, но одно из самых любимых. Работа с такими проектами – большой простор для творчества, где мы применяем разнообразные приемы как в декорировании пространства, так и в работе над маршрутизацией гостей внутри этого помещения. Работа над общественными пространствами требует от команды большего эмоционального соучастия, ведь мы не просто создаем красивую картинку, а формируем характер будущего заведения. Мы создаем пространства, которые отражают специфику нашего региона, но в то же время и обладают набором качеств, чтобы быть исключительными в своем сегменте.

Фото из архива компании

Проекты «Розмарина», как правило, яркие, наполненные деталями. Вы много работаете с цветом – особенно синим и зеленым. Почему?

Ксения: Это наши региональные природные цвета: синий, зеленый, серый, охристый. Логично использовать эти цвета у нас, они сочетаются с экстерьером, люди чувствуют себя комфортно и расслабленно в этой цветовой гамме. Мы долгое время работали над поиском байкальского стиля, и этот путь продолжается до сих пор, в каждом новом проекте стараемся нащупать что-то новое, чтобы дополнить свое представление о нем. Особенно это актуально в создании гостиничных домов, загородных отелей и мест отдыха. Там как нигде необходимо создавать интерьеры, за которыми тянется история целого края, именно такие интерьеры и притягивают гостей, им в них не только красиво, но и уютно - собственно, как и у нас в Сибири. Многие туристы делятся своими впечатлениями о поездке на Байкал и отмечают невероятную теплоту и душевность местных жителей.

Светлана: Мы работаем с абсолютно разными цветовыми решениями, все всегда зависит от задач. Нам нравится искать и применять новое, создавать смелые концепции, удивлять людей. К этому призываем и всех предпринимателей, оказывающих влияние на формирование эстетического образа нашего города.

Заказчики ваш подход разделяют?

Светлана: Обычно мы с первых минут чувствуем и понимаем, получится у нас поработать вместе или нет. Важно говорить на одном языке, дышать одним воздухом. Здесь вопрос уже не про деньги, а про мироощущение, про принадлежность месту, где ты живешь, про желание сделать его лучше.

Ксения: Когда это совпадает – с радостью беремся за проект, зная, что результат в этом случае принесет пользу всем участникам. Многие клиенты говорят: «То, что вы делаете, притягивает людей». При правильной постановке задач дизайн помогает бизнесу стать успешным, это мы видим на примере наших уже готовых проектов.

Фото из архива компании

«Туристы хотят дикости и контрастов»

Что вы вкладываете в понятие «байкальский стиль»? С чего начались ваши поиски особенного, аутентичного стиля в интерьерах?

Ксения: Наверное, с нашего личного опыта путешествий. Когда ты приезжаешь в другую местность, ты считываешь ее «код»: колористику, фактуры, запахи, звуки, и эти идентификационные комбинации оставляют незабываемые воспоминания, которые всплывают все вместе при одном только звуке или аромате. Хочется и в нашем регионе сформировать такую уникальную комбинацию, которая будет отражать характер местности и характер наших людей

А что наше? Чего хочется туристам, приезжающим на Байкал?

Ксения: К нам едут получить удовольствие от того, какое здесь всё дикое, несовершенное, неидеальное, близкое к природе. «Дайте нам дерево, лед, всю ту дикость, которая у вас есть, – говорят туристы. – Покажите характер людей: суровых, но радушных».

Светлана: Мы не единственные в Иркутске, кто задумывается над этим, – есть целое сообщество дизайнеров, Ассоциация. Наше общее желание – выявить байкальский код: и цветовой, и стилистический. Хотелось бы, чтобы однажды люди начали говорить: «Это сделано в байкальском стиле».

На самом деле все отгадки рядом, сама природа подсказывает и цвета, и фактуры. А история! Иркутск ею пропитан. И всё это можно показывать в интерьерах, делая это современно, комфортно для людей. Так мы можем оказывать влияние на формирование эстетики городской среды.

Фото из архива компании

Приведите пример из вашей практики, пожалуйста.

Светлана: «Гостевой дом на Ангаре» мы сделали в купеческом стиле. Ходили по музеям, изучали, вдохновлялись. Это наша история, на которую можно опираться и делать абсолютно современные вещи, стилизовать, совмещать – и это будет энергетически принадлежать Иркутску. То же и с Байкалом. Нам хочется создавать места, где местная эстетика будет считываться тонко, интеллектуально, современно.

«Сейчас золотое время для дизайна»

Расскажите подробнее о вашем дизайнерском объединении. Как давно вы объединились в Ассоциацию, как часто встречаетесь, какие вопросы решаете?

Ксения: Объединились пару лет назад – и основным составом встречаемся обычно раз в неделю.

Светлана: У каждого, кто состоит в Ассоциации, за спиной большой багаж реализованных проектов, знание того места, где мы живем. Нам всем небезразлично, что происходит в городе. И мы открыты к диалогу по всем направлениям, касающимся эстетики и комфорта города.

Здорово, когда местные идеи воплощаются силами местных мастеров. Насколько хорошо выстроена коммуникация между дизайнерами и производителями в Иркутске?

Ксения: Ассоциация выстраивает эту работу. Мы предлагаем местным производителям консультации по любым запросам: цветам, фактурам, задачам, которые сейчас актуальны.

Светлана: Для предметного дизайна сейчас открываются новые возможности. Многие компании ушли с российского рынка. Это золотое время, когда можно всё повернуть в нашу пользу. У Ассоциации есть достаточно амбициозная идея – замкнуть всю цепочку, когда здесь есть и запрос, и производство, и сбыт.

Фото из архива компании

22-23 сентября по инициативе Ассоциации в Иркутске прошла конференция по предметному дизайну. Что получают производители благодаря таким мероприятиям?

Светлана: В первую очередь – повышают уровень насмотренности, знаний. Обычно каждый занят своим делом и не выходит за его пределы, не видит перспектив. Мы раздвигаем эти границы, показываем возможности. Верим, что у нас получится поднять, всколыхнуть эту энергию.

Ведь это для всех хорошо. Возьмем те же общественные интерьеры: и столы, и стулья можно производить здесь, в Иркутске. Логистика отменяется, цена ниже, скорость выше. Производственники зарабатывают. У дизайнеров облегчается работа.

Альтернатива IKEA?

Ксения: Можно и так сказать. Мы промониторили этот рынок, посмотрели, что продается в магазинах. Очень много интересных товаров появилось. Но, к сожалению, по-прежнему есть команды местных мебельщиков, производящих «шедевры», которые, на наш взгляд, не должны появляться. Это наша общая ответственность – не деформировать байкальский код.

Мы как Ассоциация хотим направлять производство в нужное русло, давать местным компаниям возможность производить именно те товары, которые продавались бы здесь, а может быть, и по всей России.

Фото из архива компании

Насколько плотно сам «Розмарин» работает с местными производителями?

Светлана: Недавно мы проанализировали и поняли, что практически все производим здесь. Для нас это максимально предсказуемый результат: можно приехать на производство, посмотреть, потрогать.

Ксения: Уровень наших производителей и ремесленников значительно вырос и продолжает совершенствоваться, наших заказчиков мы максимально защищаем, сотрудничая только с проверенными местными компаниями.

То есть заказчики готовы к местному?

Светлана: Да, эта готовность появляется. Например, «Гостевой дом на Ангаре», о котором мы уже упоминали, – это хороший опыт, когда мы показали людям, что у нас такое может быть. В бутик-отеле мы буквально всё сделали силами местных производителей. Интерьер получился сложный, душевный и с уважением к бюджету заказчика.

Ксения: Ассоциация хороша тем, что позволяет доносить эти идеи до более широкой аудитории: проводить встречи, информировать, подключать к дискуссиям городские власти, представителей туристического, ресторанного гостиничного бизнеса.

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О КОМПАНИИ

Мастерская «Розмарин» на рынке более 10 лет. За плечами творческого тандема Светланы Рожковой и Ксении Буяновой – десятки реализованных проектов в Иркутске, Москве, Сочи. Компания работает как с частными интерьерами, так и с корпоративными. В числе знаковых проектов «Розмарина» – кафе «Эпифана», «Этика», «Варежка», “Ку-Ку”,” Take It” “Франческо”, интерьеры жилого комплекса «Сибиряков». Важное направление творческой мастерской – студия «Розмарин Kids» для детей от трех лет, где маленьким иркутянам прививают эстетику и вкус.

Три элемента байкальского стиля

Из чего складывается байкальский стиль? Чем можно вдохновиться для создания уникальных и запоминающихся интерьеров? Мы попросили Ксению и Светлану поделиться своим видением.

1. Связь с природой

Ксения: У нашей природы – свои характерные особенности. Солнце, ветра, дожди, снега – всё это воздействует на материалы, создает необычные текстуры, фактуры, орнаменты. Эти элементы можно включать в интерьеры.

Светлана: Причем это необязательно должно быть что-то старое, пошарканное – можно трактовать современно: печатать на стекле или других материалах, более комфортных в уходе и уборке.

Фото из архива компании

2. Характер людей

Светлана: Одна из главных драгоценностей нашего региона – люди, которые здесь живут. Несмотря на внешнюю суровость, невозмутимость, они умеют сочувствовать, проявлять эмпатию.

Ксения: Такой контраст в интерьере тоже возможен. Всё, что подчеркивает радушие: натуральный текстиль, посуда с ручной росписью, уютный свет – и при этом брутальность и минимальная обработка материалов. Тонкий эстетичный контраст.

3. Колористика

Светлана: Здесь не нужно ничего изобретать – лучше обратиться к тому, что есть, что нас окружает. Природа сама подсказывает, что делать: здесь столько цветов и сложных оттенков!

Ксения: У нас есть целые подборки фотографий с нашими местными пейзажами, которыми мы часто пользуемся при подборе цветовой гаммы для наших интерьеров.

По-нашему, по-сибирски

Один из масштабных проектов, над которым работает сейчас «Розмарин», – интерьеры в жилом комплексе бизнес-класса «Сибиряков». «Сделайте так, как вы обычно делаете: уютно, атмосферно, по-нашему, по-сибирски», – таким был запрос заказчика. Мы попросили дизайнеров рассказать о том, как реализуется эта задача.

Фото из архива компании

О Сибирякове

Проект ЖК «Сибиряков» – первая совместная работа «Розмарина» с иркутскими застройщиками: «Сразу понравилось, что в центре проекта – человек. Изучили историю, биографию Сибирякова. Осознание того, что наши предки были такими, греет душу, вдохновляет, мотивирует».

О концепции

В основе предложенных дизайнерами решений – душевность, простота, экологичность. Офис продаж, например, решили собрать из контейнеров. «Идеи повторного использования материалов сейчас популярны. Когда все блок-секции достроят, офис продаж можно будет легко демонтировать и убрать с территории застройки».

Фото из архива компании

О доверии

Когда дизайнеры презентовали концепцию, некоторые в команде заказчика сомневались в том, что ее можно реализовать. Путь от контейнеров к красивым картинкам на референсах казался слишком далеким. «Большая благодарность застройщику за доверие и возможность реализовать задуманное. Итог совместной командной работы собранный всего за два месяца офис продаж. Сейчас на финишной прямой следующий этап – первые две блок-секции».

О стилистике

Ксении и Светлане было важно, чтобы офис продаж заработал именно в том виде, как это было задумано по проекту. «Мы применили максимум декоративности в своем духе. На входе покупателей встречает сам Сибиряков – его портрет во весь рост. Попадая в офис продаж, люди понимают, считывают и стилистику всего будущего жилого комплекса».

Фото из архива компании

О будущем

Создатели дизайн-студии «Розмарин» надеются, что опыт «Сибирякова» вдохновит на новые подходы к дизайну и других иркутских застройщиков, докажет, что самобытные интерьеры можно создавать, используя местные ресурсы.