Главный редактор Газеты Дело стала одним из победителей XI общероссийского конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Статья Наталии Горбань «Иркутск – идеальный город для электромобилей?» была признана лучшей в специальной номинации «Умный город для жизни».

Награду за победу в спецноминации вручал генеральный директор Systême Electric Алексей Кашаев.

Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании «Ростелеком», которая в партнёрстве с Systême Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик») является организатором конкурса.

Перед подведением итогов прошла пресс-конференция руководителей компаний – Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендах и технологиях, а также прогнозах развития ИТ.

– Вместе с журналистским сообществом за 11 лет существования конкурса нам удалось значительно приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжёлых климатических условиях. И каждый новый конкурс даёт нам новые идеи для их дальнейшей реализации, – отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны.