«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город

Под светодизайном на российском рынке все еще часто понимают порядок расположения лампочек в натяжном потолке или внешний вид люстры. Между тем, это понятие гораздо шире и включает в себя вопросы воздействия света на психологию человека и способы создания нужной атмосферы в самых разных пространствах. Грамотно выстроенный свет способен обеспечить уют в квартире, настроить на рабочий лад сотрудников офиса, повысить выручку в магазине и даже изменить экономику целого района. О том, как сегодня дизайнеры работают со светом, какие возможности уличный светодизайн открывает для Иркутска и иркутян, Ирина Сергеева, основатель студии светового дизайна ARTIKUL, рассказала Газете Дело на конференции «Дизайн. Производство. Ритейл».

Не лампочкой единой

– Мало кто задумывается о том, что освещение в помещении влияет на настроение и работоспособность людей, которые в нем находятся. Будет ли свет холодный, теплый, мощный или, наоборот, приглушенный – от этого напрямую зависит комфорт, – рассказывает Ирина Сергеева.

При этом яркий свет, вдохновляющий одного человека, может раздражать другого, склонного к работе в полумраке. Поэтому в офисах важна возможность настроить индивидуальное освещение для каждого сотрудника.

– Это реально, даже если речь идет об офисе открытого типа, где большая часть людей размещается в одном большом помещении, – говорит Ирина Сергеева. – Настроить свет «под себя» в таких условиях позволяют точечные светильники над рабочим местом, настольные лампы и возможность управлять общим освещением – изменять его яркость и температуру над определенным рабочим местом.

В квартире тоже не обойтись одной лампочкой или люстрой: в ней должно быть реализовано несколько сценариев освещения, чтобы в одном и том же пространстве можно было и работать, и отдыхать. Особенно хорошо, по словам Ирины, должны быть освещены зоны зрительной работы – место готовки на кухне и рабочий стол. В месте отдыха следует заложить возможность приглушить свет, чтобы расслабиться после рабочего дня или успокоить детей.

Мой город – моя крепость

– Из квартиры с правильным освещением не хочется уходить, в ней хорошо и уютно. Как говорится, «мой дом – моя крепость». А теперь представьте, что это ощущение можно расширить на целый город, – говорит Ирина Сергеева. – В таком городе люди будут счастливы, спокойны и не захотят никуда уезжать. И все это – за счет правильной подсветки.

На эту цель работает и продуманное фонарное освещение улиц, и архитектурная подсветка зданий и крупных объектов. С помощью света можно зонировать город: яркими огнями выделить транспортные магистрали, обозначить пешеходные зоны, равномерным теплым светом отметить зоны отдыха, хорошо осветить дворы и тропинки в жилых массивах.

Помимо чисто эстетической функции, подсветка решает и проблему безопасности. Речь здесь идет не только о возможном криминале или ямах на дороге, но и о безопасности на уровне ощущений. По мнению экспертов, максимально комфортно человек себя ощущает не тогда, когда свет в темноте направлен на него, а когда он видит происходящее вокруг. В такой ситуации он может расслабиться и чувствовать себя спокойно.

Ирина Сергеева приводит в пример Виноградовский мост в Красноярске. 500-метровая вело-пешеходная переправа соединяет историческую часть города и остров Татышев. Долгое время мост практически никак не освещался и не располагал к прогулкам. Все изменилось в 2019 году, когда там установили динамическую подсветку. Мост не только мгновенно стал одной из достопримечательностей города, но и открыл новые перспективы для Татышева острова. Теперь жизнь там не замирает с наступлением сумерек – по ярко освещенному мосту горожане приходят туда и поздним вечером, охотно гуляют, занимаются спортом, посещают точки общепита. Налицо польза для малого и среднего бизнеса в виде повышения прибыли и, как следствие, для городского бюджета, получающего дополнительные налоги.

Подсветка Виноградовского моста в Красноярске – это только часть единого светового оформления Енисейской стрелки. Ансамбль дополняют здание филармонии и музейный центр. Подсветка имеет разные сценарии работы, в том числе для выходных и праздничных дней, и даже звуковое сопровождение. Так, только за счет света, в городе появилась новая точка притяжения жителей и туристов.

В Иркутске, полагает Ирина Сергеева, центром аналогичного ансамбля может стать Глазковский мост. Подсветку переправы можно продолжить освещением зданий вокзала на левом берегу Ангары либо объектов реконструируемой набережной – на правом.

– У нас одна из самых красивых набережных в России и великолепный Старый Ангарский мост. Если туда еще добавить освещение, он мгновенно попадет на открытки и фотографии всех туристов, – уверена Ирина. – Конечно, подсветка должна быть правильной – не перетягивать внимание на себя, а вписываться в архитектуру города.

От архитектуры до навигации

Действительно, профессионально выполненное освещение – и это еще одна из его функций – способно поддерживать и обыгрывать архитектурные решения и даже дополнять заложенные в пространство смыслы с учетом исторического, культурного и социального контекста. Свет может и должен работать на создание целостного образа объекта, являясь продолжением архитектурного замысла. Идеально, если подсветка здания продумана на этапе проектирования, как это происходит при строительстве современных жилых комплексов. Но освещение может появиться и значительно позже, при капитальном или косметическом ремонте объекта. Так произошло со зданием на пересечении улиц Карла Маркса и Сухэ-Батора. После ремонта на фасаде дома, построенного еще в начале 1900-х, появилась подсветка, деликатно подчеркивающая элементы декора в стиле модерн. Преобразилась и пешеходная зона, примыкающая к зданию: на ярко освещенную дорожку хочется перейти с противоположной, темной, стороны улицы и задержаться подольше под нарядным светом фонарей. К сожалению, пока таких примеров в центре города и за его пределами немного.

– Капитальный ремонт делают, но при этом подсветку здания не предусматривают практически нигде, хотя, помимо прочего, хорошее освещение открывает перспективы развития туризма в городе. Могут появиться отдельные пешеходные маршруты в вечернее время, появится развитие у острова Юность – а это опять же возможности для бизнеса и экономики. Имея большой опыт в области светового дизайна, мы готовы помогать и сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы наш город был красивым. А красиво – это там, где светло, – говорит Ирина Сергеева.

Пример с пешеходной дорожкой у здания на Сухэ-Батора показывает, что свет – это еще и простой элемент навигации в городском пространстве. Человек подсознательно идет туда, где светлее. А значит, за счет освещения можно повернуть поток в правильном направлении. Так, чтобы направить движение от транзитной площади к пешеходной улице, эксперты советуют сделать освещение площади приглушенным, усилить свет по периметру, а главный световой акцент разместить на улице. Аналогичные приемы можно применять и в небольших скверах, и на туристических маршрутах – везде, где есть необходимость упорядочить движение, привести людей к определенной точке и не дать прохожим заблудиться.

Фото из архива компании

Местные дизайнеры – местному бизнесу

Пользоваться инструментами уличного светодизайна может не только муниципалитет, но и бизнес. Чтобы привлечь к себе внимание, не обязательно подсвечивать все здание – можно стильно выделить крыльцо и двери. Такое решение обойдется не дороже, чем сезонное оформление входной группы, но будет служить гораздо дольше и при любой погоде.

– Давно ушли в прошлое кричащие неоновые вывески, неприятные и резкие для глаза, – рассказывает Ирина Сергеева. – Сейчас оформление может и должно быть аккуратным и ненавязчивым, учитывать то, что находится вокруг.

Не менее важно и освещение внутри. Будь то кафе, ресторан, бутик, отель – правильный свет поможет владельцам привлечь посетителей и увеличить выручку.

Фото из архива компании

Например, по опыту экспертов, можно зонировать даже крошечное кафе таким образом, что в нем будет комфортно большому числу посетителей. Правильный свет в магазине привлечет внимание к витрине, а затем выгодно представит товар в самом салоне. Свет и зеркала в примерочных также могут располагать к покупке, создавая максимально привлекательный образ.

Приемов множество, и за помощью лучше обратиться к специалистам — дизайнерам и техникам, которые составят схему освещения с учетом специфики бизнеса и воплотят в жизнь даже самые смелые проекты.

– Сейчас ARTIKUL поставляет в Иркутск коллекции ведущих дизайнеров мира в сфере освещения, а также работает с местными дизайнерами по производству коллекций светильников и люстр. Уже несколько авторских предметов освещения, сделанных на нашей производственной базе, украшают общественные пространства города, – отмечает Ирина. – Светодизайну в помещениях уделяется все больше внимания, и мы надеемся, что то же самое произойдет с городским и уличным освещением.

Фото из архива компании

В крупных городах уже существуют целые концепции светового оформления, за счет которых город полностью меняется в темное время суток. Нам нужно перенимать этот опыт, чтобы сделать Иркутск уютным и комфортным для жизни, – резюмирует руководитель ARTIKUL.

Юлия Смирнова

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Студия светового дизайна ARTIKUL работает на рынке более 10 лет и предлагает световые решения под самые разные потребности: от оформления квартиры или дома до подсветки улиц и городских объектов. На собственной производственной базе компания изготавливает предметы дизайна по авторским проектам любой сложности.