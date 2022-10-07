​​«Горячее сердце Иркутска»: фильм к 115-летию ИЗТМ (видео)

Так назвали фильм, который Иркутский завод тяжёлого машиностроения с помощью иркутской студии Burkalo production снял к своему 115-летию. На главную роль пригласили известнейшего актёра Андрея Мерзликина. Премьера состоялась в конце сентября, а мы собрали ретроспективу проекта – от идеи до аплодисментов первых зрителей.

Фото предоставлено компанией. Автор: А.Токарская

Роман Буркало, продюсер проекта, основатель студии видеопродакшена Burkalo production:

– Я впервые попал на завод в прошлом году, когда мы снимали там клип с Сергеем Трофимовым. И был поражён не меньше певца масштабом производства, масштабом самого завода. Всю жизнь в Иркутске живу, но даже не подозревал до того момента, что прямо в центре города работает такое невероятное предприятие. И в этом ощущалась какая-то несправедливость: ИЗТМ должен быть поводом для гордости, а большинство иркутян на тот момент едва ли могли расшифровать аббревиатуру его названия… Поэтому, когда я узнал, что в этом году завод отмечает юбилей, сразу понял: надо что-то придумать. Что-то неординарное. То, что люди будут обсуждать и вспоминать годы спустя. Понятное дело, мы могли бы просто снять красивый фильм о заводе, и он был бы классным и качественным… Но это едва ли было бы художественным продуктом, который запомнят люди. Так и родилась идея снять именно художественный фильм со звездой в главной роли, показать историю завода через фигуру рассказчика.

Мы перебрали много разных кандидатур. Но Настя Зверькова, режиссёр фильма, на одной из первых внутренних летучек сказала: «Ребята, завод выберет Мерзликина». И, как всегда, попала в точку. Дальше мы начали переговоры с Андреем, и он согласился практически сразу. Потому что сама идея проекта ему понравилась.

В первой половине июня вели съёмки. Думали уложиться в три смены, но потребовалось в итоге пять съёмочных дней. Всё снимали на заводе, и при этом производство там ради нас никто не останавливал. Так что было жарко – во всех смыслах. Очень помогали заводчане, откликались на все просьбы, включая участие в массовых сценах. В итоге самому молодому актёру на площадке было 6 лет, а у самого старшего стаж работы на заводе – более полувека! В общей сложности в работе над проектом приняли участие свыше 250 человек, это мой личный рекорд в плане масштабности, да и для Иркутска, полагаю, тоже.

Я был на премьере 23 сентября, на закрытой премьере для работников завода. И серьезные взрослые дядьки на последних кадрах хлопали – искренне, как дети, – а в глазах у них слёзы стояли. Потому что фильм, даром что длится всего 15 минут, – он о них. О людях, которые тут работали век назад и работают сейчас.

И я очень рад, что наша студия вновь создала то, что трогает души людей. Ведь мы создаём кино не из любви к процессу, а ради вот таких мгновений.

Антон Лазицкий, заместитель генерального директора Иркутского завода тяжёлого машиностроения:

– Один мой коллега летом отдыхал на Ольхоне. В магазине в случайно завязавшемся разговоре обмолвился, что работает на ИЗТМ. И продавец ему сказал: «О, да вы же фильм с Мерзликиным снимаете. Да-да, я слышал, круто!» То есть благодаря этому проекту о нашем заводе узнали (или вспомнили) огромное количество людей. Почему для нас это так важно? Потому что история завода неразрывно связана с историей Иркутска. Тысячи и тысячи горожан были его работниками в разные годы. В каком-то смысле этим фильмом мы возвращаем завод на карту города – не физически, конечно – он, по счастью, никуда не исчезал. Мы возвращаем ему в умах людей почёт и уважение, которых он, несомненно, заслуживает.

И вдвойне приятно, что Андрей Мерзликин разделяет эту позицию. Конечно, профессиональный актёр может сыграть как угодно и что угодно, но когда выключались камеры, он ходил по цехам, разговаривал с нашими ребятами, и было видно, что ему всё это действительно интересно.

И если честно, мы сами от себя не ожидали, что станем соавторами такого проекта. Вот чего угодно от завода могут ждать, но едва ли того, что он снимет художественный фильм. А это значит, что к своим 115-годам мы в хорошей форме, и не только в профессиональном плане.

Анастасия Зверькова, режиссёр:

– Когда мы начали работу, то первым делом обратились к архивам. Потому что проект, конечно, художественный, но при этом полностью достоверный. Оказалось, что с 30-х годов и до конца перестройки на заводе выпускалась газета «Металлист». Представляете, какая невероятно подробная летопись заводской жизни оказалась в нашем распоряжении? Мы погрузились в эти материалы, и идея показать историю завода через смену различных персонажей пришла сама собой. Хочу отметить, что я была поражена широтой актёрского диапазона Андрея Мерзликина и, в то же время готовности к экспериментам, какой-то невероятной эмоциональной и профессиональной гибкости. И уверена, что финальные сцены, в которых было задействовано свыше 150 человек в массовке, включая заводчан, тоже станут частью истории завода, о которой будут говорить следующие поколения работников и жителей нашего города.

Андрей Мерзликин, актёр, исполнитель главной роли:

– Так уж случилось, что до того, как стать актёром, я сам работал некоторое время на заводе. Так что производственная тема для меня, что называется, не чужая. И сама идея этого проекта заинтересовала меня моментально. Я должен сказать, что уровень, на котором работает команда Burkalo production, совершенно не региональный. Это мощный, классный, интересный проект федерального масштаба. А меня лично он заинтересовал и самой идеей рассказать о заводе, о людях труда, как раньше было принято выражаться. В их жизни хватает всего интересного, а роль завода в истории вашего города очень велика. Рад, что об этом узнает много жителей вашего города и людей за его пределами.

Фильм в цифрах и фактах:

За 5 съёмочных дней команда видеостудии Burkalo production сделала 138 дублей.

Съёмки проходили по 12 часов в день, и за это время команда выпила 175 литров воды.

Один только амфитеатр, который построили для проекта, весил больше 1200 килограммов.

Самый дорогой предмет реквизита – антикварная книга стоимостью более 20 тысяч рублей. Всего же для съёмок одной из сцен, действие которой происходило в библиотеке, использовали 520 книг.