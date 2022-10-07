Дело, в котором нет мелочей

«Окна – глаза дома»: они украшают фасад здания, привлекают к нему внимание, являясь его важной архитектурной деталью. А современный коттедж или престижный жилой комплекс уже невозможно представить без красивых и порой очень сложных светопрозрачных конструкций. Мы побеседовали с генеральным директором ГК Prostor Group Андреем Ефимовым. Компания Prostor Group занимается производством светопрозрачных конструкций, а также комплексной работой с внешней оболочкой для загородного частного домостроения.

Андрей Ефимов, генеральный директор ГК Prostor Group

Фото А.Федорова

«Непросто быть первыми»

Андрей Арнольдович, кроме компании Prostor Group, вы основатель и один из учредителей компании «Деметра», которая стояла у истоков зарождения отрасли производства светопрозрачных конструкций. Что вы можете сказать об этапах развития регионального рынка производства окон и дверей?

– Более 25 лет назад и «рынка»-то не было! Только-только появились окна из ПВХ. Очень непросто быть первыми. Осваивать монтаж и раскачивать зарождающийся региональный рынок. Тогда только состоятельные заказчики могли позволить себе «новые» ПВХ-окна, а затем и более современные алюминиевые. За эти годы сформировалась целая отрасль по производству светопрозрачных конструкций. Большое количество предложения привело к снижению стоимости изделий. Продукт стал доступным и массовому потребителю. В регионе эволюционно сформировался костяк предприятий-лидеров. Они сегодня и занимают большую долю рынка производства и монтажа светопрозрачных конструкций в массовом сегменте. Особняком стоит VIP-заказчик и особо сложные проекты, где требуется индивидуальная работа по сложным и дорогим изделиям и особо ответственному эксплуатационно надежному и энергоэффективному монтажу. Этим как раз и занимается ГК Prostor Group.

Какие тренды вы видите сегодня на этом рынке? Как он будет развиваться?

– Сейчас происходят определенные изменения: из России уходят некоторые отраслевые иностранные компании, меняются собственники существующих «надсистемных» производств – например, стекольных заводов. Но отрасль работает, адаптировалась и сейчас чувствует себя более-менее уверенно.

В целом, конечно, надо понимать, что мы идем в фарватере развития европейских и мировых трендов и инноваций в строительстве, которые отвечают на запросы сегодняшнего и завтрашнего времени. Например, повышение комфорта проживания в доме, эффектная визуальная привлекательность сооружения, повышение энергоэффективности, надежности, экологичности, безопасности зданий и т.д. А далее – все просто: у нас внутренние запросы те же. Появляется спрос, который и привел к развитию отечественных предприятий на базе и трансфере европейских и мировых технологий.

Фото из архива компании

Можно долго перечислять инновации, например, при производстве стекла, которые были применены далее в стеклопакетах. А в результате стало возможным производство крупноформатных стеклопакетов с высокими тепловыми характеристиками и уникальными свойствами. Все это уже доступно в России и, конечно, у нас в компании Prostor Group.

«Нужно поднимать планку»

В 2020 году, в такое непростое время, компания Prostor Group запустила новую линию по производству светопрозрачных конструкций из алюминиевых профилей. Почему было принято такое решение?

– Работая в сегменте технически сложных, инновационных изделий, таких как крупногабаритное остекление, портальные конструкции, зимние сады и др., мы пришли к пониманию необходимости специального производства.

Новая линия с самым современным оборудованием последней модификации немецкой компании SCHUCO позволяет реализовывать проекты высочайшего качества и уровня сложности для VIP-заказчиков, ценящих комфорт и эксплуатационную надежность изделий.

Но ведь, наверное, возможно было просто модернизировать текущее производство?

– Да, возможно. Но нужно все время поднимать планку! Рынку нужно больше возможностей. Необходимо опережать запросы покупателей, предвосхищать их, формируя спрос на инновации. Посмотрите, сколько на улице машин премиум-сегмента. Значит, есть запрос на премиум-качество, эксклюзивность, комфорт.

И он увеличивается! Продолжая автомобильную аналогию, недостаточно на машине поменять эмблему с «Тойоты» на «Лексус», нужен другой продукт, другая услуга и подход к клиенту. Продукт, где качество – в каждой детали. Поэтому в нашей компании Prostor Group принято целеполагание: «Качество превыше всего!»

Фото из архива компании

«Общая задача – конечный результат»

Prostor Group давно и успешно работает с архитектурным сообществом Иркутска. Как вы выстраиваете это взаимодействие?

– Если вы строите «Дом вашей мечты», конечно, он должен быть комфортным для проживания. А значит, продуманным до мелочей. Такой дом не может получиться случайно. Очень много задач должно быть решено. Дом – это сложная система. Следовательно, должен быть его разработчик! В нашем случае это архитектор, очень многое зависит от его работы.

Накопленный нами опыт позволяет вместе с архитекторами подобрать оптимальные решения и материалы для реализации объектов любой сложности. Мы часто проводим семинары с архитекторами, строителями, проектировщиками. Кроме специалистов компании Prostor Group, спикерами приглашаем наших партнеров – это ведущие в отрасли компании. Они рассказывают о технологиях производства материалов, презентуют новинки и делятся своим опытом.

Фото из архива компании

Можете рассказать, как строится ваша с архитекторами совместная работа над проектами?

– Как правило, заказчик доверяет архитектору, его опыту и профессионализму. Далее у архитектора встает вопрос: кто мог бы реализовать задуманное им, с кем возможно проработать материалы, узлы, конструктив изделий и другие нюансы? А чем больше подрядчиков, тем больше проблем.

У нас же в ГК Prostor Group есть вся оболочка здания: окна, фасады, кровли, водосточка, ворота. Большой опыт в реализации домов высокой степени сложности, новые энергоэффективные материалы и технологии. Так что с архитекторами у нас много точек соприкосновения, но самое важное, что нас объединяет, – это конечный результат! Идеальный дом! Наша совместная работа с архитектором проекта в итоге дает возможность реализовать задуманное, получив высокую оценку и благодарность от Заказчика.

«Энергоэффективность необходима»

Современный дом – не только комфортный и безопасный для проживания, но и энергоэффективный. Насколько важна энергоэффективность для светопрозрачных конструкций?

– Вы правы: в современном мире энергоэффективность является одним из важных параметров комфортного дома. А светопрозрачные конструкции и их энергоэффективность – основной проблемой. Старшее поколение помнит, как перед зимой обязательно затыкали все щели, заклеивали все стыки на старых деревянных окнах. А зачем, почему? Ведь электричество стоило несколько копеек, кстати. Да потому, что было холодно, хотя и батареи были горячими. Дуло из окон, откосов, из-под подоконников, в общем, постоянные сквозняки, и, одним словом, было некомфортно!

Фото из архива компании

Конечно, любую стену можно утеплить и сделать очень теплой. А как быть с окном? Оно должно быть прозрачным и в то же время максимально теплым?! Эта сложная задача мировым научно-техническим прогрессом и сейчас решена не полностью. Хотя и сильно уже продвинулись в ключевых технологических наработках.

Как именно?

– Сегодня в гражданском строительстве нашего региона расчетный показатель приведенного сопротивления теплопередачи стены находится в диапазоне Ro=3,6–4,0м²•°C/Вт. У хорошего окна средней ценовой группы – Ro=0,8–0,85 м²•°C/Вт. Видно, что даже хорошее окно в 4-5 раз холоднее стены. А значит, с точки зрения энергоэффективности, чем меньше окно и меньше их количество, тем дом будет теплее. Но все архитектурные тренды и наши желания хотят обратного – больше стекла и окна больших размеров, панорамные.

Решая эту проблему, конечно, лучше применять особо теплые светопрозрачные конструкции с Ro>1,0 м²•°C/Вт и даже Ro>1,3 м²•°C/Вт, новые технологии с подогревом внутреннего стекла и другие инновации. Но это еще далеко не все вопросы. Скажем, что делать с «эффектом теплицы», если установить много стекла в доме? Тогда придется при «дешевых» холодных окнах усиленно топить в доме зимой, а летом включать на полную мощность кондиционеры. И здесь как раз раскрываются принципы и важная задача энергоэффективности светопрозрачных конструкций. Нужен баланс в решениях, приводящих к минимальным эксплуатационным затратам, ведь стоимость электричества только растет.

В итоге мы видим, что без комплексной проработки этих вопросов, особенно при строительстве «дома своей мечты», точно не обойтись! И лучше, когда эти вопросы обсуждаются и решаются на стадии проектирования дома, у нас в офисе, а не на строительной площадке!

Фото из архива компании

«Больше света, сложнее технологии»

Панорамное остекление, о котором вы уже упомянули, – действительно, главный архитектурный тренд последних лет. Причем не только в частном домостроении, но и в коммерческом. Люди ценят панорамные системы за широту обзора, возможность почувствовать единение с природой и ежедневно любоваться ею, и современный рынок уже предлагает множество вариантов светопрозрачных конструкций. Какие вы видите здесь проблемы и их решения?

– Мы живем в Сибири, и нам всегда хочется больше света, солнца. А если ваш дом находится в окружении леса или с видом на реку, озеро, тем более хочется быть ближе к природе.

Конечно, это эффектно выглядит, и мы вместе с архитектором и заказчиком стремимся максимально увеличить размеры окон, если это разумно и возможно в конкретном проекте. Но это не должно быть необоснованной целью. Дом должен быть комфортным для проживания. Давайте не забывать про вопросы неизбежных теплопотерь (хотя и их мы максимально возможно снижаем), перегревы внутренних помещений от солнечного фактора (здесь тоже много решений), стоимости (в том числе при замене стеклопакета), приватности и т.д.

Тем не менее, габариты панорамных окон, витражей, портальных конструкций растут…

– Да. Например, в Москве недавно на одном из объектов установлены стеклопакеты 3х12 метров, весом 4,5 тонны каждый. Но только представьте, сколько нюансов нужно предусмотреть при реализации такого проекта. Крайне сложное производство, доставка, подъем и монтаж в специальную, рассчитанную по весовым и ветровым нагрузкам витражную систему. Толщина каждого стекла в стеклопакете при этом может быть больше 20 мм (в том числе в составе триплекса), я уже не говорю о стоимости таких проектов.

Фото из архива компании

Конечно, это ключевая специализация компании Prostor Group – исполнение сложных проектов с крупногабаритным остеклением. Выполнять зачастую сложное архитектурное решение непросто, но результат, как правило, оправдывает все наши усилия на разработку, подбор систем профилей, узлов сопряжений, необходимых согласований, производства и конечного качественного монтажа этих уникальных, специально разработанных, индивидуально изготовленных изделий. Все эти технологии доступны для наших заказчиков, и чем сложнее проект, тем нам интереснее его реализовывать.

С каждым годом растут требования к тепловой защите зданий. Да и стоимость электричества продолжает расти. Компания Prostor Group предлагает какие-то новые решения, как при остеклении дома получить его высокую энергоэффективность?

– Каждый год в стране сдается огромное количество жилья (92,6 млн кв.м в 2021 г.). И его надо обогревать. Это мировая проблема. Например, в Европе разработан стандарт «Пассивного дома», т.е. дома с околонулевыми эксплуатационными потерями тепла. А мы тем более, проживая в стране, где более полугода зима, не можем не думать об этом.

Наша компания эксклюзивно представляет в регионе самую энергоэффективную на сегодня технологию выносного монтажа окон в зону утеплителя Blaugelb triotherm+ от компании Meesenburg. Основная идея данной системы состоит в том, что вокруг оконного или дверного проема в зоне утеплителя создается теплая несущая коробка из профиля Триотерм. Такая коробка приклеивается и прикручивается к стене с помощью специального клея-герметика и универсальных турбошурупов. Гибридный полимер «blauberg Power Fix» не только надежно крепит профиль к стене, но и создает дополнительную герметизацию рабочего проема, не позволяя водяному пару проникать в утеплитель через стены.

Фото из архива компании

Сами профили системы выносного монтажа выполнены из пенополистирола высокой плотности (150 кг/м куб.), этот материал обладает не только низкой теплопроводностью, но и очень высокими прочностными свойствами (выдерживает нагрузку до тонны на 1 погонный метр), что позволяет производить монтаж в зону утеплителя не только окон обычных размеров, но и очень больших и тяжелых конструкций. Широкая гамма готовых монтажных решений системы BLAUGELB TRIOTERM позволяет грамотно спроектировать практически любой узел примыкания для любых светопрозрачных конструкций. Благодаря конструктивным свойствам материала, данная система при монтаже не только обеспечивает надежное, непромерзающее закрепление окон и дверей, но и позволяет в будущем без лишних затрат демонтировать старое изделие и установить на его место новое без демонтажа фасадов.

«Работаем с домом комплексно»

Ваш заказчик – кто он? На какие потребности клиентов ориентируется компания?

– Конечно, мы ориентируемся на заказчика, строящего дом, в котором он планирует долгую и счастливую жизнь для себя и своей семьи. Еще недавно на рынке все определяла минимальная цена. Сегодня наши заказчики все чаще задаются правильными и важными вопросами. У кого заказывать конструкции? Какие окна и двери выбрать – из ПВХ или алюминиевого профиля? Как правильно сделать их монтаж, чтобы в дальнейшем не возникло эксплуатационных проблем? Какой фасад выбрать и как его смонтировать? Какие установить ворота? Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать, что получите по-настоящему профессиональные ответы, которые помогут при строительстве вашего дома.

В чем главные преимущества Prostor Group, что отличает вас от конкурентов?

– Отличий много. Но главное – это индивидуальная, добросовестная, открытая, заинтересованная работа с заказчиком и его домом на конечный результат, что очень нравится нашим клиентам и архитекторам. Перечислю еще несколько отличий.

Во-первых, комплексная работа с домом. Мы стараемся внедрять в свои проекты принципы «пассивного дома», организуя целостную оболочку здания (фасады, кровля, окна, двери, ворота, перголы), применяя новые технологии и материалы, без «мостиков холода».

Фото из архива компании

Во-вторых, работа на сложных и особо сложных проектах, где, как правило, применяются нестандартные проектные решения, новые материалы и технологии, сложные светопрозрачные конструкции с высокими тепловыми характеристиками и максимальными размерами.

В-третьих, собственное производство высококачественных изделий и их энергоэффективный монтаж с гарантией до 10 лет.

В-четвертых, собственная сервисная компания «Оконный сервис», которая включает сервисные работы на всем сроке эксплуатации изделий, продлевая их эффективную работу.

Все это позволяет заказчику получить интересующие его услуги в одной компании, экономя время, деньги и, конечно, нервы на поиске и взаимодействии с несколькими подрядчиками.

Что вы порекомендуете тем, кто задумывается о строительстве собственного дома?

– Подходить к этому процессу обдуманно. Не экономить на архитектурном и рабочем проектировании, не стремиться бездумно удешевить проект. Очевидно, что ориентироваться надо на результат, который вы задумали и хотели бы получить. А ГК Prostor Group всегда рада помочь в воплощении задуманного.

Что лучше – алюминиевые окна или ПВХ?

А. Ефимов: Вопрос не очень корректен. Надо понимать, какие задачи будет решать то или иное окно, где и как оно будет установлено. Кстати, и ПВХ-окна бывают разные: от экономных до весьма дорогих и даже эксклюзивных.

Если это квартира в многоэтажном доме (не пентхаус), то ПВХ-окно будет правильным решением! На мой взгляд, лучше всего брать окна из средней линейки – из хорошего профиля, с энергоэффективным стеклопакетом, с хорошим армированием (внутри профиля), с хорошей или очень хорошей фурнитурой и, конечно, от проверенного временем производителя.

Фото из архива компании

Но если вы строите свой загородный дом и у вас крупногабаритное остекление, то окна из ПВХ-профиля (а особенно цветного) применять не стоит. ПВХ-окна ограничены в максимальном размере 6 кв. м, не более. Линейные расширения ПВХ-профиля – 5-7 мм на 1 метр. Все это может нанести непоправимые проблемы монтажному шву, где, как правило, образовываются мостики холода вследствие разрыва монтажной пены.

У алюминия линейное расширение в 2 раза меньше. И гораздо больше конструктивных возможностей остекления любых площадей и форм с минимальной при этом размерностью несущих элементов каркаса, что дает легкость и красоту панорамных окон при высокой конструктивной и эксплуатационной надежности. Поэтому в загородном строительстве при панорамном остеклении, конечно, как правило, применяется алюминиевые системы.