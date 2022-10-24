Сбер профинансирует строительство второй очереди ЖК «Семья» в Иркутске

Иркутское отделение Сбербанка приняло участие в торжественном открытии двора жилого концепт-парка «Семья». Договор на проектное финансирование второй очереди строительства ЖК «Семья» между Сбером и ООО Специализированный застройщик «Жилстрой» на сумму 870 млн рублей был заключен в августе 2020 года.

Жилой концепт-парк «Семья» расположен в Октябрьском районе в границах улиц Пискунова, Ядринцева и Красноярская. Комплекс предусматривает 4 очереди строительства, 9 блок-секций этажностью 9/19 и площадью 90 тыс. кв. м, подземный паркинг, двор-парк без машин. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 4 блок-секции общей площадью 31 тыс. кв. м на 553 квартиры.

Строительство первой очереди было завершено в 2019 году, второй очереди - в 2022 году. Запланировано строительство третей и четвертой очередей.

Особенность ЖК «Семья» – огромный зеленый концепт-парк, общей площадью 13 тыс.кв.м расположенный во дворе комплекса. Большая часть парка - 55% планируется к озеленению, уже готовы детская игровая площадка, велодорожки, маршруты для прогулок, пергола с качелями и поляна для отдыха..

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Жилой комплекс «Семья» отвечает современным требованиям и потребностям жителей города, его строительство – новый большой шаг в развитии города. Это наш первый проект с ООО Специализированный застройщик «Жилстрой», впереди - новые проекты и рассмотрение заявки на финансирование следующей очереди.

На мероприятии состоялось подписание соглашения между Иркутским отделением Сбербанка и ООО СЗ «Жилстрой» о сотрудничестве в сфере ESG. Соглашение предусматривает взаимодействие в части снижения экологических рисков и выбросов окружающих веществ, увеличения рационального водопотребления, увеличения доли отходов, направленных на утилизацию, предотвращения травматизма и заболеваемости персонала, обмена лучшими практиками в области ESG и устойчивого развития.

Александра Завгородняя, генеральный директор ООО СЗ «Жилстрой»:

– Мы рады партнерству со Сбером теперь и в еще одной важной сфере - сфере экологических ценностей и социальной ответственности. ЖК «Семья» становится точкой притяжения неравнодушных людей, которые хотят, чтобы жизнь горожан изменилась в лучшую сторону. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.

Волонтеры Сбера провели на мероприятии конкурсы для детей и взрослых на тему ESG-привычек. Жители ЖК узнали основы сортировки отходов. Простые конкурсы помогли закрепить правила экологического образа жизни.