На Байкал – на электромобиле! На пути к Малому морю открыли новые ЭЗС

Знаковое событие состоялось в октябре в Прибайкалье: на пути к Малому Морю компания En+ Group открыла новые ЭЗС. Теперь инфраструктурой для электромобилей обеспечены все три ключевых направления на Байкал. Владельцы «электричек» могут легко добираться до озера, преодолевая большие расстояния и не боясь остаться без заряда. Власти региона намерены поддержать бизнес в стремлении развивать эко-тренды – войти в федеральную программу, получить субсидии и активнее развивать сеть электрозаправок в Прибайкалье.

Электрокары на Байкале

Три новых ЭЗС открылись по дороге на Байкал. Расположены они в поселке Усть-Ордынский, Баяндае и Еланцах. Таким образом, инфраструктуру для электротранспорта построили на всех наиболее популярных направлениях на Байкал: Листвянка, Байкальск, Малое Море-Ольхон. Еще одна станция заработала в тестовом режиме в Шелехове. Так что сеть зарядных станций российского холдинга En+ Group в регионе теперь насчитывает 13 пунктов.

Мощность станции в Усть-Ордынском составляет 50 кВт, в Баяндае и Еланцах – по 100 кВт. Что немаловажно для автовладельцев, там одновременно могут обслуживаться по две машины в режиме быстрой зарядки. Для заполнения на 80% аккумулятора самого популярного электромобиля региона Nissan Leaf потребуется примерно 20 минут.

– Сегодня мы расширяем свою сеть до 13 электрозарядных станций, – подчеркнул на открытии станции в Усть-Ордынском руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Заботясь об окружающей среде, мы развиваем экологический туризм. Электрозарядными станциями мы охватили три ключевых направления на Байкал: Листвянка, Байкальск, Малое Море. Мы развиваем нашу сеть с прицелом на жителей и на туристов. Устойчивое развитие, частью которого является бережное отношение к окружающей среде, лежит в основе работы нашей компании. Мы обладаем всеми возможностями для надежного и бесперебойного электроснабжения объектов зарядной инфраструктуры и надеемся, что развитие сети зарядных станций для электромобилей в Иркутской области даст дополнительный импульс к более экологичному поведению, экстраполируя его с использования «зеленых» видов транспорта на все бытовые привычки.

Принципы бережного отношения к окружающей среде заложены в ESG-стратегии компании, которую сформулировал еще основатель холдинга Олег Дерипаска.

Польза от проекта электрозаправок в Иркутской области очевидна: уровень вредных выбросов снизится, а владельцы электрокаров смогут путешествовать без проблем и экономить на путешествиях. Заправка на ЭЗС по пути на Ольхон будет стоить порядка 650-700 рублей – примерно в два раза ниже стоимости затраченного на этот же маршрут бензина.

Навстречу запросам

Выбор мест для установки электрозаправок не был случайным: и жители Усть-Ордынского, и иркутяне давно просили установить им такую станцию по пути на Малое Море.

Кузьма Алдаров, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, депутат Усть-Ордынского бурятского автономного округа.

Фото: Н. Понамарёва

– Как координатор проекта «Чистая страна», я рад появлению электрозаправочных станций, – заметил Кузьма Алдаров, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, депутат Усть-Ордынского бурятского автономного округа. – Безусловно, компания En+ Group много делает для экологической чистоты региона, экологического воспитания и просвещения жителей. Эта трасса выбрана не случайно: по ней большой поток туристов движется на Байкал и летом, и зимой. Поэтому создание таких электрозарядок в Усть-Орде, Баяндае, Еланцах необходимо и логично. Парламентарии Законодательного собрания двумя руками поддерживают идею вхождения компании в федеральную программу по субсидированию затрат на создание ЭЗС и выступят с ходатайством, чтобы пилотный проект начал реализовываться уже в следующем году.

Субсидии для «зеленой» повестки

Руководство региона заинтересовано в сотрудничестве с энергетическим бизнесом и поддерживает «зеленые» инициативы компании, призванные сохранить природные богатства Приангарья.

Георгий Кузьмин, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Фото: Н. Понамарёва

– Для нас важно открытие таких заправочных пунктов, так как в Приангарье эксплуатируется 10% всего электротранспорта России, – сказал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин. – В правительстве РФ отдают приоритет развитию сетей таких заправок. Иркутская область попала в пилотный проект. Мы направили документы для получения субсидии на развитие инфраструктуры для электротранспорта в 2024 году. Но сейчас прорабатываем вопрос, чтобы субсидирование началось раньше, уже в 2023 году. Губернатор Игорь Кобзев дал поручение правительству проработать вопрос с Минэкономразвития РФ. Надеюсь, что в следующем году получим субсидию на строительство новых станций в Иркутской области. И это даст возможность всё большему числу путешественников на электрокарах ехать на Байкал, не причиняя вреда природе.

Не секрет, что поток туристов на Байкал и Ольхон растет с каждым годом. Это ставит перед туристической отраслью все новые вызовы.

Денис Ивлев, временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области.

Фото: Н. Понамарёва

– Перед нами стоит много задач, касающихся снижения антропогенной нагрузки на природу, – констатировал временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев. – Сегодня все три основных направления на Байкал оснащены точками для зарядки электромобилей. Такие пункты помогают туристам внести свой вклад в дело сбережения экологии и приближения региона к «зеленой» повестке.

«Пока это имиджевый проект»

После официального открытия ЭЗС журналисты пообщались с Михаилом Хардиковым, спросив, какова экономика проекта, как выбираются места для установки электрозаправок, почему сеть строится именно в Приангарье.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Фото: Н. Понамарёва

– Иркутская область – наш базовый регион, здесь наши сети, генерация, сбыт. И мы понимаем, что нам и развивать здесь инфраструктуру. Как выбираем место для ЭЗС? Есть два критерия: если эта зарядная станция для путешественников, мы ставим ее рядом с трассой, рядом с АЗС. Не будем же мы ее ставить в чистом поле, тянуть отдельную линию электропередачи. Если электрозаправка размещается в городе, то ставим ее рядом с жилыми комплексами, трансформаторными подстанциями, на автозаправках вблизи от основных магистралей, – прокомментировал Михаил Хардиков.

Он уверен, что количество электромобилей будет расти, а значит, востребованность таких зарядок будет увеличиваться, но пока с точки зрения экономики, сеть электрозаправок для компании – это не бизнес, а больше имиджевый проект.

– Но нам он важен с точки зрения экологичности: выбросы от электромобилей ниже, чем у классических автомобилей, – пояснил Михаил Хардиков. – Инвестиции компании в проект составили 45 млн рублей. Есть станции, которые уже вышли на окупаемость, они расположены в городе и там постоянно заряжаются электромобили. В Иркутске, например, активно электрозаправками пользуются таксисты, владельцы Leaf, это позволяет им экономить на топливе в 2-2,5 раза.

Если говорить о заправках в Усть-Ордынском округе, то это история больше для развития туризма и работа на перспективу. Именно здесь могут помочь федеральные субсидии, считает Михаил Хардиков.

Он уверен, что субсидии позволят в дальнейшем развивать сеть ЭЗС в Иркутской области более активно. Кстати, до конца этого года En+ Group планирует запустить ещё пять станций: в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, вблизи федеральных трасс в Черемховском и Усольском районах, а также в Тулуне и Братске. Кроме того, первая станция энергохолдинга будет установлена в аэропорту Красноярска.

Елена Белова

Потребители – за

SIA .RU обратился к владельцам электромобилей и попросил оценить открытие новых заправок на пути к Байкалу.

Евгений Горбачев, генеральный директор автоцентра «Чистая энергия»:

– Мы приветствуем открытие новых зарядных станций En+ Group. У нас у всех – электрокары, мы любим на них путешествовать. И теперь, благодаря развитию инфраструктуры на популярных туристических направлениях, мы можем это делать более комфортно.

Максим Барышников, заместитель генерального директора девелоперской группы «Хрустальный»:

– Открытие новых заправок очень сильно расширяет возможности для дальних поездок на электромобиле. В Иркутске самый массовый электромобиль – это Nissan Leaf, и теперь для их владельцев появилась возможность поездок на Малое Море. Я уверен, это позитивно повлияет на рынок электромобилей в Иркутске.

Игорь Льгов, юрист:

– Конечно, новая инфраструктура, которую развивает En+ Group, упрощает жизнь владельцам электрокаров. У нашей семьи есть опыт такой зарядки в Листвянке, но это всего лишь 70 км от Иркутска. Что касается заправок, которые находятся от города на расстоянии больше 100 км, они особенно нужны. Ведь чтобы добраться до Байкала, нам подчас требуется преодолевать 200-260 км. И эти три новые заправки позволят сделать это даже зимой. Здорово! На мой взгляд, такой ЭЗС сейчас не хватает только на Аршане.

Могу сказать по своему опыту, что чаще всего я заряжаюсь именно за городом, но и заправки, которые есть в Иркутске, также нужны. Потому что иногда, например, поехал в Ангарск – и тебе не хватает заряда, нужно где-то подзарядиться. И, кстати, это выгодно. За два года я потратил на заправках всего 2000 рублей. Для владельцев обычных машин такие цифры кажутся нереальными.

По моему мнению, заправки En+ Group – самые удобные. Есть приложение, в котором видно – работает ли эта заправка, занята ли она. Можно спланировать свое путешествие и ехать не «наобум». Известно, что зарядка занимает значительное время. Летом меньше, зимой больше. Так, например, в Култуке, пока мы обедали, наша машина заряжалась. Это очень удобно. А на новых ЭЗС, слышал, можно заряжать за полчаса-час одновременно две машины. До этого на заправках мог быстро заряжаться только один автомобиль. Поэтому дорога на Байкал – на МРС, в Култук, Слюдянку, Байкальск – теперь для нас будет комфортна.