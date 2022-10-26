В Чите открыли новое здание Четвертого арбитражного апелляционного суда (видео)

Серьезное и знаковое событие для Забайкальского края и для судебной системы сразу четырёх субъектов РФ состоялось в Чите: здесь торжественно открыли новое здание Четвертого арбитражного апелляционного суда. Потребность в его возведении была огромная, ведь в этой инстанции свои интересы отстаивают жители Забайкальского края, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, а также Иркутской области. Это самая большая и сложная в географическом плане территория, которая занимает около 5 миллионов кв. км, то есть 27,1% от площади РФ – от границы России с Моноголией и до Северного Ледовитого океана.

Фото предоставлено компанией

Строительство здания суда общей площадью 4 573 кв. м началось в 2019 году по целевой программе «Развитие судебной системы России». Проектировочные работы вела иркутская компания «ВостСибПроект», а строительство – СК «ВостСибСтрой». Оба предприятия входят в Группу компаний «ВостСибСтрой».

– Сегодня это самое современное здание в Сибири и на Дальнем Востоке. Нам удалось это сделать! Заявляю об этом ответственно, поскольку, мы строим много и в разных регионах, – сказал на открытии руководитель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев. – Очень важно, что здесь была слаженная командная работа всех участников процесса реализации проекта. Мне про это все мои коллеги сказали. Здание получилось с высококлассной технической начинкой – по вентиляции, слабым токам, инженерии. Очень много решений для безопасности и комфорта как сотрудников, так и любых посетителей здания суда. Такого оборудования и программного обеспечения я ещё не встречал на реализуемых нами объектах.

Автор видео: Андрей Филиппов, Анатолий Лобанов

– Здание получилось очень красивым. Надеемся, что оно органично впишется в архитектурный ансамбль города, придаст импульс развития прилегающих территорий, – отметил на церемонии открытия председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Доржиев. – Строительство нового здания было очень важно, поскольку ранее суд располагался в неприспособленных помещениях на площади 1300 кв. м, катастрофически не хватало служебных площадей. Сегодня этот вопрос решен. Знаменательно также, что здание суда построено в преддверии десятого юбилейного Всероссийского съезда судей России, который будет значимым событием не только в судейском сообществе, но и по всей стране. Большое всем спасибо за помощь и содействие и за столь великолепный результат.

Фото предоставлено компанией

На открытии суда присутствовало много статусных гостей. Среди них судья Верховного Суда Российской Федерации Елена Борисова, заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Паршин, исполняющая обязанности Председателя Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа Ольга Николин, главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Евсей Васильев, заместитель губернатора Забайкальского края Василий Войкин, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Юрий Кон, руководитель администрации Читы Александр Сапожников.

Фото предоставлено компанией

На мероприятии прошла большая церемония награждения. Различными знаками отличия, благодарностями и грамотами были отмечены более 35 человек. Это сотрудники строительной, проектировочной компании и суда, представители администрации, подрядчики и поставщики. Почетный Знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края» был вручен Виктору Ильичеву.

Фото предоставлено компанией

К работе Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите приступит уже 31 октября. А пока сотрудники заезжают в свои кабинеты и изучают новейшие технологии, которыми насыщено здание.

Кстати, внутри здания суда есть комната примирения, и как отметил Юрий Кон, было бы отлично, чтобы в этой комнате стороны приходили к какому-то согласию, и другие судебные решения уже не принимались.

Фото предоставлено компанией

Интересный факт

Строительство объекта освящали иконы Казанской Божией Матери и Христа Спасителя, найденные строителями на глубине 6 метров при раскопке котлована для фундамента, и чудом сохранившиеся в неплохом состоянии. Потому стройку считали благословенной. Сейчас иконы передали в музей нового здания суда.