Более 1,4 млрд рублей инвестировала En+ Group в развитие тепловых сетей Братска

Российский холдинг En+ Group завершил работы по переводу теплоснабжения с Галачинской котельной на ТЭЦ-6 в Братске, рассказали SIA.RU в компании.

За три года компания инвестировала в проект более 1,4 млрд рублей собственных средств. Галачинская котельная в Братске была остановлена в октябре. В настоящее время тепло и горячая вода подается в дома жителей центральной части города напрямую от ТЭЦ-6, которая является более эффективным, надёжным и экологичным источником теплоснабжения: за счет эффективной загрузки котлов ТЭЦ-6 объем сжигаемого топлива существенно уменьшился.

Перед закрытием Галачинской котельной в центральном районе Братска проведена модернизация системы теплоснабжения: заменены 6,5 км магистральных подземных теплосетей на трубопроводы большего диаметра, построены новые тепловые сети и две современные насосные станции на улицах Мира и Комсомольской. Забота об экологии – один из основных принципов компании, заложенный еще основателем холдинга Олегом Дерипаской.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков:

«Этот значимый для города проект выполнен компанией за счет собственных средств, без привлечения кредитов или государственных субсидий. Мы не снижаем темпы модернизации и продолжаем улучшать наши предприятия. В Братске компания построила современные насосные станции: эффективные, надежные. Они были спроектированы так, чтобы при компактном расположении обеспечить теплом все районы. Важно также, что перевод теплоснабжения домов на ТЭЦ-6 никак не влияет на тарифы для горожан».

Мэр Братска Сергей Серебренников:

«Братск - северный город. Для нас очень важно стабильное и гарантированное теплоснабжение. Центральная часть города ранее отапливалась Галачинской котельной и ТЭЦ-6. Сегодня мощности станции высвободились, и это позволило ей одной обеспечивать весь город. Нам комфортно работать с En+ Group, все работы проводятся профессионально и стабильно. Сегодня все районы города обеспечены теплом».

Благодаря проведенным работам энергетикам En+ Group удалось не только повысить надежность теплоснабжения, но и увеличить КПД котлов ТЭЦ-6. Основная часть коллектива котельной в связи с ее закрытием была заблаговременно переведены в другие подразделения энергетического бизнеса En+ Group в Братске.