В Усть-Куте врачи Ивано-Матренинской больницы осмотрели 700 детей при поддержке фонда Марины Седых и ИНК

Специалисты Ивано-Матренинской детской клинической больницы провели медицинское обследование 700 детей. С 2020 года программу «Здоровье-детям» реализует Благотворительный фонд Марины Седых, учрежденный руководством Иркутской нефтяной компании, рассказали SIA.RU в компании.

К Усть-Кутской детской поликлинике прикреплено 12 тыс. пациентов. В течение трех дней лор, офтальмолог, хирург, травматолог, а также врачи педиатрического профиля – педиатр, невролог, гастроэнтеролог осматривали детей и давали подробные консультации родителям по здоровью, питанию, физической нагрузке и медикаментозной коррекции.

– Благотворительный фонд Марины Седых активно оказывает поддержку территориям присутствия ИНК, при этом в приоритете остается адресная помощь детям. Программа «Здоровье-детям» реализуется в Усть-Кутском районе третий год подряд, совместно с врачами Ивано-Матренинской больницы. Подобные осмотры – это хорошая возможность для семей из отдаленных территорий получить консультацию специалистов из областного центра, без временных и материальных трат. Данная программа будет действовать и в будущем, – подчеркнула директор фонда Лариса Богдалова.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Ивано-Матрёнинской больницы Татьяны Бельковой, поток желающих пройти медосмотр был очень большой – специалисты осматривали по 150 -200 детей в день. «Несмотря на то, что это уже наш третий визит, потребность в консультациях узких специалистов высокая, и она, наверное, не скоро исчезнет. Такие десанты – реальная помощь населению и общей системе здравоохранения. Благодаря выездным приёмам мы видим, какая ситуация с состоянием здоровья детей складывается в отдалённых районах области, и можем её корректировать», – отметила Татьяна Белькова.

По результатам исследований 70 пациентам показана госпитализация в Иркутск. В рамках благотворительной программы «Здоровье-детям» Фонд Марины Седых готов взять на себя расходы по проезду до места лечения и обратно несовершеннолетнего пациента и его сопровождающего (действует для малоимущих, многодетных семей, семей с детьми с ОВЗ, семей с одним родителей, опекунов детей).