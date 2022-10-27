Облачное видеонаблюдение набирает популярность у бизнеса Приангарья

Пожалуй, самыми насущными вопросами иркутского бизнеса, по мнению экспертов, сегодня стали – оптимизация и безопасность, именно эти вызовы стали триггерами для внедрение новых технологических решений. Так, одним из часто используемых сервисов у предпринимателей Иркутской области в этом году является система видеонаблюдения, а ее альтернативным решением стал сервис облачного видеонаблюдения, которое помогает компаниям развиваться и при этом значительно экономить ресурсы. О том, как грамотно построенная система видеонаблюдения может решить широкий спектр задач бизнеса, рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В фокусе внимания – безопасность

«По нашим данным, предприниматели Приангарья в два раза чаще стали использовать систему видеонаблюдения. В сфере розничной торговли это и вовсе стало трендом. Спрос на цифровой продукт за три квартала 2022 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области.



– Рост спроса был отмечен на системы умного видеонаблюдения с целью круглосуточного мониторинга территорий объектов и обеспечению безопасности компаний Приангарья. Среди предприятий, которые воспользовались услугой видеонаблюдения, 30% – компании в сфере логистики и производства, а 70% от общего количества устройств приобрели компании в сфере ритейла и торговли. Это не удивительно: видеонаблюдение действительно помогает оценивать и повышать качество работы персонала и способно обеспечить комфорт и защищенность посетителей.

Видео в облаке: легче и надежнее

Установка системы видеонаблюдения помогает бизнесу решать насущные задачи, но этим потенциал решения не исчерпывается. Перенос части функционала в облако дает возможность запустить круглосуточный мониторинг на любом объекте быстро, при минимуме оборудования и затрат.

– Сервис облачного видеонаблюдения представляет собой гибкое «коробочное» решение, – пояснил Константин Зимин. – Оно может быть организовано в сжатые сроки после поступления запроса от клиента. Это очень удобно и доступно для бизнеса любого масштаба, пользователю не нужно приобретать дорогостоящее оборудование. Достаточно лишь иметь доступ в сеть, IP-камеру, ПК или смартфон.

Как рассказал эксперт, сервер и другое сложное оборудование МТС берет на себя: видеоизображение в формате HD/FullHD обрабатывается и сохраняется в дата-центрах компании, которые гарантируют еще и дополнительную безопасность видеоархива, исключая риск утраты записанного видеоизображения из-за сбоев, пожаров или действий злоумышленников.

– Ключевые плюсы облачного решения – это гибкость настройки, мобильность и экономичность, – подчеркнул Константин Зимин. – При расширении системы, например, при добавлении новых камер, клиенту не потребуется докупать необходимое оборудование. При переезде достаточно перевезти камеры и заново подключиться к облачному хранилищу. Обновлением программного обеспечения и решением разных технических вопросов занимаются специалисты МТС. Стоимость обслуживания включена в абонентскую плату.

Теперь и с аналитикой

Системы видеонаблюдения стремительно эволюционируют, реагируя на запросы пользователей. Функционал камер, например, позволяет развернуть систему аналитики для оптимизации бизнес-процессов. Такие решения с недавних пор доступны и иркутскому бизнесу.

– Видеоаналитика позволяет, к примеру, подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам, а в случае чрезвычайного происшествия – оперативно выявить правонарушителей, – рассказал Константин Зимин. – С помощью видеоаналитики контролируется соблюдение техники безопасности на предприятии, на производстве ведется автоматический подсчет готовой продукции, выходящей с конвейера, анализируется пассажиропоток на транспорте. В Иркутске такие решения появились летом 2022 года и сейчас активно тестируются.

Решение для организаций любого масштаба

По словам эксперта, интерес к интеллектуальному видеонаблюдению проявляется во многих регионах страны и исходит не только от бизнес-структур. Так, в конце августа в Воронежской области МТС запустила сервис облачного видеонаблюдения на территории особой экономической зоны «Центр». С помощью круглосуточного видеомониторинга контролируются строительные работы на всей территории Таможенного терминала, возводимого в ОЭЗ.

До конца 2022 года МТС реализует в «Центре» проект по организации интеллектуальной системы видеонаблюдения, состоящей из 155 умных IP-камер и 170 вибродатчиков охраны периметра. Умные приборы позволят обеспечить соблюдение правил таможенного контроля и сохранности грузов на площадках промпредприятий ОЭЗ, а также ускорить процесс прохождения таможенного контроля.

– Подобные решения существенно повышают инвестиционную привлекательность территории и становятся особенно актуальными в текущей экономической ситуации, когда из-за санкций и закрытия границ нарушена выстроенная система логистики оборудования и технологий, – подчеркнул Константин Зимин. – Поддержание собственной IT-инфраструктуры, не говоря уже о модернизации и расширении, требует огромных затрат времени и средств. В этих условиях готовые надежные, гибкие и экономичные решения становятся серьезным подспорьем для организаций любого масштаба.