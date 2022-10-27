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ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»

ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки». Теперь воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года. При этом возможность оформить кредит для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года. Одновременно банк распространил условия «семейной ипотеки» на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями, рассказали SIA.RU в банке.

 «Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения – в первую очередь, клиентам с детьми. «Семейная ипотека» – один из наиболее востребованных инструментов среди наших заемщиков. С момента запуска мы выдали уже более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов, сегодня ее доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить «семейную ипотеку» и включить в ее периметр заемщиков, у которых ребенок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость  с комфортной финансовой нагрузкой», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Одновременно с расширением списка потенциальных заёмщиков ВТБ пересмотрел перечень объектов,  доступных к покупке  на льготных условиях у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Теперь клиенты могут получить кредит по «семейной ипотеке» не только на приобретение  готового жилого дома, но и квартир и таунхаусов. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.

«Семейная ипотека» в ВТБ доступна по ставке от 5,7% (от 4,7% - в ДФО).  Первоначальный взнос по программе составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличить лимит до 30 и 15 млн рублей соответственно. Условиями «семейной ипотеки» могут воспользоваться в том числе семьи, усыновившие ребенка в сроки, установленные госпрограммой.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За 9 месяцев 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Чаще всего в январе-сентябре заемщики оформляли ипотеку Московском регионе (90 млрд), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,8 млрд рублей), в Краснодарском крае (35,6 млрд), в Республике Татарстан (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).

Подать заявку на жилищный кредит клиенты могут на сайте ВТБ, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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