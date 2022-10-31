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Компания возможностей. Как конкурс профессионального мастерства поднимает престиж работы водителя

Как отметить профессиональный праздник так, чтобы это событие стало доброй многолетней традицией компании и ежегодно собирало на одной площадке сотрудников буквально со всей России – от Владивостока до Мурманска? Таким опытом могут поделиться в группе компаний СКА, где в этом году накануне Дня работников автомобильного транспорта уже в 11-й раз прошёл корпоративный конкурс федерального масштаба «Профмастер». «Самая большая ценность любого предприятия – это люди, а в нашей компании главные люди – это водители. Поэтому именно они – главные герои этого дня и мероприятия», – отметил на празднике генеральный директор группы компаний «СКА» Борис Сидоров. В чем заключается цель конкурса, и что он даёт каждому участнику, а также компании в целом, – читайте в нашем материале.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Мы не стоим на месте»

Как рассказал Газете Дело Борис Сидоров, впервые конкурс «Профмастер» был организован в Иркутске в 2011 году, и по 2015-й включительно он проходил между командами одного – Иркутского – регионального подразделения: сначала лучших водителей отбирали в автоколоннах, а потом формировались команды от участков.

– Соревнования проходили между командами и в личном зачёте: водителям нужно было показать своё мастерство, правильно и без ошибок выполнив определённые маневры, – уточнил Борис Валентинович и добавил, что каждый раз мероприятие проводили в разных городах и за пять лет оно «побывало» в Иркутске, Улан-Удэ, Северобайкальске и Тайшете.

В 2015 году компания значительно выросла и расширила территорию своего присутствия в других регионах России, где были образованы новые подразделения: Дальневосточное, Северо-Западное, Северо-Кавказское. В связи с этим в 2016 году масштабировался и конкурс: как по количеству участников, так и количеству этапов. В частности организаторы приняли решение расширить практическую составляющую соревнований и включить в неё конкурс капитанов, а также добавить теоретическую часть на знание правил дорожного движения.

Первый федеральный конкурс «Профмастер» состоялся в 2016 году в Иркутске,  в 2017-м он прошёл во Владивостоке (Дальневосточное региональное подразделение).  В 2018-м конкурс принимал Краснодар (Северо-Кавказское региональное подразделение), в 2019-м это был Санкт-Петербург (Северо-Западное региональное подразделение)

В 2020-м из-за пандемии ковида федеральный финал пришлось отменить, но отборочные этапы в региональных подразделениях тем не менее были проведены.

Юбилейный, десятый конкурс в 2021 году «вернулся» в Иркутск – зрелищное мероприятие состоялось на берегу залива Якоби. Местом проведения соревнований «Профмастер-2022» также стала столица Восточной Сибири, а его основной идеей – будущее компании.

<p>Генеральный директор группы компаний «СКА» Борис Сидоров. Фото А. Федорова</p>

Генеральный директор группы компаний «СКА» Борис Сидоров. Фото А. Федорова

– Транспортная компания СКА никогда не стоит на месте. Мы нацелены на дальнейшее успешное развитие и можно смело сказать, что каждый наш сотрудник своим трудом создаёт будущее компании. Именно поэтому мы и решили посвятить конкурс «Профмастер-2022» теме будущего,  – пояснил Борис Сидоров.

«Очень нужное и важное дело»

Пока одна половина участников конкурса состязалась в филигранности фигурного вождения на небольшой площадке в районе Верхней Набережной, а другая демонстрировала членам жюри  знания теории, мы поговорили с генеральным директором компании не только об истории, но и о целях «Профмастера».

– Такие мероприятия, как конкурсы профмастерства – очень нужное и важное дело, потому что, чтобы стать настоящим профессионалом – в нашем случае водителем – необходимо иметь большой опыт, при этом регулярно обновлять свои знания, поскольку все технические средства, в том числе автомобили, с каждым годом усложняются, – ответил Борис Сидоров на вопрос, в чём главный смысл мероприятия.

–  Если человек отучился, получил права категории B и уже считает себя водителем, то это не совсем правильный подход, так как на самом деле без хороших знаний и практических навыков, очень сложно сейчас водить и современные большегрузные автомобили, и автопоезда длиной 20-24 метра, и пассажирский транспорт. Плюс к этому растёт насыщенность наших дорог, так как увеличивается автомобильный парк, а трассы становятся всё более скоростными, и как следствие, ужесточаются требования к безопасности дорожного движения. 

Поэтому главная цель конкурса «Профмастер» заключается в том, чтобы повысить квалификацию наших водителей, привить им стремление к безопасной езде, к соблюдению правил дорожного движения. Я думаю, такая популяризация профессионального роста позволяет участникам конкурса не только самим двигаться в правильном направлении, но и вести за собой своих товарищей.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Желающие участвовать в конкурсе есть всегда»

Ещё один вопрос, который мы обсудили с генеральным директором – в чём секрет долголетия конкурса «Профмастер»?

– Я был свидетелем всех одиннадцати конкурсов и самым определяющим считаю первый из них – он прошёл на хорошем уровне, заинтересовал водителей своей неформальностью и достойными по тем временам призами – качественной бытовой техникой. Люди увидели, что есть ради чего участвовать в мероприятии, появился соревновательный дух, – прокомментировал Борис Валентинович.

Ещё большую заинтересованность, по его словам, коллектив стал проявлять, когда в 2016 году к иркутскому подразделению присоединились подразделения из других регионов: статус мероприятия тогда вырос до федерального, а кроме того, был значительно увеличен призовой фонд. Главной наградой для победителя в личном зачёте стал автомобиль «Лада Гранта», также среди призов появились денежный сертификат на путешествие на крупную сумму, сертификаты на покупку бытовой техники различного номинала. К тому же организаторы конкурса каждый год добавляют в список нарад что-то новое, креативное – как  подчеркнул генеральный директор, заданную планку уже нельзя понижать.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

– Так что коллектив ждёт это мероприятие, желающие в нём участвовать есть всегда, водители серьёзно готовятся ко всем этапам, стремятся побеждать в региональных этапах, чтобы выйти в федеральный финал. Ведь даже просто факт поездки на финальные соревнования – уже приз для многих наших водителей, особенно для тех, кто живёт в небольших городках, таких, к примеру, как Зима, Ачинск, Кандалакша и другие, потому что далеко не каждый из них когда-нибудь приехал бы на Байкал, побывал во Владивостоке, увидел Санкт-Петербург.

«Компания повёрнута лицом к людям»

Своеобразным подтверждением этого тезиса генерального директора стала команда из Северо-Кавказского подразделения. Все её представители: три бравых парня в кубанках и их капитан Елена Коробкова – единственная женщина вообще среди всех участников «Профмастера-2022» – в этом году впервые участвовали не только в федеральном этапе конкурса, но даже и в региональном.

– Мы всей командой первый раз приехали в Иркутск, впервые увидели Байкал, получили море положительных эмоций и от города, и от Ангары, и от озера: мысленно его обняли, водой байкальской умылись, а ещё родным своим по видеосвязи показали, чтобы они тоже увидели, какое это красивое место, – поделилась своими впечатлениями с Газетой Дело Елена, которая также является начальником автоколонны города Тихорецка в Краснодарском крае.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Кроме этого она отметила хорошую организацию мероприятия, и то, с каким вниманием на предприятии относятся к персоналу: 

– Сама компания повёрнута к людям не вполоборота, и тем более не спиной, а лицом – на все 100%. Во всём ощущается поддержка руководства. Особенно мы это почувствовали, когда только начинали работать в СКА. Очень много внимания в первую очередь  уделяется водителям, потому что это – основной персонал, который приносит прибыль компании. А люди у нас работают отличные, в том числе молодёжь – грамотные, добросовестные, всегда готовые прийти на помощь. И кстати, мы очень гордимся тем, что  Северо-Кавказское региональное подразделение – самое многонациональное в группе компаний СКА: в него входят Чеченская республика, Республика Дагестан, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Конкурс скрепляет большую команду СКА»

Особый акцент во время нашего разговора Борис Сидоров сделал на том, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, в СКА решили не прерывать сложившуюся традицию по проведению «Профмастера»:

– Да, сейчас многие компании сокращают свои социальные программы, отказываются от корпоративных праздников, чтобы сэкономить средства. Но мы считаем, что скупой платит дважды. За счёт компании мы собрали в Иркутске людей буквально со всей  России – от Владивостока до Карелии и Мурманска, подготовили для победителей и призёров дорогие призы, включая автомобиль. Как показывает наша практика, те вложения, которые мы делаем в людей, окупаются сторицей, и позволяют нам держать высокий уровень профессионализма и квалификации водительского состава, безаварийной работы, а также повышают престиж водительского труда.

Кроме этого, по убеждению генерального директора, такие корпоративные события поддерживают дух сотрудников, скрепляют большую команду СКА, особенно в наше непростое время.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

– Важно, что люди из разных регионов знакомятся друг с другом, между ними завязываются дружеские отношения, они продолжают общаться в дальнейшем, что безусловно, сплачивает наш коллектив. Поэтому мы планируем и дальше проводить этот конкурс, чтобы команда СКА только крепла, – заверил Борис Сидоров.

«Будущее компании – в молодёжи»

О том, что «Профмастер» объединяет компанию, говорил и технический директор СКА, а также председатель оргкомитета конкурса Вячеслав Немтинов:

– Успешная компания сильна единством. А у нашей компании очень большая география и поэтому особенно важно, чтобы хоть раз в год мы собирались все вместе, обменивались опытом, знаниями, демонстрировали своё профессиональное мастерство.

<p>Вячеслав Немтинов. Фото А. Федорова</p>

Вячеслав Немтинов. Фото А. Федорова

Он также рассказал о том, что в  этом году организаторы сделали упор на концепцию конкурса «Будущее развитие компании», поскольку компания находится сейчас на очень важном этапе, –  она входит в свой очередной десятилетний цикл развития. Поэтому конкурс – это, с одной стороны, своего рода определенный итог предыдущей работы команды СКА, а с другой – заявка на будущее. 

О нацеленности на будущее развитие красноречиво говорил и состав участников конкурса. В основном это были молодые люди, по словам Вячеслава Немтинова – кадровый потенциал компании.

– Они активны, амбициозны, обладают достаточным опытом – прошли отборочные соревнования в своих региональных подразделениях и готовы на федеральном уровне доказать, что являются лучшими из лучших в своём деле, – отметил он. – Со своей стороны, копания предоставляет молодёжи прекрасные возможности для дальнейшего развития и профессионального роста: мы систематически обновляем свой автопарк, ежегодно покупаем сотни единиц новой техники, кроме того, активно участвуем во всех государственных программах и мероприятиях, направленных на поддержку автотранспортной отрасли. Также наша компания развивается в других направлениях: в IT, эксплуатации, сфере технического обслуживания подвижного состава. И везде требуются молодые кадры, которые будут двигать компанию вперёд, повышая её конкурентоспособность и увеличивая долю участия в рынке.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Кто хочет, тот добьётся»

В том, что ГК СКА – это компания возможностей, абсолютно убеждён Сергей Храткевич – и.о. директора Восточно-Сибирского регионального подразделения, самый молодой в компании топ-менеджер такого уровня.  

В  компании Сергей работает немного больше 10 лет. Пришёл сюда после Иркутского политеха, где получил специальность инженера по организации автомобильных перевозок. Трудовую деятельность начал с должности контрольного механика в одном из гаражей иркутского участка. Сейчас руководит самым большим подразделением СКА, в которое входит 34 автоколонны в Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае. Считает, что для своего возраста сделал очень хорошую карьеру.

– Конкурс «Профмастер» организован как раз для водительского состава, то есть именно для тех, на чьём профессионализме держится предприятие. И в этом, на мой взгляд, заключается главная ценность компании: что она таким образом поддерживает своих нынешних работников, и в то же время привлекает новые кадры, – поделился своими мыслями Сергей. – А люди нам всегда нужны, особенно молодые кадры. Конечно, вчерашнему студенту сложно сразу занять какую-то лидирующую позицию в компании, везде нужен опыт, знания, определённая квалификация. И мы, в отличие от других, готовы брать выпускников вузов, обучать их в соответствии со спецификой и задачами предприятия. И я личным примером подтверждаю, что молодёжь может сделать в нашей компании хорошую карьеру.

<p>Сергей Храткевич. Фото А. Федорова</p>

Сергей Храткевич. Фото А. Федорова

Кто хочет, тот добьётся, а если есть сомнения, надо сделать так, чтобы их снять, уверен Сергей. Кроме этого, он отметил, что на предприятии созданы хорошие условия для старта: белая зарплата, дополнительная медстраховка, конкурентная зарплата, есть возможность работать на новой современной технике.

– Сейчас компания расширяется, укрупняется, и нам требуется всё больше профессионалов. Например, часть работ мы производим на Северобайкальском участке второй ветки БАМа, и там нужно оперативно и качественно выполнить задачу сложных в северных условиях, а специальность водителя сейчас, к сожалению, теряет свою популярность. Все переходят на роботов, всё тяжелее становится найти водителя-профи, который бы отлично знал конструкцию подвижного состава, правила ПДД, умел качественно и ответственно подойти к своей работе. Да и робот не всегда может  справиться с теми задачами и условиями, с которыми справляется человек. И одна из лучших возможностей популяризировать интересную профессию – как раз и есть конкурс профмастерства.

«Путь к успеху не бывает без трудностей»

С этим утверждением согласен ещё один молодой сотрудник СКА – Дмитрий Рогузин. В прошлом году он был на конкурсе зрителем и болельщиком, в этом выступал уже в роли  капитана команды Северо-Восточного подразделения. Причём – самого молодого капитана.

К слову, в компании Дмитрий работает не так давно, около года. Но при этом стремительно стартовал по карьерной лестнице: устроился водителем, поработал пару недель и заявил свою кандидатуру на освободившуюся должность механика, так как позволяло образование. Прошёл все процедуры согласования, и был утверждён руководством.

– Естественно, опыта у меня никакого не было, но спасибо всем, что в меня поверили, поддержали и многому научили, – рассказал Дмитрий нашему изданию и отметил, что его, как студента-заочника всегда без проблем отпускали в учебные отпуска, оплачивали эти дни и т.д.

<p>Дмитрий Рогузин. Фото А. Федорова</p>

Дмитрий Рогузин. Фото А. Федорова

Кстати, на должности простого механика молодой человек не остановился: через полгода сделал следующий шаг по карьерной лестнице – сейчас он работает уже старшим механиком Иркутской автоколонны. Признаётся, что поначалу, конечно, было трудно, так как подчинённые и старше и опытнее него, но постепенно набрался опыта, и сейчас уже общается с коллегами на равных. И тот факт, что именно Дмитрия выбрали капитаном команды, в которой все участники чуть ли не вдвое старше, – подтверждает, что в коллективе его уважают.

– Год назад я даже не предполагал, что устроюсь на работу в СКА, пришёл сюда по рекомендации друга, а теперь уже и сам рекомендую тем, у кого есть желание поработать в хорошей компании и получить полезный профессиональный опыт, идти именно в СКА. Да, как и во многих компаниях, здесь есть свои трудности, которые нужно будет преодолеть, но, в принципе, какой путь к успеху бывает без трудностей? К этому нужно быть готовым, – подытожил Дмитрий.

«Терпение и труд всегда вознаграждаются»

Эмоциональной кульминацией и самой яркой частью конкурса «Профмастер-2022», конечно же, стало награждение победителей, призёров и многих других участников мероприятия, в том числе – болельщиков. В общем, никто не остался без подарков.

В командном зачёте первое место заняли водители Северо-Восточного подразделения, второе и третье места на пьедестале почёта досталось коллегам победителей из Северо-Западного и Северо-Кавказского подразделений соответственно. Команде дальневосточников вручили приз «За волю к победе».

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Единственная женщина-капитан получила приз зрительских симпатий – всех болельщиков впечатлил характер Екатерины, который она проявила в непростом конкурсе капитанов. Далеко не каждая автоледи сможет без достаточного опыта сделать на автомобиле с механической коробкой передач восьмёрку задним ходом и таким же образом заехать в воображаемый гараж, не задев ни единого колышка. А Екатерина справилась с заданием – пусть не так лихо, как капитаны-мужчины, но без штрафных очков.

А победителем в личном зачёте и по единогласному решению жюри стал водитель Восточно-Сибирского подразделения Александр Зобнин, который работает в СКА 13 лет. Кроме звания самого лучшего профессионала, он собрал ещё и другие награды: был признан лучшим в знании теории, а также самым преданным работником компании.

– Я уже третий раз участвую в «Профмастере», и этот опыт в том числе помог мне в этом году занять первое место. Как говорится, терпение и труд всегда вознаграждаются, – коротко прокомментировал свою победу Александр. 

Домой  – в Зиму – победитель уехал на новеньком автомобиле «Лада-Гранта».

<p>Александр Зобнин. Фото А. Федорова</p>

Александр Зобнин. Фото А. Федорова

Закрывая 11-й конкурс «Профмастер», генеральный директор ГК СКА отметил, что без автотранспорта не обходится ни одна сфера экономики, это – связующее звено между всеми отраслями. Он всегда будет востребован, а значит, будет востребована и актуальна профессия водителя.

– Поэтому мы будем уделять ещё больше внимания нашим сотрудникам и их развитию, – заверил  Борис Сидоров и объявил, что следующий федеральный финал «Профмастер» обязательно состоится в 2023 году.  

 

8 (800) 707-23-97

ska.su


<p>Генеральный директор группы компаний «СКА» Борис Сидоров. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Александр Зобнин. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Дмитрий Рогузин. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Сергей Храткевич. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Вячеслав Немтинов. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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