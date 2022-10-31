Дело в порядке: Как иркутские бизнес-консультанты помогают компаниям Сибири и Дальнего Востока стать успешнее

Случайная встреча придала нужный вектор профессиональному развитию бизнес-консультанта Елены Борнер и ее коллеги кризис-менеджера Алексея Малых. Одного разговора было достаточно, чтобы понять: надо объединяться и «усиливать сильное». Бизнес-партнеры создали Байкальский проектный офис, а затем – Ассоциацию консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока. Почему кооперация эффективнее конкуренции? Что помогает наводить порядок в бизнес-процессах и головах сотрудников? С какими запросами иркутский бизнес обращается после объявления мобилизации? И почему компании сегодня стремятся инвестировать в производство? Об этом – в нашем материале.

Алексей Малых, Елена Борнер.

Фото: Андрей Фёдоров

Идеальный тандем

Создатели Байкальского проектного офиса – отнюдь не теоретики. За плечами каждого – годы разнообразного профессионального опыта и непростых бизнес-задач.

Елена Борнер 14 лет отработала в банковской сфере. Прошла путь от нишевого специалиста до технолога – руководителя подразделения. За эти годы она успешно возглавляла IT-отдел, настраивала обучающие системы для персонала, оптимизировала бизнес-процессы, занималась бухгалтерией, финансовым планированием и оценкой бизнеса.

«Со временем стало тесно, – говорит Елена. – Расти было некуда: чувство «потолка» наступило довольно быстро. Захотелось работать на себя».

Алексей Малых свой предпринимательский талант проявил еще в шестом классе, смог заработать две маминых зарплаты.

«Прогорел. Продал фотографию Синди Кроуфорд в купальнике сыну директора школы. Вызвали отца, разбомбили мою фотостудию, забрали все деньги», – смеется Алексей.

Но начинающий предприниматель на этом не остановился. Он продолжал идти к цели: учился, набирался опыта. В послужном списке Алексея – работа в крупных финансовых и производственных компаниях не только в России, но и за рубежом — в Белоруссии, Украине, Германии, Монголии, Казахстане.

Алексей Малых.

Фото: Андрей Фёдоров

«В Иркутск я вернулся по приглашению BAIKALSEA Company, затем работал на «Иркутском хлебозаводе». Понял, что люблю производство, но, как только выстраиваю процессы и все начинает работать, – мне становится рутинно. Однажды пришел к руководителю и попросил меня уволить. С тех пор занимаюсь консалтингом».

Своего бизнес-партнера Елена Борнер называет «трабл-шутером» – «устранителем проблем». Алексей с таким определением согласен: «Я вижу все неполадки, начинаю перестраивать процессы и вывожу компанию на положительный результат».

Он сравнивает сложные ситуации в бизнесе с запутанной новогодней гирляндой с перегоревшими лампочками: «Учитывая, что опыта у меня много, я могу эту «гирлянду» сам разобрать, собрать, спаять и научить этому всех остальных».

Если Алексей оценивает бизнес-процессы, то суперсила Елены – в работе с людьми. Она проводит аудит персонала, исследует состояние директора, собственника.

«Если с человеком, который руководит бизнесом, не все в порядке, то и проект может не получиться, что бы мы ни делали. Можно даже навредить. Мы приняли решение обезопасить себя от таких результатов и берем в работу не все кейсы».

Елена Борнер.

Фото: Андрей Фёдоров

Обмен с превышением

Создатели Байкальского проектного офиса работают с разным бизнесом, независимо от его размера и профиля деятельности: кафе, заводы, медицинские клиники, крупные производства.

«Например, у нас есть клиентка из Ангарска – талантливая девушка, которая делает сувениры из эпоксидной смолы. Она проводила мастер-классы, а мы подсказали ей другой путь: с ее уникальным опытом и изделиями выгоднее уйти в дорогую сувенирку, – рассказывает Алексей. – А есть клиенты, которым мы помогаем перестраивать целые заводы. Недавно, например, вышли на проект, связанный с производством крепежных изделий: работаем над расширением бизнеса и ниш сбыта».

К любой задаче Елена и Алексей подходят комплексно – под каждый проект подбирают особую команду профессионалов.

«Мы проводим аудит эффективности бизнеса, финансовую оценку бренда, видим все составляющие: где есть просадка, что нужно усилить, – поясняет Елена. – Затем разрабатываем для клиента программу действий. Если понимаем, что только наших компетенций для решения проблем клиента недостаточно, привлекаем других специалистов».

Так, например, было в случае с иркутской туристической компанией. Руководитель обратилась в Байкальский проектный офис с распространенной проблемой: персонала много, а делают мало.

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы провели аудит и выявили, что сотрудники делают свою работу и в Excell, и в WhatsApp, и в Telegram, и в Viber, и просто, что называется, на бумажке. А по вечерам садятся и пытаются все свести в 1С, – рассказывает Алексей. – Решение было простым и эффективным: мы нашли специалистов, которые прописали и настроили CRM подсистему, соединили ее с сайтом, мессенджерами и 1С. Получился уникальный продукт, заточенный под потребности конкретного бизнеса. И процесс пошел!»

Привлеченные специалисты и объединение усилий позволяют вести любые крупные проекты и оказывать бизнесу реальную помощь.

«Есть такое понятие, как «обмен с превышением»: мы даем больше, чем ждет клиент, – говорит Алексей. – Например, на днях поступил запрос от буузной на центральном рынке. У ребят такой потенциал! Они используют мясо высочайшего качества, готовят, как в дорогом ресторане, а продают, как в бюджетной столовой, но об этом в Иркутске мало кто знает. Мы поможем компании оптимизировать затраты и сделать сеть кафе. Наш друг, бренд-технолог Гомбо Зориктуев даст бизнесу новое имя – и мы выпустим его в свет».

Точка роста

Создание Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока — стала точкой роста. Лучшие профессионалы рынка объединяют свои силы. Сейчас в Ассоциацию уже подали заявки более 20 компаний и специалистов разного профиля: юристы, бухгалтеры, финансисты, айтишники, маркетологи и т.д.

«Настоящих бизнес-консультантов, профессионалов, а не инфоцыган, мало, – поясняет Алексей. – Мы поняли, что нужно создать площадку для объединения специалистов, сильных людей, которые смогут приносить пользу».

География Ассоциации не ограничена одним регионом – проект охватывает территорию от Новосибирска до Владивостока. Это позволяет объединить больше опыта: «Например, Иркутск – промышленно-торговый город, и здесь много хороших маркетологов. В Красноярске – сильные айтишники, процессники. В Новосибирске – промышленники, инженеры, – рассказывает Алексей. – Благодаря Ассоциации, мы можем усиливать друг друга и совместно помогать бизнесу Сибири и Дальнего Востока. Это дает больше возможностей для развития».

Алексей Малых.

Фото: Андрей Фёдоров

В Ассоциации одиннадцать кластеров. В каждый из них Елена и Алексей подбирают группы консультантов по квалификациям: финансы, брендинг, управление персоналом, IT, инжиниринг и так далее.

«Отдельный кластер посвящен ESG. Сегодня на многих предприятиях говорят о важности этой темы, но никто не рассказывает, как это может работать в реальности, какую пользу приносить, – отмечает Алексей. – Мы подсказываем, как можно повысить рентабельность бизнеса, где и на чем заработать. Например, есть кафе, рестораны, которые делают картошку фри. И есть компании, которые могут скупать остающийся жир. То есть можно не платить за утилизацию жира, а сдавать его и получать дополнительный заработок на этом».

Ассоциация будет не только помогать компаниям в решении конкретных задач и запросов. В планах – вести активную общественную деятельность, проводить обучающие тренинги, семинары для бизнеса, а также взаимодействовать с властью.

Поставленные цели уже начали реализовывать. Елена и Алексей подали заявку на участие Ассоциации в экспортном и инвестиционном комитетах регионального минэкономразвития. А также они запланировали первые бизнес-встречи – 17 ноября в Иркутске выступит Алексей Фатеев — предприниматель и антикризисный управляющий с 30-летним опытом работы в чрезвычайных и кризисных ситуациях. Он проведет семинар-практикум. Известный эксперт расскажет предпринимателям, как повысить эффективность компании на 1000% во время кризиса и победить в конкурентной борьбе за сильных и талантливых сотрудников.

«Алексей Фатеев – человек прямолинейный, правдоруб, но он практик, и его советы работают» – говорит Елена Борнер.

Фото: Андрей Фёдоров

Конкуренция и сотрудничество

Стать членом Ассоциации может не каждый: важны не только профессиональные качества, готовность работать по международным стандартам консалтинга, стандартам ISO, но и схожие ценности.

«До знакомства с Еленой я думал, что этика – это что-то близкое к этикету, – говорит Алексей. – Изучив технологию, увидев, как это происходит на практике, понял: на самом деле это – инструмент выживания. Не делай то, что тебя убьет, не ходи на красный свет. В нашей работе с клиентами – то же самое. Будь честным, выполняй свои обязательства, и тогда бизнес будет тебе благодарен. Эти принципы заложены в Ассоциацию консалтинговых компаний».

«Мы смотрим, с кем мы могли бы разделить проекты, кому могли бы их доверить, – добавляет Елена. – Сначала пригласили в Ассоциацию тех, кого знаем лично, о ком хорошо отзываются. Практика показывает: чем человек сильнее и этичнее, тем легче идет на контакт. Такие партнеры только радуются, что можно объединяться и совместно участвовать в системно значимых проектах, помогая бизнесу, экономике, стране».

Фото: Андрей Фёдоров

Но, как говорит Алексей, не все так радужно. Есть и те, кто приходит и говорит: «Вы наши конкуренты». «Но почему? Во-первых, клиентов много. Во-вторых, те компетенции, которые есть у нас и у других компаний – разные, они не конкурируют, а дополняют друг друга. Места всем хватит, у каждого своя ниша. И если мы усилимся, то принесем больше пользы и себе, и клиенту. Пока это понимают не все».

Недобросовестная конкуренция стала одной из причин создания Ассоциации. Некоммерческая организация решает множество задач: имеет вес в отрасли, задает тренды, дает возможность реализовывать большие стратегические планы.

Прокладываем новый маршрут выхода из кризиса

Вызовы 2022 года стали для компаний очередной проверкой на прочность. Кто-то видит в сложившейся ситуации только риски и угрозы, а кто-то – новые возможности и перспективы. Байкальский проектный офис и Ассоциация консалтинговых компаний готовы помогать и первым, и вторым.

Один из ключевых запросов, с которым обращаются клиенты сегодня, связан с человеческим фактором. «Мобилизация показала важность человеческого ресурса для бизнеса. Многие руководители компаний в растерянности: как справляться с задачами, если выпадают ключевые звенья? Как заменить сотрудников? Как поддержать и мотивировать коллектив? Как собрать команду, которая сможет эффективно работать в любых условиях?».

Фото: Андрей Фёдоров

Байкальский проектный офис организовал учебный класс для руководителей и собственников бизнеса. «Мы занимаемся не только финансовым состоянием компаний, но и самочувствием команды, – говорит Елена. – Коучинговая программа позволяет вывести людей из деструктивных состояний, повысить эмоциональный тон. Мы учим предпринимателей осознанности и ответственности – чтобы человек мог сам создавать свою жизнь и контролировать её и своё окружение».

Второй актуальный запрос — инвестиции. Многие сегодня готовы вкладывать средства в реальное производство, считает Алексей. Все чаще спрашивают не «куда нести деньги», а «как с этими деньгами работать, чтобы они приносили удовольствие и результат».

«Когда у тебя все есть, все отстроено, хочется что-то создать, оставить после себя. И в текущей ситуации эти настроения только усилились. Ниши освободились, у предпринимателей возникло ощущение, что наконец-то можно сделать что-то полезное, значимое самим. Наша задача – помочь в этом клиентам».

Анна Масленникова

Ассоциация консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока

Тел. 8 995 054 04 40



