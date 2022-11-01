Kimchi: «Тестируем новый формат»

Бренд Kimchi хорошо известен иркутянам. Семейный бизнес Михаила и Ирины Ан работает в нашем городе с 2014 года. До недавнего времени сеть корейских и азиатских кафе включала два заведения – на Марата и на Горной – и службу доставки. В ТЦ «Цветной парк» на Байкальской команда проекта решила попробовать абсолютно новый формат «возьми с собой» — корнер Kimchi LITE.

Корнер Kimchi LITE в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Новый формат

О формате корнера создатели Kimchi начали задумываться не так давно: предложение «Цветного парка» стать одним из резидентов новой фуд-зоны пришлось как нельзя кстати. Предприниматели с энтузиазмом пошли на смелый эксперимент и запустили точку самовывоза Kimchi LITE.

Меню корнера отличается от основного формата: в нем представлены блюда корейского и азиатского стритфуда. Здесь же мы запустили традиционный корейский десерт – вафли в виде рыбки «Пуноппан», которые очень понравились нашим гостям. При этом мы оставили хиты, которые любят наши гости: пибимпап, губажоу, том ям. «Позиционирование такое, что можно забрать ресторанную еду очень быстро, – поясняет Ирина. – Заполняем витрину, но разбирают блюда мгновенно: в торговом центре довольно высокая проходимость и оборачиваемость». Также у нас есть открытая кухня, на которой видно, как готовят повара, многие гости любят за этим наблюдать. У нас можно заказать еду заранее на сайте, и пока гость едет, мы все приготовим и упакуем, чтобы ему не пришлось ждать. Все это делается для удобства наших гостей.

Ирина Ан (справа), Kimchi.

Фото: Андрей Фёдоров

Большой пешеходный и автомобильный трафик стал одним из главных доводов в пользу размещения новой точки именно в ТЦ «Цветной парк» на Байкальской. «Здесь и спальный район, и большая проездная трасса: люди едут и на другой берег, и на Ширямова, и в Солнечный, и на Байкальский тракт. Плюс, большая парковка, чем не может похвастаться центр города».

Удалось договориться

Собственнику торгового центра – департаменту управления недвижимостью ТС «Слата» – пришлось значительно перестроить первый этаж под нужды и потребности общепита. Вентиляция, канализация, выделенные мощности – многое было сделано для того, чтобы резиденты фуд-зоны чувствовали себя комфортно и могли реализовать свои бизнес-идеи.

Ирина Ан, Kimchi.

Фото: Андрей Фёдоров

«Технически открыть точку в новом формате оказалось не так сложно, как представлялось, – делится Ирина. – Споры с арендодателем возникли в большей степени по визуалу: у собственника было свое представление о внешнем виде пространства, а тут появились мы – каждый со своей концепцией и видением. Но все получилось, удалось договориться. Все точки получились разные, но по-своему интересные».

На такое же продуктивное сотрудничество арендатор рассчитывает и в дальнейшем: «Хотелось бы большей маркетинговой активности со стороны ТЦ, Например, можно разместить вывеску на фасаде. Байкальская – большая проездная улица с гигантским трафиком. Люди едут по ней каждый день, и многие даже не знают, не видят, что здесь, в «Цветном парке», появилась фуд-зона».

Корнер Kimchi LITE в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Все идет плану

Первыми результатами работы в торговом центре команда Kimchi довольна. «Мы идем по плану окупаемости, – говорит Ирина. – Продолжаем тестировать новый формат, подумываем о запуске подобных точек в других торговых центрах. В Корее развита культура стритфуда, нам интересно развивать это направление: чтобы блюда отличались от обычной корейской кухни в кафе, чтобы можно было взять их с собой и пойти.

В нынешнее «турбулентное» время мы предпочитаем не паниковать и заниматься развитием: проводим обучение для сотрудников, проводим сплачивающие мероприятия, чтобы у ребят было понимание, что мы – команда, и в любые бури лучше держаться вместе».

Корнер Kimchi LITE в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Апгрейт меню в Kimchi LITE идет уже сейчас: на смену «фундаментальным» блюдам приходят более быстрые способы приготовления и удобная для покупателей упаковка. «Прорабатываем также обеды – поняли, что гости в них нуждаются. Рядом с торговым центром оказалось много фирм, офисных центров, люди приезжают обедать, им хочется разнообразия».

Развитие формата корнера – не единственный план создателей Kimchi. Сейчас предприниматели работают над созданием франшизы. Первую точку с франчайзи хотят запустить и протестировать в Иркутской области уже в начале следующего года. «Мы постоянно направлены на улучшение, много учимся, работаем с командой, и все, что делаем – делаем с душой. Это одна из причин нашего успеха».

Иван Рудых