Сохранить бизнес. Как поддержат предпринимателей в условиях частичной мобилизации

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация затронула не только призывников, но и все отрасли экономики России. В сфере бизнеса она сильнее всего бьет по компаниям среднего и малого бизнеса. На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели? Комментирует Полина Спесивая, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры».

Для поддержания стабильности экономики в начале октября Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов провёл совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений «Опора России», «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты России. По результатам обсуждений сформирован первый блок мер поддержки бизнеса.

19 октября Совет Федерации одобрил первые поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Вот что предусматривает первый пакет мер поддержки бизнеса:

1. Возможность военнослужащих сохранить бизнес.

Ранее закон запрещал военнослужащему быть собственником бизнеса. Таким образом, до внесения поправок призванные учредители предприятий или ИП невольно становились нарушителями закона.

Отмена запрета позволяет мобилизованным предпринимателям передать свои полномочия по управлению бизнесом другим лицам, это поможет сохранить действующие обязательства и в определенной мере сохранит стабильность гражданского оборота. Граждане перестанут подпадать под общее правило о том, что военнослужащим нельзя заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц. Послабление распространят и на тех, кого мобилизовали с 21 сентября (т.е. до вступления в силу закона).

2. Признание мобилизации обстоятельством непреодолимой силы при исполнении госконтракта.

Постановлением Правительства РФ от 15.10.2022 №1838 установлено, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года для обеспечения федеральных нужд, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Начисленные и неуплаченные суммы неустоек по контракту будут списаны, если обязательства по контракту не были исполнены в полном объеме в связи с мобилизацией, а лица, которые не смогли обеспечить исполнение контракта из-за мобилизации, не будут включаться в реестр недобросовестных поставщиков.

3. Продление лицензий.

Мобилизованный предприниматель в случае непродления лицензии получает право на ее автоматическую пролонгацию по аналогии с механизмом, который работал в пандемию. Подготовкой постановления займется Минэкономразвития.

4. Налоговые меры поддержки.

Мера, утвержденная Постановлением № 1874 от 20 октября 2022 года, по возможности переноса сроков уплаты налоговых и иных платежей для подпавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес. В то же время после окончания мобилизации предприниматель может столкнуться с огромной задолженностью, сроки оплаты которой в настоящее время не определены, так как отсрочка распространяется только на период мобилизации.

5. Преференции по договорам для малого бизнеса.

В случае призыва по мобилизации ИП или единственного учредителя, выполняющего функции генерального директора, компания не сможет своевременно исполнять обязательства по кредитным договорам и займам. Правительство предлагает использовать в этом случае механизм «кредитных каникул».

Проект Закона № 209496-8 об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам и займам ООО, где единственный участник выполняет функции генерального директора предусматриывает, что заемщики-ООО могут потребовать от банков или некредитных финансовых организаций (НФО) приостановить выплаты по кредитам либо займам. Для этого нужны такие обстоятельства (одновременно):

в компании с 21 сентября по данным ЕГРЮЛ один участник – единоличный исполнительный орган;

его призвали на военную службу по мобилизации;

ООО заключило с банком или НФО договор кредита или займа (в т.ч. ипотечный) до дня мобилизации участника.

Обратиться к кредитору разрешили, пока действует договор, но не позже 31 декабря 2023 года. Приостановить допускают на срок мобилизации и плюс 90 дней после ее отмены.

Также мобилизованных предпринимателей освободят от начисления неустойки (штрафы, пени), например, за невозврат кредита или займа.

6. Отсрочка для решения оргвопросов.

Согласно изменениям, вступившим в силу 20 октября в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», лицам, которых призывают на военную службу по мобилизации, предоставят 5 рабочих дней, чтобы решить организационные вопросы ведения бизнеса, в том числе через доверенных лиц. Призывная комиссия по мобилизации предоставит время ИП, учредителям (участникам) юрлиц и единоличным исполнительным органам. Принятие Закона № 404-ФЗ позволит мобилизованным собственникам сохранить предприятие, в том числе рабочие места для трудоустроенных у них работников. Предполагается, что после вступления в силу поправок в 31-ФЗ Минюст и Минобороны выпустят отдельные разъяснения о том, как получить отсрочку в семь дней.

Многие из анонсированных мер пока нормативно не проработаны детально, что затрудняет их применение предпринимателями. Рискнем предположить, что в перспективе законодатель распространит меры на все договорные и административные отношения без исключения и даст возможность предпринимателям полностью или частично освободиться от ответственности за неисполнение обязательств, которое было вызвано мобилизацией.

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