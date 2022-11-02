Юго-Западный – эконом-класс с функционалом комфорта. Жильцам нового дома в микрорайоне досрочно вручили ключи от квартир

Прошлым летом в микрорайоне Юго-Западный в Иркутске стартовало строительство второй очереди девятиэтажных домов эконом-класса. И вот, меньше чем через 1,5 года первые жильцы новостройки уже получили ключи от своих квартир. Причём для них это была самая настоящая неожиданность – по документам сдача дома планировалась только в декабре. За счёт чего удалось завершить строительство на 2,5 месяца раньше срока? Что понравилось собственникам жилья? И как микрорайон будет развиваться дальше? Ответы на эти вопросы – в репортаже Наталии Горбань.

Фото А. Федорова

«Первое жильё для молодёжи»

В июле 2021 года я побывала на стройплощадке в Юго-Западном на символичной закладке первого камня новой серии девятиэтажек, а в октябре 2022-го не могла поверить, что это – то же самое место. Настолько сильно здесь всё изменилось – от общей панорамы до благоустройства прилегающей к новостройке территории – за небольшой, в общем-то, срок.

Как рассказал на торжественном мероприятии по случаю сдачи объекта основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв, большие изменения этой территории только начались, в планах компании построить здесь около 400 тыс кв. м жилья.

– Проект масштабный и очень важен и для нас, и для горожан как пример комплексной застройки территории, – отметил Виктор Ильичёв. – Ранее мы построили здесь детский сад и школу на 1275 мест, в которые сразу же смогут ходить дети из новых домов, сделали внутриквартальные дороги. Кроме этого, у нас в планах строительство ещё двух детских садов – на 240 и 350 мест, а также парка для жителей микрорайона. Сейчас мы досрочно – на 2,5 месяца раньше – ввели в эксплуатацию дом на 231 квартиру. Для нас это хороший показатель. На рынке мы работаем давно, и важно не потерять наш стиль работы, но при этом вдохнуть в бренд нашей компании и какие-то новые нотки, новую жизнь.

Фото А. Федорова

По словам Виктора Ильичёва, то жилье, которое сейчас возводит компания, можно считать для неё новым этапом. Несмотря на то, что в соответствии с ценовой категорией застройщик относит новые дома к эконом-классу, по своему функционалу они не уступают современному комфорт-классу. Здесь есть дворы без машин со спортивными сооружениями, беговыми дорожками, а также игровыми площадками для детей младшего возраста. Продумана безбарьерная среда, включающая сквозные подъезды от уровня земли, на первом этаже предусмотрены помещения для хранения велосипедов и колясок, лапомоечная, а на каждом этаже – помещения, оборудованные системой дымоудаления.

– Такая недвижимость сегодня востребованна на рынке, – отметил Виктор Ильичёв. – Стоимость квадратного метра здесь ниже примерно на 30-40%, чем в центре города, при высокой обеспеченности новыми, современными объектами соцкультбыта, а также другой необходимой социальной инфраструктурой, в том числе торговыми площадями. Поэтому, у нас как покупали здесь квартиры, так и продолжают покупать, так как это предложение для потребителей, представляющих основную часть нашего населения. Причём для многих наших покупателей, как правило, жильё в Юго-Западном – первое, поэтому здесь много молодых семейных пар.

Фото А. Федорова

«Как будто для нас строили»

Именно такая молодая семья была среди тех жильцов, кому Виктор Ильичёв лично вручил ключи от новой квартиры. Как оказалось, для Константина и Оксаны Васильевых, их семилетней дочери Алины и собаки Кекса, это действительно первая собственная трёхкомнатная квартира. Пока они живут в съёмном жилье.

На вопрос, почему выбрали именно этот микрорайон, Константин ответил, что они с женой смотрели и другие варианты, но они не соответствовали той сумме, которой располагала семья. А здесь одним из определяющих факторов для покупки стал двор без машин, в котором ребёнок может безопасно гулять без родителей, наличие спортплощадки. Кроме этого, рядом школа, детсад, новая поликлиника.

Кстати, на вручение ключей ребята специально пришли со своей собакой – чтобы протестировать лапомоечную.

– Как будто специально для нас строили, – прокомментировали они результаты тест-драйва.

Фото А. Федорова

«Спасибо, что поверили в проект»

Рассказывая о Юго-Западном, Виктор Ильичёв сделал акцент на том, что каркас домов в микрорайоне выполнен из сборного железобетона 120-й серии, производства завода «Сибавиастрой», который компания «ВостСибСтрой» приобрела в прошлом году.

– У сборного железобетона есть много преимуществ. В частности, эта технология даёт минимум мокрых процессов, строители могут возводить каркас здания и зимой, и летом с одной и той же скоростью. Железобетонные изделия, которые изготавливаются на заводе, проходят жёсткий контроль качества, на площадке они только монтируются, что исключает риск заморозки бетона. Кроме того, благодаря заводскому производству конструкций, в готовых квартирах не нарушается геометрия стен, а это значительно упрощает процесс внутренней отделки для жильцов, – со знанием дела пояснил Виктор Ильичёв.

Кроме этого, он отметил, что все квартиры в сданном доме, а среди них 50% –однокомнатные, 35% – двухкомнатные, 15% – трёхкомнатные, по своей планировке получились удобные и уютные.

Фото А. Федорова

– Это заслуга всей нашей компании: проектировщиков, строителей. Кстати, работа на объекте шла в две, а в период сдачи в три смены, круглосуточно. В общей сложности на стройке было занято до 500 человек, – поделился Виктор Ильичёв и поблагодарил не только коллег, которые участвовали в возведении объекта, но и всех покупателей недвижимости, за то, что они выбрали этот проект, поверили в него.

Среди них – Лидия Сафина и её старший сын Руслан, для которого, собственно, и приобрели двухкомнатную квартиру в новом доме. Руслан тоже рассматривал несколько вариантов, в том числе новый жилой комплекс на Синюшиной Горе, где живёт сейчас, но в итоге выбрал Юго-Западный.

– Мы сейчас немного в растерянности, потому что настраивали себя, что дом сдадут в конце четвёртого квартала, в декабре. А тут позвонили, пригласили получить ключи – для нас полная неожиданность. А ещё мы после покупки квартиры ни разу здесь не были, и сейчас даже не сразу поняли, в каком она подъезде, – призналась Лидия. – Теперь будем думать, как обустраивать квартиру, но это, конечно, приятные хлопоты.

Фото А. Федорова

«Обещания выполняем досрочно и качественно»

На вручение ключей новосёлам пришли не только они, строители и руководство ГК «ВостСибСтрой». Среди гостей мероприятия были и иркутяне, которые сейчас подбирают себе новое жилье. Конечно же, их интересовал вопрос о дальнейших перспективах развития Юго-Западного.

Как рассказал руководитель проекта «Юго-Западный» Олег Мартынов, сейчас в микрорайоне возводится третья очередь домов, в которых проектировщики проработали улучшенные потребительские качества квартир.

– В частности, мы увеличили шаг колонн железобетонных конструкций на 2 метра, что позволило сделать более комфортными планировки. Кроме этого, делаем раздельные санузлы, предусмотрели места для хранения бытовых предметов, – прокомментировал Олег Мартынов. – В третьей очереди будут отличаться и фасады домов – за счёт того, что балконы будут как бы спрятаны внутрь – то есть застеклены и закрыты. Мы в принципе стремимся в каждом следующем квартале нашего микрорайона что-то улучшать, чтобы повышать потребительские качества жилья.

Фото А. Федорова

Руководитель проекта также отметил, что для строящейся третьей очереди сейчас действуют выгодные предложения, в том числе с инвестиционной точки зрения – так расчетная доходность за счёт роста цен составляет от 5 до 9% ещё на стадии строительства. Далее ожидается, что рост цены сохранится не ниже инфляции.

– Но люди смотрят не только на стоимость квадратного метра, а на совокупность нескольких факторов: цену, инфраструктуру, перспективы района, а также на наше отношение к тому, что мы делаем. То есть, люди знают, что покупают, видят, как микрорайон выглядит уже сейчас, как он меняется и улучшается с каждым шагом, и понимают, что здесь будет в ближайшем будущем. И ещё они видят, как мы относимся к обещаниям, которые даём, – не нарушаем их, более того, выполняем досрочно, и при этом – качественно. Как итог, в сентябре мы были лидеры в Иркутской области по количеству заключенных договоров долевого участия, – подытожил Олег Мартынов.

Фото А. Федорова

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