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Юго-Западный – эконом-класс с функционалом комфорта. Жильцам нового дома в микрорайоне досрочно вручили ключи от квартир

Прошлым летом в микрорайоне Юго-Западный в Иркутске стартовало строительство второй очереди девятиэтажных домов эконом-класса. И вот, меньше чем через 1,5 года первые жильцы новостройки уже получили ключи от своих квартир. Причём для них это была самая настоящая неожиданность – по документам сдача дома планировалась только в декабре. За счёт чего удалось завершить строительство на 2,5 месяца раньше срока? Что понравилось собственникам жилья? И как микрорайон будет развиваться дальше? Ответы на эти вопросы – в репортаже Наталии Горбань.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Первое жильё для молодёжи»

В июле 2021 года я побывала на стройплощадке в Юго-Западном на символичной закладке первого камня новой серии девятиэтажек, а в октябре 2022-го не могла поверить, что это – то же самое место. Настолько сильно здесь всё изменилось – от общей панорамы до благоустройства прилегающей к новостройке территории – за небольшой, в общем-то, срок.

Как рассказал на торжественном мероприятии по случаю сдачи объекта основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичёв, большие изменения этой территории только начались, в планах компании построить здесь около 400 тыс кв. м жилья.

– Проект масштабный и очень важен и для нас, и для горожан как пример комплексной застройки территории, – отметил Виктор Ильичёв. – Ранее мы построили здесь детский сад и школу на 1275 мест, в которые сразу же смогут ходить дети из новых домов, сделали внутриквартальные дороги. Кроме этого, у нас в планах строительство ещё двух детских садов – на 240 и 350 мест, а также парка для жителей микрорайона. Сейчас мы досрочно – на 2,5 месяца раньше – ввели в эксплуатацию дом на 231 квартиру. Для нас это хороший показатель.  На рынке мы работаем давно, и важно не потерять наш стиль работы, но при этом вдохнуть в бренд нашей компании и какие-то новые нотки, новую жизнь.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

По словам Виктора Ильичёва, то жилье, которое сейчас возводит компания, можно считать для неё новым этапом. Несмотря на то, что в соответствии с ценовой категорией застройщик относит новые дома к эконом-классу, по своему функционалу они не уступают современному комфорт-классу.  Здесь есть дворы без машин со спортивными сооружениями, беговыми дорожками, а также игровыми площадками для детей младшего возраста. Продумана безбарьерная среда, включающая сквозные подъезды от уровня земли, на первом этаже предусмотрены помещения для хранения велосипедов и колясок, лапомоечная, а на каждом этаже – помещения, оборудованные системой дымоудаления.

– Такая недвижимость сегодня востребованна на рынке, – отметил Виктор Ильичёв. – Стоимость квадратного метра здесь ниже примерно на 30-40%, чем в центре города, при высокой обеспеченности новыми, современными объектами соцкультбыта, а также другой необходимой социальной инфраструктурой, в том числе торговыми площадями. Поэтому, у нас как покупали здесь квартиры, так и продолжают покупать, так как это предложение для потребителей, представляющих основную часть нашего населения. Причём  для многих наших покупателей, как правило, жильё в Юго-Западном – первое,  поэтому здесь много молодых семейных пар.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Как будто для нас строили»

Именно такая молодая семья была среди тех жильцов, кому Виктор Ильичёв лично вручил ключи от новой квартиры. Как оказалось, для Константина и Оксаны Васильевых, их семилетней дочери Алины и собаки Кекса, это действительно первая собственная трёхкомнатная квартира. Пока они живут в съёмном жилье. 

На вопрос, почему выбрали именно этот микрорайон, Константин ответил, что они с женой смотрели и другие варианты, но они не соответствовали той сумме, которой располагала семья. А здесь одним из определяющих факторов для покупки стал двор без машин, в котором ребёнок может безопасно гулять без родителей, наличие спортплощадки. Кроме этого, рядом школа, детсад, новая поликлиника. 

Кстати, на вручение ключей ребята специально пришли со своей собакой – чтобы  протестировать лапомоечную.

– Как будто специально для нас строили, – прокомментировали они результаты тест-драйва.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Спасибо, что поверили в проект»

Рассказывая о Юго-Западном, Виктор Ильичёв сделал акцент на том, что каркас домов в микрорайоне выполнен из сборного железобетона 120-й серии, производства завода «Сибавиастрой», который компания «ВостСибСтрой» приобрела в прошлом году. 

– У сборного железобетона есть много преимуществ. В частности, эта технология даёт минимум мокрых процессов, строители могут возводить каркас здания и зимой, и летом с одной и той же скоростью. Железобетонные изделия, которые изготавливаются на заводе, проходят жёсткий контроль качества, на площадке они только монтируются, что исключает риск заморозки бетона. Кроме того, благодаря заводскому производству конструкций, в готовых  квартирах не нарушается геометрия стен, а это значительно упрощает процесс внутренней отделки для жильцов, – со знанием дела пояснил Виктор Ильичёв.

Кроме этого, он отметил, что все квартиры в сданном доме, а среди них 50%  –однокомнатные, 35% – двухкомнатные, 15% – трёхкомнатные, по своей планировке получились удобные и уютные.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

 – Это заслуга всей нашей компании: проектировщиков, строителей. Кстати, работа на объекте шла в две, а в период сдачи в три смены, круглосуточно. В общей сложности на стройке было занято до 500 человек, – поделился Виктор Ильичёв и поблагодарил не только коллег, которые участвовали в возведении объекта, но и всех покупателей недвижимости, за то, что они выбрали этот проект, поверили в него.

Среди них – Лидия Сафина и её старший сын Руслан, для которого, собственно, и приобрели двухкомнатную квартиру в новом доме. Руслан тоже рассматривал несколько вариантов, в том числе новый жилой комплекс на Синюшиной Горе, где живёт сейчас, но в итоге выбрал Юго-Западный.

– Мы сейчас немного в растерянности, потому что настраивали себя, что дом сдадут в конце четвёртого квартала, в декабре. А тут позвонили, пригласили получить ключи – для нас полная неожиданность. А ещё мы после покупки квартиры ни разу здесь не были, и сейчас даже не сразу поняли, в каком она подъезде, – призналась Лидия. – Теперь будем думать, как обустраивать квартиру, но это, конечно, приятные хлопоты.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Обещания выполняем досрочно и качественно»

На вручение ключей новосёлам пришли не только они, строители и руководство ГК «ВостСибСтрой». Среди гостей мероприятия были и иркутяне, которые сейчас подбирают себе новое жилье. Конечно же, их интересовал вопрос о дальнейших перспективах развития Юго-Западного.

 Как рассказал руководитель проекта «Юго-Западный» Олег Мартынов, сейчас в микрорайоне возводится третья очередь домов, в которых проектировщики проработали улучшенные потребительские качества квартир.

– В частности, мы увеличили шаг колонн железобетонных конструкций на 2 метра, что позволило сделать более комфортными планировки. Кроме этого, делаем раздельные санузлы, предусмотрели места для хранения бытовых предметов, – прокомментировал Олег Мартынов. – В третьей очереди будут отличаться и фасады домов – за счёт того, что балконы будут как бы спрятаны внутрь – то есть застеклены и закрыты. Мы в принципе стремимся в каждом следующем квартале нашего микрорайона что-то улучшать, чтобы повышать потребительские качества жилья.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Руководитель проекта также отметил, что для строящейся третьей очереди сейчас действуют выгодные предложения, в том числе с инвестиционной точки зрения – так расчетная доходность за счёт роста цен составляет от 5 до 9% ещё на стадии строительства.  Далее ожидается, что рост цены сохранится не ниже инфляции.

– Но люди смотрят не только на стоимость квадратного метра, а на совокупность нескольких факторов: цену, инфраструктуру, перспективы района, а также на наше отношение к тому, что мы делаем. То есть, люди знают, что покупают, видят, как микрорайон выглядит уже сейчас, как он меняется и улучшается с каждым шагом, и понимают, что здесь будет в ближайшем будущем. И ещё они видят, как мы относимся к обещаниям, которые даём, – не нарушаем их, более того, выполняем досрочно, и при этом – качественно. Как итог, в сентябре мы были лидеры в Иркутской области по количеству заключенных договоров долевого участия, – подытожил Олег Мартынов.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

 

8 (3952) 488-558
юго-западный.рф

Застройщик: ООО СЗ «ВостСибСтрой-М». Проектная декларация: наш.дом.рф

 


<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
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