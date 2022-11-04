О каких изменениях нужно знать гражданам в IV квартале 2022 года

На остаток года выпадают новшества для автовладельцев, получателей детских и социальных выплат. Позже обычного проведут осенний призыв. Упростят постановку на учет в налоговой и обращение за медпомощью по ОМС. Подробнее об этих и других изменениях читайте в обзоре.

С 1 октября

ОСАГО

Страхователей обязали письменно сообщать в страховую о смене собственника автомобиля. Исключение - случаи, когда страхователь досрочно прекратил договор ОСАГО.

Если владелец автомобиля сначала покупает полис ОСАГО, а после получает госномер в ГИБДД, сообщать его в страховую теперь нужно не во всех случаях. Указали исключение: когда страховая сама узнала номер из автоматизированной информационной системы ОСАГО и проинформировала об этом владельца.

Отменили обязанность водителей записывать в извещении о ДТП фамилии и адреса очевидцев.

Раньше с результатами осмотра или экспертизы автомобиля потерпевшего знакомили, если он письменно заявил об этом. Теперь страховая обязана делать это в любом случае. Закрепили 3 способа ознакомления: по электронной почте, через личный кабинет страхователя ОСАГО, в офисе страховой компании. Выбор за потерпевшим.

Документ: Указание Банка России от 24.12.2021 N 6038-У

Детские выплаты

Стали применять новое правило о ежемесячной выплате на ребенка от 8 до 17 лет. Если заявление подали с 1 октября, выплату дают с того месяца, в котором ребенку исполнилось 8. Условие: между днем рождения и днем обращения за выплатой не больше 6 месяцев. В остальных случаях платят с месяца подачи заявления.

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 630

Индексация окладов

На 4% повысили оклады:

- военнослужащим (контрактникам и призывникам);

- ряду правоохранителей (сотрудникам нацгвардии, органов внутренних дел и др.);

- адвокатам, которые участвуют в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда;

- отдельным преподавателям и научным работникам в сфере юриспруденции.

Документы: Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 719; Постановление Правительства РФ от 29.06.2022 N 1161; Постановление Правительства РФ от 15.08.2022 N 1413

С 26 октября

Выплаты на карты "Мир"

В перечень выплат, которые зачисляют на карты "Мир", добавят:

- выплаты по Закону о социальной помощи;

- субсидии на оплату услуг ЖКХ;

- компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги;

- ежегодную выплату почетным донорам.

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.07.2022 N 1317

С 31 октября

Выплата пенсионных накоплений

Заявления на единовременную выплату разрешат подавать в том числе через МФЦ и Госуслуги. Обратиться за выплатой с письменного согласия сотрудника сможет его работодатель.

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1969

С 1 ноября

Призыв

В этом году призыв граждан на срочную военную службу начнется на месяц позже обычного. Он продлится до 31 декабря.

Документ: Указ Президента РФ от 30.09.2022 N 691

С 1 декабря

ИНН

Физлица смогут использовать Госуслуги для постановки на учет в налоговой. Заявление нужно будет подписать неквалифицированной ЭП, сертификат ключа проверки которой создали и используют в инфраструктуре оказания электронных услуг.

Свидетельство о постановке на учет можно будет получить тоже через Госуслуги.

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 151-ФЗ

ОМС

При обращении за медпомощью (кроме экстренной) застрахованные получат право выбирать, что предъявить: полис ОМС или документ, удостоверяющий личность. Для детей до 14 лет вместо полиса можно будет показать свидетельство о рождении.

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 405-ФЗ

31 декабря

Принудительное выселение

Истекает срок, когда действует рекомендация ЦБ РФ приостановить выселение должников из жилья, на которое ранее обратили взыскание. Она касается кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских и жилищных накопительных кооперативов.

Документ: Информационное сообщение Банка России от 02.03.2022

Скидка на госпошлины

Подходит к концу срок, в течение которого физлица при подаче заявлений через Госуслуги получают 30%-ную скидку на госпошлины.

Документ: Федеральный закон от 21.07.2014 N 221-ФЗ