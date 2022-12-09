Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году

ЕНП – это деньги, которые организация или предприниматель перечисляет на специальный казначейский счет (единый налоговый счет, ЕНС), чтобы исполнить совокупную обязанность, а также деньги, которые взыскали с налогоплательщика.

Совокупная обязанность – общая сумма налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которые нужно уплатить на конкретную дату.

На ЕНС можно перечислять суммы, которые больше необходимых. Остаток можно вывести или зачесть. Ограничений по сроку в общем случае нет.

На ЕНС учтут в качестве ЕНП также средства, которые по тем или иным основаниям причитаются налогоплательщику: возмещаемый НДС, проценты на сумму излишне взысканных средств и ряд других сумм.

Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года ФНС определит сама. Переплату, по которой пропущен срок возврата, и безнадежную к взысканию недоимку учитывать не должны. Рекомендуем сверить расчеты до конца года.

Обязательные платежи, которые перечисляют в составе ЕНП

В качестве ЕНП перечисляют: налог на прибыль; НДС; НДФЛ; страховые взносы. Исключение - взносы на травматизм. Их перечисляют в Социальный фонд России, созданный на базе ПФР и ФСС; налог на имущество; земельный налог; транспортный налог; акцизы; водный налог; НДПИ; НДД; налог на игорный бизнес; налог при УСН; ЕСХН; налог на спецрежиме при выполнении соглашений о разделе продукции; налог при АУСН; госпошлину, на которую суд выдал исполнительный документ.

Два сбора можно уплачивать как отдельно, так и в составе ЕНП: сбор за пользование объектами животного мира; сбор за пользование объектами водных биоресурсов; налог на профессиональный доход.

Отдельно от ЕНП уплачивают: НДФЛ на выплаты иностранцам, работающим по патенту. О том, как перечислить налог в этой ситуации, см. готовое решение; госпошлину, по которой суд не выдал исполнительный документ.

Единый срок платежей

Срок перечисления большинства налогов и взносов на ЕНС – 28-е число месяца. Такие поправки внесли в нормы о сроках уплаты различных налогов и взносов (например, НДС, страховых взносов, налога на имущество).

Периодичность платежей не изменяется.

Самым существенным образом изменение затронуло НДФЛ. По новым правилам срок его уплаты не привязан к виду выплаты, из которой произвели удержание.

Налог, который удержали в период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего, нужно уплатить не позднее 28-го числа текущего месяца.

Исключения – декабрь и январь. В декабре (впервые – в 2023 году) НДФЛ нужно перечислить дважды: не позднее 28 декабря – налог, удержанный за период с 23 ноября по 22 декабря; не позднее последнего рабочего дня года (в 2023 году – 29 декабря) – налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря; не позднее 28 января перечисляют НДФЛ, удержанный за период с 1 по 22 января.

Уведомления о платежах

По налогам, взносам, авансовым платежам, которые платят до подачи декларации либо без нее, нужно подать уведомление об исчисленных суммах. Срок – не позднее 25-го числа месяца уплаты. Форму и порядок заполнения уведомления пока не утвердили, есть лишь проект.

Особый срок предусмотрен для уведомления об НДФЛ, который будет удержан с 23 по 31 декабря, – последний рабочий день. Таким образом, в декабре 2023 года в части НДФЛ нужно направить 2 уведомления: одно не позднее 25 декабря, а второе – до 29 декабря включительно.

В 2023 году вместо уведомления организация или ИП вправе представить платежное поручение. По нему инспекция должна однозначно определить бюджет, в который направляются денежные средства, срок уплаты и иные необходимые реквизиты. Правило перестает действовать, как только налогоплательщик впервые подаст уведомление.

Списание средств с ЕНС

На основании отчетности, уведомлений, судебных решений и других документов инспекция определит размер совокупной обязанности.

Деньги спишут в такой последовательности: недоимка (начиная с наиболее раннего момента выявления); налоги, авансовые платежи по ним, сборы, взносы (с момента возникновения обязанности по уплате); пени; проценты; штрафы.

Если на ЕНС денег недостаточно, их распределят пропорционально величине обязательств.

Взыскание задолженности по ЕНС

Если баланс ЕНС уйдет в минус, инспекция выставит требование. Если его не исполнить, деньги спишут с банковского счета. Решение об этом разместят в специальном реестре.

Информация о состоянии ЕНС

У инспекции можно запросить справки: о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС; принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП; исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Единый срок подачи отчетности

Срок представления отчетности по налогам и страховым взносам – 25-е число месяца. Так, расчет по страховым взносам за 2022 год нужно сдать не позднее 25 января 2023 года.

Периодичность подачи отчетов не изменяется.