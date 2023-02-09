В Иркутске пройдет конференция, посвященная развитию экспортной деятельности в регионе

21 февраля 2023 года в Иркутске состоится региональная конференция «Внешнеэкономическая деятельность: вызовы и тренды», которая пройдет в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Цель мероприятия – информирование и вовлечение в экспорт малого и среднего бизнеса Иркутской области.

Представители малого и среднего бизнеса, эксперты международного уровня, бизнес-тренеры, представители экспортного направления в регионе встретятся и обсудят вопросы, возникающие при выходе на экспорт, рассмотрят тренды в экспорте для Иркутского региона и другие важные аспекты.

Главными темами обсуждения станут:

- эффективные способы и меры поддержки бизнеса при выходе на экспорт;

- востребованные торговые площадки для экспорта;

- разрешительные документы, необходимые для выхода на экспорт;

- опыт выхода на экспорт из первых уст;

- современные возможности развития экспорта.

За круглым столом спикеры расскажут о своем опыте выхода на экспорт, об ошибках и первых неудачах, о победах и историях успеха.

В рамках следующей площадки узнаем, есть ли экспортный потенциал у компании, с какими сложностями и нюансами сталкиваются при выходе на экспорт.

Организаторами конференции выступают Центр поддержки экспорта, Фонд поддержки и развития предпринимательства Центр «Мой бизнес» Иркутской области.

Дата и время: 21 февраля 2023 г. с 11:00 до 17:00.

Формат проведения: очно.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Рабочая 2А/4, Центр «Мой бизнес».

По вопросам участия обращаться: Ольга Коробова – куратор проекта, телефон: +7 919-855-94-43.