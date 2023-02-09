В Иркутске пройдет конференция, посвященная развитию экспортной деятельности в регионе

21 февраля 2023 года в Иркутске состоится региональная конференция «Внешнеэкономическая деятельность: вызовы и тренды», которая пройдет в рамках реализации национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Цель мероприятия – информирование и вовлечение в экспорт малого и среднего бизнеса Иркутской области.
Представители малого и среднего бизнеса, эксперты международного уровня, бизнес-тренеры, представители экспортного направления в регионе встретятся и обсудят вопросы, возникающие при выходе на экспорт, рассмотрят тренды в экспорте для Иркутского региона и другие важные аспекты.
Главными темами обсуждения станут:
- эффективные способы и меры поддержки бизнеса при выходе на экспорт;
- востребованные торговые площадки для экспорта;
- разрешительные документы, необходимые для выхода на экспорт;
- опыт выхода на экспорт из первых уст;
- современные возможности развития экспорта.
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За круглым столом спикеры расскажут о своем опыте выхода на экспорт, об ошибках и первых неудачах, о победах и историях успеха.
В рамках следующей площадки узнаем, есть ли экспортный потенциал у компании, с какими сложностями и нюансами сталкиваются при выходе на экспорт.
Организаторами конференции выступают Центр поддержки экспорта, Фонд поддержки и развития предпринимательства Центр «Мой бизнес» Иркутской области.
Дата и время: 21 февраля 2023 г. с 11:00 до 17:00.
Формат проведения: очно.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Рабочая 2А/4, Центр «Мой бизнес».
По вопросам участия обращаться: Ольга Коробова – куратор проекта, телефон: +7 919-855-94-43.