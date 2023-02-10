Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.02.2023 г. (тыс. руб./кв. м)

«Создаем экосистемы для жизни и счастья», – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», об итогах года и новых идеях

Интервью с директором компании «ДомСтрой» Татьяной Красноштановой задумывалось в формате блиц: серия коротких вопросов об итогах года и ответы в два-три слова. Однако практически сразу стало понятно, что уложить насыщенный событиями год в такие строгие рамки не удастся. Блиц превратился в увлекательный рассказ – о строящихся ЖК и новых замыслах, о ходе продаж и перспективах льготной ипотеки, об источниках вдохновения и планах на 2023 год. А еще – о том, как совмещать руководящую должность с благотворительностью, научной диссертацией и... фигурным катанием.