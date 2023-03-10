Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.03.2023 г. (тыс. руб./кв. м)

"Начинается новая жизнь". О прошлом и будущем иркутской архитектуры

Иркутск в архитектурном плане часто сравнивают то с Санкт-Петербургом, то с Москвой и даже с Парижем. А как на самом деле выглядит столица Восточной Сибири? Какие исторические события и архитектурные направления формировали облик города? Чем он отличается от других, как развивается сейчас и каким современным трендам соответствует? Об этом мы поговорили с представителями архитектурного сообщества Алексеем Бельковым, руководителем иркутского филиала ООО «СТБ Проект», и Андреем Петровым, директором по развитию бизнеса Semrén & Månsson в России.