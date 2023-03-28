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Новым директором ИркАЗа назначен Артем Фоминых

Генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин представил коллективу завода нового руководителя. Им стал 40-летний Артем Фоминых.

Свою карьеру Артем Фоминых начал в 2004 году электролизником на Волгоградском алюминиевом заводе. С 2006 года работал мастером, старшим мастером, начальником отдела планирования и анализа производства. В 2017 году назначен директором по электролизному производству ВгАЗа. С 2018 года Артем Фоминых отвечал на заводе за такие направления деятельности, как улучшение технико-экономических показателей производства, экологическая модернизация корпусов электролиза, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. С 2022 года Артем Фоминых управлял Волгоградским алюминиевым заводом. Окончил Уральский государственный технический университет и Высшую школу бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Награжден Почетным знаком «Гордость РУСАЛа».

Артем Фоминых, генеральный директор ИркАЗа:

– На Иркутском алюминиевом заводе дружный коллектив с хорошими традициями. Завод всегда в лидерах по производственным показателям, поэтому с удовольствием принял предложение руководства РУСАЛа возглавить это предприятие. Впереди много работы на благо завода, компании и города Шелехова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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