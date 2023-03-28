«Энергошколу» запустила Эн+ в Иркутске

Открытие образовательного проекта «Энергошкола» российского холдинга Эн+ прошло в ИРНИТУ. Инициатива адресована ученикам 8–11 классов и открывает им доступ к специально составленным программам обучения.

Фото: медиацентр ППОС ИРНИТУ

Проект «Энергошкола» запущен при поддержке Министерства образования Иркутской области. В нем могут принять участие ученики 8-11 классов из школ региона, которым компания бесплатно открывает доступ к специально составленным программам обучения с упором на точные науки, математику, физику, основы энергетики. Лучшие ученики «Энергошколы» получат рекомендательные письма, а в старших классах получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на профильные направления.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков:

– Эн+ уже много лет строит многоуровневую систему поддержки будущих энергетиков, начиная буквально со школьной скамьи. И проект «Энергошкола», в котором, как мы рассчитываем, примет участие более 400 ребят, позволит ребятам познакомиться с предприятиями холдинга, сходить на экскурсии и возможно связать свою жизнь с энергетикой, придя на работу в наш холдинг.

Образовательные проекты и работа с молодёжью – один из главных приоритетов компании. Основатель холдинга Эн+ Олег Дерипаска уверен, что развитие Сибири и в целом экономики России невозможно без талантливой молодежи, которая способна не только глубоко разбираться в специфике промышленного производства, но и может предложить оригинальные идеи и принципиально новые решения, как в промышленности, так и в энергетике.