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Фильм про Иркутский завод полимеров победил во Всероссийском конкурсе лучшего корпоративного видео

Документальный фильм канала Discovery про Иркутский завод полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) стал лауреатом двух номинаций конкурса «Лучшее корпоративное видео-2023» в рамках XII Московского международного фестиваля корпоративного видео.

Документальный фильм «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» получил награды в двух номинациях: «PR-видео» и «Лучший сценарий». За победу в разных номинациях боролись ведущие российские компании: Сбер, Qiwi, Северсталь, ТАСС, Группа НЛМК, МТС, «Комсомольская правда», «Пятёрочка» и другие. Премьера фильма состоялась на телеканале Discovery Channel в России 26 февраля 2022 года.

Фильм в нефтегазохимической отрасли стал одним из самых популярных в подобном жанре документалистики – за 11 месяцев количество просмотров на корпоративном YouTube-канале ИНК превысило 1 млн. просмотров, а также получил свыше 2 тыс. положительных комментариев.

Съемки состоялись в сентябре 2021 года и длились около двух недель. Съемочная группа посетила Усть-Кут, где находятся производственные объекты Иркутской нефтяной компании, и Ярактинское месторождение, где добывают нефть и газ. Всего в съемках фильма приняли участие более 30 человек.

Организатор конкурса - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Конкурс на лучшие творческие видеопроекты проводится с 2012 года, в числе его участников – крупнейшие российские компании различные отраслей экономики. В жюри входят эксперты-представители сфер телевидения, продюсирования, PR и маркетинга.

В настоящее время фильм доступен к просмотру на YouTube-канале ИНК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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