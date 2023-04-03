Дизайн работает на успех. Или почему дизайн важен для бизнеса?

На вопросы Газеты Дело отвечает Евгения Стрелова – дизайнер жилых и общественных пространств, член Союза дизайнеров и архитекторов России, участник международных отраслевых форумов, выпускница «Русской Академии Дизайна», автор реализованных проектов в Иркутске, Новосибирске, Благовещенске, Санкт-Петербурге, Москве.

Евгения, в какой ситуации бизнесмену стоит обратиться к дизайнеру?

– Чем раньше – тем лучше (улыбается). Обращаться нужно сразу, как созрела необходимость изменений, появился настрой на обновление. Будь это дело совершенно новое или уже долго работающее и известное. Потому что любой редизайн, новая визуальная концепция или даже плановый ремонт – это свежие идеи, импульс к движению вперед.

Как строится взаимодействие дизайнера и компании?

– Первый шаг – составление подробного технического задания. Все актуальные задачи по планировке и дизайну, сроки, бюджеты, желаемые материалы, характеристики мебели и т.д. фиксируются в нем. Дизайнер, исходя из предоставленных заказчиком параметров, работает над дизайном интерьера. Но когда речь идет не просто о ремонтных работах, а о создании абсолютно нового проекта, важна работа всей команды. Если мы работаем над проектом ресторана, важно обсудить специфику кухни, особенности работы бара, маркетинговую стратегию будущего заведения, его название. Дизайнер может включиться и на ранних этапах проекта, его участие будет полезным в работе с названием, логотипом, поможет сформировать общий стиль проекта, дать направление и дух бизнес-продукту.

Какие конкретные задачи дизайн помогает решать бизнесу?

– Задачи разнообразные. Например, если магазин из более низкого ценового сегмента переходит в более высокий, мы можем отразить это в дизайне, который будет считываться, осознаваться покупателем как более дорогой – за счет освещения, материалов и т.д.

Если магазин предлагает товары демократичной ценовой категории, и задачи создать экстраординарный дизайн не поставлено, дизайнер может сделать акцент на долговечность, подобрать более доступные, но при этом износостойкие материалы, что позволит оптимизировать расходы.

Магазин, располагающийся в большом торговом пространстве, зачастую окруженный конкурентами, должен выделяться и привлекать внимание посетителей торгового центра. При этом важно, чтобы уже внутри магазина дизайн не был «громче» одежды и не «оттягивал» внимание покупателя, а главным оставался именно товар.

В индустрии гостеприимства (HoReCa) важна локация, основная идея, целевая аудитория. Дизайн должен быть выстроен таким образом, чтобы интерьер транслировал гостю основные смыслы, вложенные в заведение его владельцем и привлекал посетителей. Грамотный дизайн поможет скрыть минусы помещения, выделить плюсы.

Как именно можно скрыть минусы невыигрышного помещения?

– Возьмем пример из моей практики: конференц-зал в отельном комплексе. Зал расположен на цокольном этаже, а это значит низкие потолки, отсутствие естественного освещения, видимые инженерные узлы. Очевидно, что для проведения переговоров, встреч, конференций необходимо хорошее освещение, но я не могу пожертвовать ни единым сантиметром высоты потолка. Поэтому в интерьере появилась дополнительная подсветка, нетривиальные сценарии освещения, которые позволят комфортно проводить мероприятия.

Какие вы можете выделить актуальные тренды в работе дизайнера над офисами?

– Насыщенный городской трафик, пробки, большая нагрузка сотрудника, установка на сжатые сроки – все это создает необходимость проводить много времени на рабочем месте. Руководители понимают, что комфорт сотрудника важен для его эффективности. Сегодня запрос дизайнеру – это не просто запрос на проектирование сугубо рабочего пространства, а на создание эргономичного офиса с зонами отдыха, здоровым освещением и т.п.

Как часто стоит обновлять бизнес-пространства?

– Это зависит от типа бизнес-пространства. Для офисов важнее не визуальная концепция, не стилистическая задумка, а функциональность и комфорт (эргономика, качественное освещение, износостойкие материалы, рекреационный возможности).

Фото из личного архива

Продуманное и качественно выполненное рабочее пространство требует только ремонта по необходимости через пять-семь лет. Для сегмента HoReCa, концепция которого по-настоящему интересна и популярна, редизайн понадобится нескоро. Если же ощутимого успеха у проекта нет, нужно изучить его проблемы глубже. Ведь даже самый классный, модный концептуальный дизайн помещения не сможет решить проблему отсутствия качественных сервисов. Дизайн – это очень важная, во многом определяющая успех, но не единственная составляющая бизнеса. Созданный в соответствии с концепцией проекта дизайн будет усиливать и дополнять этот комплекс и работать на будущий успех.

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