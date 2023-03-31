Колумбы внешнего рынка: истории иркутских предпринимателей

Первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Фото: Лора Гулл

Амбиции первооткрывателей, смелость и здоровый авантюризм требуются сегодня предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы покорять внешние рынки. Каким был путь нынешних экспортёров? Как удалось показать значимые результаты в условиях санкций и ограничений и заинтересовать своей продукцией зарубежных потребителей? Об этом Газете Дело рассказали победители конкурса «Экспортёр года в Иркутской области».

«Наш путь в Китай занял семь лет»

Путь на зарубежные рынки не «устлан розами» и порой занимает не один год. Но результат стоит того, считают в компании «Сибприбор», которая занимается производством натуральных продуктов для здоровья. Cегодня это предприятие Иркутской области на экспорт поставляет практически половину всего объема своей продукции.

Директор компании «Сибприбор» Татьяна Игнатова. Фото: Лора Гулл

– Под торговой маркой «Байкальская легенда» мы производим два продукта из природного сырья Био Чага и Био-Дигидрокверцетин, – рассказывает директор компании «Сибприбор» Татьяна Игнатова, победитель в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленности». – Зарегистрировали их в 2013 году, с этого момента начали их продвигать. Сегодня их можно приобрести в аптеках, магазинах здорового питания и на маркетплейсах.

На экспорт мы поставляем продукцию с 2015 года. На сегодняшний день сотрудничаем с европейскими странами, а также с Арабскими Эмиратами, Южной Кореей.

В прошлом году зарегистрировали свою продукцию в Китае, выход на этот рынок был сложным и занял почти семь лет. Сложности с поставками на экспорт есть и сейчас. Из-за геополитической ситуации нарушилась логистика, система оплаты. Но нас это не останавливает, все проблемы решаем, потому что экспорт – весомый и важный сегмент для компании.

Продвигаемся на внешний рынок, в основном, благодаря участию в международных выставках. Затраты на участие в них компенсирует Российский экспортный центр. Буквально неделю назад вернулись из Стамбула, где проходила международная медицинская выставка. К нашей продукции там отнеслись с большим интересом.

«Стремимся на Восток»

Компания «Смартсинтез», которая является резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское», получила номинацию «Прорыв года», занимается производством дезинфицирующих средств, и на внутреннем рынке известна давно, а вот на внешних пока только осваивается. Помогают в этом институты государственной поддержки.

– На российском рынке наш продукт особо в представлении не нуждается, его уже хорошо знают. Мы занимаемся производством дезинфицирующих средств под торговой маркой «Анаведин». Эти средства используются в медицине, ветеринарии и в других сферах, требующих соблюдения санитарных норм. В основе создания кожного антисептика лежали разработки советских ученых, затем мы отточили процесс синтеза и настроили промышленное производство «Анаведина». Продукт инновационный, востребованный), – пояснил коммерческий директор компании «Смартсинтез» Георгий Мусихин.

Экспортной деятельностью мы занялись в 2017 году. Первый наш контракт был с Казахстаном. Покупатели тогда сами проявили большую заинтересованность в наших поставках.

В 2022 году Центр поддержки экспорта и Российский экспортный центр предложили нам поучаствовать в программе «Экспортный форсаж». В течение трех месяцев мы обучались, слушали экспертов в сфере экспорта со всех регионов России, которые делились практическими кейсами, как в нынешних реалиях работать и продвигать свою продукцию. На одной из бизнес-миссий, куда нас пригласили, мы встретились с нашими будущими покупателями из Узбекистана.

Были длительные переговоры. Импортная деятельность для наших партнеров – основная. Они ввозят в республику уникальные продукты, например, жидкий пластырь, минеральную воду с ферментами, помогающими пищеварению и т.д. Их заинтересовало наше фирменное средство для очистки воды. Оно без хлора, без запаха. Завязалось долгосрочное сотрудничество. Сегодня мы продаем в Узбекистан уже целую линейку продуктов. Есть отдельный проект по очистке и дезинфекции воды в бассейнах и проект в сфере медицины.

Сегодня мы готовы идти дальше. Все наши экспортные амбиции устремлены на Восток – хотим выйти на рынки Китая, Таиланда, Вьетнама – там есть потребность в российских товарах. Сейчас ведем предварительную работу: наши продукты апробировали в научных центрах этих стран, оценили их эффективность.

В целом, экспортная деятельность для нас хотя и новое, но очень перспективное направление, которое мы готовы развивать.

«Экспортер должен быть немного авантюристом»

«Энерпред» – предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве гидравлического инструмента и оборудования – работает уже более 30 лет на рынке. На экспортном рынке это опытный игрок, география экспорта – порядка 40 стран. По словам начальника экспортного отдела компании Вахтанга Дадвани, ситуация для начинающих экспортёров сейчас принципиально изменилась.

Начальника экспортного отдела компании «Энерпред» Вахтанг Дадвани.

Фото: Лора Гулл

– Я верю в то, что караваны с флагом Иркутской области будут бороздить зарубежный рынок. Сегодня многое делается для этого. Новичкам всегда сложно. Я сам в экспортной теме уже 15 лет, и начинал, имея опыт работы в Министерстве экономического развития в отделе развития внешней торговли. Даже будучи подготовленным человеком, я бы иной раз не отказался от помощи, но не всегда рядом был тот, кто мог помочь. А сегодня ситуация кардинально изменилась. Помимо Министерства экономического развития, Правительства Иркутской области, торговых представительств РФ за рубежом – появились новые институты поддержки. Они готовы оказать всестороннюю помощь, как начинающим, так и опытным экспортерам. Я говорю о Центре поддержки экспорта и Российском экспортном центре. Там работает команда профессионалов. И я в этом убедился.

Начиная с этого года, наша компания приняла участие в ряде международных мероприятий. В составе правительственной делегации, возглавляемой Михаилом Мишустиным, посетили Таджикистан. Проработали ряд заказов с предприятиями республики. И официально подписали договор о поставках своей продукции. Все это оказалось возможным благодаря своевременной поддержке Центра поддержки экспорта. В этом году мы планируем принять участие в нефтегазовой выставке в Азербайджане.

Сегодня в помощь экспортерам создан огромный инструментарий. От предпринимателей требуются амбиции первооткрывателей, ведь мы – своего рода Колумбы внешних рынков. Корабль и команду нам помогут «сколотить» и подобрать. Остальное – за нами. Давайте не бояться дерзать, ставить перед собой амбициозные задачи, будем авантюристами в хорошем смысле слова.

Елена Белова

Центр "Мой бизнес" Иркутской области работает в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и "Международная кооперация и экспорт».