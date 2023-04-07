Фильм «Поехавшая», съёмки которого проходили на Байкале, стал лидером проката в марте

В фильме режиссера Антона Маслова, снятом по мотивам книги Анны Смолиной «А чего дома сидеть», главная героиня на велосипеде проделывает путь от Москвы до Магадана.

За время путешествия она сталкивается с массой испытаний, но при этом многое в своей жизни переосмысливает и меняет. Большая часть съемок проходила с августа по ноябрь 2022 года в экспедициях по всей России, в том числе на Байкале.

– Одна из смен «Поехавшей» на Байкале была очень жестокой, - вспоминает в одном из интервью Антон Маслов. - Местный шквалистый ветер сдул почти всю натурную декорацию фестиваля «Байкал Фест». Но при этом в кадре смотрелся как нежный бриз, романтично развевающий волосы героев.

Во время съемок фильма в Приангарье значительную часть организационной работы взяли на себя Министерство культуры региона и Иркутской областной кинофонд.

- Нашим сотрудникам приходилось решать самые разные организационные вопросы. Съемки требовали согласований с такими ведомствами, как Главное Управление МВД по Иркутской области, Дирекция автодорог, МЧС, Иркутский аэропорт, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Приходилось согласовывать работу кинематографистов на федеральных трассах, где для безопасности перекрывалось движение, содействовать в решении проблем с арендой спецтехники, спутниковых телефонов, киноаппаратуры, - рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

В фильме «Поехавшая» вместе с известными российскими актерами Ольгой Лерман, Виктором Хориняком, Дмитрием Чеботаревым, Еленой Яковлевой в массовых сценах были заняты наши земляки.