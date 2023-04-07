«Компания живёт, работает, строит» – Виктор Ильичев, «ВостСибСтрой», о реализованных планах, знаковых проектах и любви к малой родине

Три десятилетия на строительном рынке современной России – это много или мало? С этого – почти риторического для отечественного бизнеса вопроса – началось наше интервью с Виктором Ильичевым, основателем группы компания «ВостСибСтрой», которая в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. «Это – круто. Учитывая, сколько за это время пережито дефолтов, кризисов, законодательных изменений и других сложностей, мы должны были “умереть” уже несколько раз. Но предприятие живёт, работает, строит! И я даже не задумывался, что компании уже столько лет», – ответил Виктор Ильичев. Накануне знакового события он рассказал Газете Дело об итогах ещё одного – непростого для строителей – 2022 года, поделился опытом, какие стратегии помогают преодолевать перманентную турбулентность в экономике, зачем нужна диверсификация бизнеса и какие новые направления деятельности интересны сейчас компании.

Виктор Ильичёв. Фото А. Федорова

«Планы реализовали на 100 процентов»

– Виктор Геннадьевич, все 30 лет истории компании были непростыми, и 2022 год не стал исключением из этого правила, но давайте подведём его итоги: каким он был для вас? Сложным или обычным, а может, наоборот, позитивным, несмотря на внешние негативные факторы?

– Мой ответ может удивить, но 2022 год был одним из самых успешных за все 30 лет работы нашей компании. Если говорить о финансовых показателях, то мы увеличили обороты за год примерно на 20%, покрыли все оборотные кредиты, которые у нас скопились. Ещё пару лет назад они составляли больше миллиарда рублей, а сейчас у нас их ноль. Мы ставили на 2022 год серьезные планы по проектам, которые закончим и введём в эксплуатацию, и у нас получилось реализовать их на сто процентов.

Как достигли такого результата?

– У австрийского психолога прошлого века Виктора Франкла есть известная фраза, которую можно адаптировать к любой сложной ситуации. В применении к нынешним событиям, её смысл примерно такой: первыми погибают, не достигают цели те, кто думает, что трудности закончатся быстро, вторыми погибают те, кто думает, что они вообще когда-то закончатся, а третьи не думают ни о первом, ни о втором, они просто живут и решают текущие задачи. Стратегия нашей компании исходит именно из этого смысла: мы делаем свою работу, решаем текущие задачи, ничего ни от кого не ждём, хотя, конечно, размышляем о сложившейся ситуации и о том, как она может развиваться.

Виктор Ильичёв. Фото А. Федорова

Поделитесь более подробно, каким образом эта стратегия реализуется в реальности?

– Мы очень обдумано и взвешенно относимся к каждому контракту, который выполняем, и сейчас последовательно завершаем более десяти различных проектов. Одновременно находимся на старте реализации или на стадии заключения контрактов ещё не менее десяти проектов. По каждому из них анализируем, насколько сегодня платёжеспособен заказчик. Также изучаем ситуацию на рынке: нужно ли нам строить и что строить? Есть ли смысл стартовать с тем или иным девелоперским проектом?

Считаю, что благодаря этой стратегии, в том числе, нам удалось достичь таких высоких результатов в 2022 году. Более того, как бы это ни было удивительно, мы ожидаем повышение оборотов и в этом году.

Довольно оптимистичный прогноз, учитывая, что многие аналитики как раз предрекают, что финансово 2023-й будет хуже, чем 2022-й.

– Это если говорить о ситуации «в среднем, по больнице». Мы же берёмся за работу, которую раньше не выполняли. Идём на те рынки, где есть финансирование, а не туда, где удобно, где нам привычно, где мы работали вчера. Мы получили лицензии на строительство самых разных объектов – начиная от атомной энергетики и заканчивая объектами с повышенной секретностью.

Кроме этого, оптимистичный прогноз связан с тем, что весь бизнес в компании диверсифицирован по трём основным направлениям, равнозначным по своим объёмам. Первое направление – это девелоперский бизнес, строительство и продажа жилья на рынке. Второе направление – подрядные заказы: бюджетные и внебюджетные, например, от такого крупного заказчика, как компания РУСАЛ, с которой продолжаем сотрудничать, заканчивая работу на Тайшетском алюминиевом заводе. И третье направление – это производство строительных материалов. В зависимости от ситуации на рынке, мы принимаем решение: увеличить или снизить объёмы в девелоперском бизнесе, пойти больше в подряды или уменьшить их объём, брать подряды, где есть софинансирование региональных бюджетов или лучше подождать, потому что, возможно, они могут «просесть». В общем, учитываем все факторы.

Виктор Ильичёв. Фото А. Федорова

«С новыми вызовами справляемся»

– Среди реализованных в 2022 году проектов, о которых вы говорили, были какие-то особые, запомнившиеся именно вам?

–Да, конечно. Как строителю, мне очень понравился проект, на котором мы были генподрядчиками, – это здание четвёртого Арбитражного апелляционного суда в Чите. Причём понравился и сам объект – а он достаточно специфический по многим параметрам, и понравилось наше взаимодействие с заказчиком. С профессиональной точки зрения, работать над этим проектом было очень интересно.

В итоге получился достойный объект, одно из самых красивых зданий в Чите. Я так говорю не потому, что его строила компания «ВостСибСтрой», а потому что это реально так. Здание показывают всем, кто приезжает в Читу, все совещания, которые проводят силовые структуры, проходят в его помещениях, там принимают с визитами и полпреда Дальневосточного округа. Это здание – наша визитная карточка в тех краях.

А в чем заключалась специфика проекта?

– Суд довольно сложное сооружение с точки зрения инженерии, есть технические тонкости, связанные с безопасностью, в том числе, информационной – для всего необходимо специальное оборудование. Мы успели закупить его тогда, когда ещё не начались жёсткие санкции. Сегодня приобрести такое оборудование на любое административное здание очень сложно, так как оно санкционное. Параллельный импорт, конечно, существует, но всё равно есть законодательные ограничения.

В связи с тем, что вы на высоком уровне справились с очередным сложным заказом, новые проекты предлагают?

– Нам и раньше по работе достаточно много предложений поступало из Забайкальского края, а после реализации этого проекта их стало ещё больше. Мы ведём переговоры.

Четвертый Арбитражный апелляционный суд, г. Чита. Фото из архива компании.

Были ещё в 2022 году объекты, которые вы считаете знаковыми для компании?

– Ещё один проект, который важен для нас, а также, по моему убеждению, для Иркутска, – это вторая очередь микрорайона Юго-Западный, который находится за микрорайоном Луговое.

Почему?

– Потому что мы возводили дома новой очереди из сборного железобетона, так называемой 120-й серии, и для нашей компании это, в принципе, был новый вызов, поскольку мы давно не работали с данной технологией. С этим была связана покупка нашей компанией предприятия «Сибавиастрой», в том числе, и завода ЖБИ, который производит 120-ю серию. Такая консолидация производственных сил и синергия в конечном итоге позволили нам усилить свои позиции на строительном рынке региона, поскольку мы стали и производителями сборного железобетона, и его потребителями. Преимущества этой технологии многоквартирного домостроения позволили нам полноценно, в рабочем графике, и даже с его опережением возводить блок-секции новой серии жилого комплекса даже зимой. Проект, я считаю, однозначно успешный, наши специалисты, которые его осуществляли, справились с задачей на высоком качественном уровне.

Как рынок отреагировал на этот проект?

– Вы знаете, за тем как идёт реализация проекта второй очереди ЖК «Юго-Западный», в первую очередь, внимательно наблюдают наши банки-партнёры, которые его финансируют. Они отнеслись к нему с доверием, но всё-таки с некоторой осторожностью, учитывая напряжённую ситуацию в стране.. Нам было тревожно, как пойдут продажи. Но, спасибо нашим дольщикам, которые поверили компании, «проголосовали» за проект своими средствами – он реализовался и введён в эксплуатацию.

Отмечу, что в районе Юго-Западного достаточно много земли, на которой мы планируем и дальше развивать комплексную застройку. К участку уже подведена инженерная инфраструктура, мы построили там два детских сада, поликлинику, школу, дорогу. Осталось построить жильё, но, конечно, темп освоения этого района Иркутска будет зависеть от внешних факторов, от покупательской способности населения.

Микрорайон Юго-Западный. Фото из архива компании.

«Продолжаем быть оптимистами»

Не так давно ДОМ.РФ опубликовал аналитику, согласно которой объём непроданного жилья у застройщиков вырос сейчас на 20% и превышает показатели последних трёх лет. Вас это не пугает?

– Настораживает, хотя статистика достаточно жёсткая. По факту, с одной стороны, хорошо, что у застройщика сегодня есть проектное финансирование от банков, то есть устойчивый источник средств для того, чтобы построить задание. Я когда-то ревностно отнёсся к тому, что банки зашли в эту схему, а сейчас абсолютно согласен с таким решением: без них было бы очень сложно реализовывать многие проекты. Другое дело, что снизилась покупательская способность населения, и у застройщиков может не хватать средств на покрытие банковских кредитов по проектному финансированию. В такой ситуации, по данным статистики, сейчас оказались очень многие застройщики, в том числе, в Иркутске.

Что делать в такой ситуации? Снизить цену застройщик не может, потому что уйдёт в минус, при этом процентная ставка продолжает «тикать». Свою прибыль застройщик получает только в конце проекта – после полного погашения кредита и процентов по нему. Отсрочка этого момента тормозит вложения в следующие проекты, которые большинство компаний будут вынуждены перенести минимум на полгода. Для рынка это означает снижение объёма предложения, думаю, в пределах 10-20 процентов.

Как ваша компания намерена действовать в этой ситуации?

– Продолжаем быть оптимистами, и работаем больше чем на пяти стройплощадках в Иркутске. Но, как я уже говорил, мы внимательно следим за ситуацией и в зависимости от происходящих изменений принимаем решения по объёмам в девелоперском бизнесе: темп строительства жилья в среднем по рынку снижается, снижается он и в нашей компании. В частности, если мы раньше планировали построить 50-100 тысяч квадратных метров жилья за сезон, то сейчас стали делать «шаги» поменьше. Кроме этого, с девелоперским бизнесом мы не пойдём за пределы Иркутской области: как показывает наш жизненный опыт, в другом регионе сложнее администрировать процессы.

Виктор Ильичёв. Фото А. Федорова

Вы работаете как в сегменте МКД, так и малоэтажной загородной недвижимости. Продолжите и дальше развивать этот рынок?

– Да, у нас уже есть хороший практический опыт партнёрской работы на рынке загородной недвижимости, и мы внимательно смотрим, как ведёт себя этот рынок в настоящее время. Удивительно, но он не просто стабильный, а продолжает расти, и поэтому остаётся для нас интересным. Сейчас «ВостСибСтрой» участвует в двух уже хорошо известных и зарекомендовавших себя девелоперских проектах по комплексному развитию загородных территорий. Это «Патроны Парк» – он завершается в этом году, и «Хрустальный Парк», который мы продолжим развивать, правда, пересмотрев продукт, который будем там сейчас возводить.

«Диверсификация бизнеса – гарантия стабильности»

Кроме девелоперского бизнеса, какие ещё проекты есть в портфеле компании?

– Мы увеличиваем обороты по подряду и идём, в первую очередь, туда, где есть 100-процентное федеральное финансирование. Так, одно из серьезных для нас направлений – работа с судебным департаментом в Верховном суде Российской Федерации, строительство судов. В этом году планируем закончить задание Иркутского арбитражного суда, начали строить Хабаровский арбитражный суд. Нас приглашают участвовать в таких проектах даже в европейской части России, потому что у компании уже есть хороший опыт и репутация: мы не просто понимаем и знаем, как строить такие специфические объекты, а делаем это с высоким качеством.

Арбитражный суд Иркутской области. Фото из архива компании.

Что ещё обеспечивает устойчивое развитие компании?

– У нас есть управляющая компания, которая занимается содержанием и управлением жилищного фонда. Это в первую очередь те проекты, которые реализовала наша компания, а также проекты других девелоперов. Сейчас в портфеле УК – практически миллион квадратных метров жилого фонда Иркутска. Наша позиция – чем больше квадратных метров находится в управлении, тем это выгоднее для нас: обслуживать 10 или 100 домов – это разная экономика.

Ещё одна наша компания – «Ресурс Транзит» занимается инженерными сетями: теплоснабжения, водоснабжения, канализования, которые находятся в собственности «ВостСибСтроя», и которые мы продолжаем приобретать, поскольку это тоже интересный и стабильный бизнес для нас.

Я хочу отметить, что в истории нашего предприятия, которое изначально работало только на объектах Иркутскэнерго – ТЭЦ и ГЭС, был революционный момент, когда мы поняли, что сложно зависеть от одного заказчика, и стали смотреть на другие рынки. Так когда-то родилась идея строить жилые дома. И с того времени диверсификация бизнеса всегда присутствует в компании, как определённая гарантия стабильности. Мы даже пробовали заниматься строительством дорог, но поняли, что это не наша специфика.

Тайшетский алюминиевый завод. Фото из архива компании.

«Мыслим на перспективу, ориентируемся на регион»

Ещё одно направление вашего бизнеса – производство стройматериалов. Не планируете его расширять?

– Да, например, группа компаний «ВостСибСтрой» много лет занимается производством бетона, а не так давно, как я уже говорил, наши активы пополнились брендом «Сибавиастрой» – предприятием, производящим бетон и железобетонные изделия. Это интересный для нас бизнес, мы в нём хорошо разбираемся, и продолжим его развивать. Кроме этого в группу компаний входит предприятие по производству пластиковых и алюминиевых окон и дверей Vertex.

Сейчас мы рассматриваем ещё одно направление – деревянное домостроение, потому что понимаем, что за этим есть будущее. Да и президент России Владимир Путин не так давно поставил перед строительным комплексом задачу нарастить производство деревянных домов, в том числе поддержав промышленный выпуск домокомплектов.

Виктор Геннадьевич, в интервью нашему изданию накануне Дня строителя в прошлом году вы говорили, что горизонт планирования ГК «ВостСибСтрой» – 15 лет. Сейчас мы обсуждали стратегию небольших шагов. Горизонт изменился за прошедшие месяцы или остался прежним?

– Глобально горизонт планирования остался таким же – 15 лет. Безусловно, сложно строить стратегию компании, когда в стране ситуация неопределенности. Но нам помогает крепко стоять на ногах и строить планы на десятилетия наша многопрофильность, профессиональное взаимодействие с властью всех уровней – федеральной, региональной, муниципальной.

Виктор Ильичёв. Фото А. Федорова

И ещё мы уверены, что для компании очень важна смена поколений в руководстве. Молодёжь и работает более эффективно, и не боится мыслить на перспективу 10-15 лет. Кроме того, руководство компании, да и моя семья, мы живём и трудимся в Иркутске и никуда уезжать отсюда не собираемся. Я вырос на этой земле, люблю её. Как правило, каждые выходные провожу в горах, на Байкале, и мне это всегда интересно. В соответствии с этими принципами строится и долгосрочная стратегия компании – это, конечно, работа в нашем регионе, хотя мы и «не привязаны» только к Иркутской области. У нас и раньше были проекты от Камчатки до средней полосы России, и сейчас мы продолжим строить в других регионах страны. Но жить мы будем здесь.

Наталия Горбань

Проектные декларации на наш.дом.рф