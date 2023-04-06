Новые технологии: вчера – фантастика, сегодня – реальность

Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами – один из главных приоритетов в работе Сбера. Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», рассказал, в чем ценность отраслевых решений ИИ для бизнеса.

Антон Соколов.

Фото: Андрей Фёдоров

Быстрый кредит для предпринимателей

– Анализ физического лица – более простой для банка процесс, чем юридического. Тем не менее, у нас разработана технология и около 60% всех займов, которые мы выдаем юридическим лицам, оформляются с помощью технологии ИИ. Для предприятия рассчитывается лимит, все оформление занимает семь минут. Когда мы только начинали работать, это казалось фантастикой. Теперь это реальность.

Отраслевые решения – наш приоритет

– Отраслевые решения для бизнеса – это комплексный подход к целому ряду вопросов, и это флагман для нас. А для малого бизнеса – возможность подобрать оптимальный набор финансовых продуктов с учетом своей ниши. Выгода для клиента может измеряться не только в деньгах. Для кого-то это экономия времени, для других – освобождение от рутинных операций, для третьих – понятный путь при работе с конкурентами.

Мы первыми на финансовом рынке запустили отраслевые решения. Год назад у нас было только одно такое решение – «СберБизнес. Недвижимость» для сегмента аренды коммерческой недвижимости. Сейчас их уже шесть: добавились «Транспорт», «Оптовая торговля», «Розничная торговля», «Услуги» и ЖКХ. В Байкальском банке ими пользуются семь тысяч предпринимателей.

Расскажу на примере. На днях у нас был клиент, который хочет открыть новую точку, продавать продукты и выпечку. Наше решение позволяет выбрать оптимальную локацию, учитывает расположение, анализирует сумму среднего чека, клиентопотоки у конкурентов поблизости, показывает «портрет клиента». Это все обезличенная информация, абсолютно открытая, здесь нет никакой коммерческой тайны. С помощью нашего приложения ритейлеру можно полностью изучить локацию и потенциальных покупателей, скорректировать изначальные планы.

Или разработка Сбера – сервис «Прогнозирование спроса на производстве и в ритейле». Встроенная в сервис модель искусственного интеллекта определяет оптимальный объем товаров для каждой точки продаж либо ожидаемый спрос от дистрибьюторов. В результате снижаются издержки бизнеса, связанные с избытком товаров или их дефицитом на складе или в точке продаж.

На фото (слева направо): Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка Сбербанка, Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного блока, Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка, куратор розничного бизнеса, Евгений Пришибский, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, Юлия Кальвина, управляющая Иркутским отделением Сбербанка, Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Сервис интегрируется с системами компании, благодаря чему бесшовно встраивается в ее бизнес-цикл. Постоянно дообучаясь на актуальных данных, сервис позволяет формировать точный прогноз будущего спроса с детализацией того уровня, который необходим бизнесу: по географии, по каналам продаж, временным периодам и другим параметрам. Использование продукта позволяет обеспечить точность прогнозирования близкую к 100% и в несколько раз сократить ошибки прогнозирования. Так, для ритейлеров это позволяет существенно снизить издержки хранения и списания испорченных товаров, а также повысить выручку бизнеса и оборачиваемость капитала, для производителей – грамотно провести бизнес-планирование и рассчитать объемы необходимого сырья, упаковки и других средств производства.

Для нас предложение таких цифровых трансформаций бизнесу – это долгосрочные отношения и решение глобальных задач.

Для государства в Сбере также есть комплексные отраслевые решения. Это и цифровые, и классические банковские продукты в разных сферах: обращение с твердыми коммунальными отходами, транспорт, туризм, образование.

Фото: Андрей Фёдоров

Безопасно, прозрачно, выгодно

– Мы участвуем и в международных торговых операциях, что сегодня, в турбулентные времена, особенно важно. Клиент Байкальского банка – иркутская компания Фармасинтез 25 лет вместе со Сбером, «выросла» из малого бизнеса и сегодня – это одна из крупнейших фармацевтических компаний России, отечественный производитель лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, гепатит. Исторически компания сотрудничает с поставщиками из Индии по закупу сырья, у Сбера же есть офис в Индии и Сбер – участник индийской платежной системы. Это позволяет осуществлять платежи в национальных валютах между двумя странами и дает возможность клиентам банка осуществлять быстрые и защищенные платежи по схеме рубль-рупия. Например, мы обсудили с клиентом возможность расчетов в национальных валютах, была предложена технология, при которой платеж отправляется с рублевого счета клиента, а его индийские контрагенты получают платеж в рупиях. Клиенту такой вариант взаимодействия подошел, и мы уже работаем таким образом.

Елена Белова