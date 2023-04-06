Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса

Продолжительность жизни в Иркутской области – 67 лет. Это один из худших показателей в стране. Решить проблему – как и множество других – поможет искусственный интеллект. О том, как новые технологии в регионе меняют жизнь людей и помогают власти и бизнесу, рассказала Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.
Известный футуролог Лия Кайфу дает прогнозы по искусственному интеллекту на период до 2041 года. Из десяти тенденций, которые выделяет ученый, одна из самых важных – использование ИИ в медицине. По прогнозу, к 2041 году продолжительность жизни должна увеличиться в среднем на 20 лет. Ведь если продиагностировать с помощью ИИ большое количество больных, можно будет избежать осложнений, предупредить развитие заболеваний. Для Приангарья это очень актуально: продолжительность жизни в регионе – одна из самых низких в стране, 67 лет.
– В Москве уже используют ИИ для постановки первичных диагнозов, особенно эта помощь ценна для начинающих врачей, – рассказала Юлия Кальвина. – Такая система позволяет даже на ранних стадиях болезни ставить верный диагноз. В результате нововведения эффективность постановки диагноза увеличилась на 7%.
Пока, по словам Юлии, ИИ используется в медицине для экономии человеческих ресурсов и предупреждения критических ситуаций. Но возможностей – гораздо больше. Искусственный интеллект может распознавать и правильно читать снимки МРТ, кардиограммы, рентген… Для сел, небольших городов, где врачам среднего звена может не хватать опыта или квалификации, это – неоценимая помощь. ИИ позволит вовремя распознавать болезнь, а значит – увеличить продолжительность и качество жизни. Это – главная цель использования ИИ в медицине.
Как цифровые решения Сбера помогают бизнесу
Технологии кардинально меняют не только жизнь человека, но и бизнес-процессы компаний. В Сбере уже немало удачных отраслевых решений. Есть успешные кейсы и для регионального бизнеса, которые реализовал Байкальский банк. Юлия Кальвина прокомментировала эти решения.
1. Сегмент HoReCa: экономия в 2,5 млн рублей
Одна из крупных иркутских компаний, работающая в сегменте HoReCa, столкнулась с проблемой при доставке своей продукции: множество ошибок при приёме оплат за отгруженный товар.
«Мы предложили клиенту собственное решение по интеграции сервиса в приложение партнера для приёма оплаты с помощью смартфона.Это упростило расчеты и исключило ошибки при оплате. Выгода для клиента составила более 2,5 млн. руб. в год; высвободились штатные единицы; снизились операционные затраты на 20%; сократились сроки исполнения заказов на 20%».
2. «Гора Соболиная»: оплата картой или смартфоном
На горнолыжном курорте в Байкальске Сбер реализовал проект по использованию банковской карты для оплаты подъемов вместо ски-пассов. Такая технология впервые применена на курортах Приангарья.
«Теперь оплата за подъём осуществляется непосредственно на пропускном турникете. Оплатить можно картой, а также сотовым телефоном, поддерживающим технологии Sber Pay, Android Pay или Samsung Pay. Новая услуга позволит гостям при подъемах на гору не приобретать дополнительный пластик, а использовать карту, выпущенную любым банком.
Новый сервис пользуется большой популярностью и работает на базе офлайн-эквайринга, что позволит в ближайшем будущем запустить не только разовый проход по банковской карте, но и абонементную систему оплаты. Для Байкальска и «Соболинки» это здорово, потому что не нужно тратиться на пластик, кассиров – большая экономия ресурсов. А отдыхающие экономят время, не стоят в очереди. Сейчас мы фиксируем в месяц в среднем 11 тысяч проходов. Такой системы абонентской платы нет на других горнолыжных комплексах, и наш опыт можно масштабировать в рамках страны».
3. ТС «Слата»: помощь местным фермерам
Совместно с ТС «Слата» Сбер создает цифровую площадку для вывода товаров и услуг местных производителей на полки торговых сетей региона. Главными задачами стали вывод на полки супермаркетов товары местных производителей, автоматизация ручных процессов на одной торговой площадке между всеми участниками: торговой сетью, банком, госструктурами – министерством сельского хозяйства Иркутской области, Центром «Мой бизнес» и т.д. Плюсы очевидны для всех: для торговой сети – стабильность поставок и повышение маржинальности, для местных производителей – поиск устойчивого рынка сбыта и быстрый вход в торговые сети. Сейчас находимся в активной фазе реализации проекта, и пусть это – время, но оно стоит того, ведь есть большой пул фермеров, которым мы поможем подняться, раскрутить бизнес».
4. Комбинат питания: льготы доступнее
На базе Комбината питания Сбер начал тестирование новой технологии, с помощью которой льготная категория граждан сможет оплачивать товары бесконтактно с помощью карт, не предъявляя при этом льготное удостоверение.
«Благодаря функции Social ID к карте привязывается информация о том, положена ли льгота покупателю. Таким образом, партнер получает возможность упростить процесс учета льготников и выдачи им товара, а потребитель получает более удобный социальный сервис. Планируем внедрить этот сервис во всех 36 торговых точках предприятия, обслуживающих льготников».
5. Росреестр: не нужно ходить по инстанциям
Еще одно инновационное решение – первое в России – Сбер реализует с Росреестром. Нововведение решит проблему долгого оформления новых квартир в собственность.
«Сейчас клиентский путь выглядит так: дольщик приходит к застройщику, получает разрешительные документы, затем идет в МФЦ, сдает все бумажные документы. Они отправляются в Росреестр, обрабатываются, возвращаются в МФЦ. Клиент забирает документы, идет в оценочную компанию и со всеми бумагами направляется в Сбер, где получил ипотеку. Занимает этот процесс десять дней, и он не всегда удобен клиентам.
Мы предложили руководителю Росреестра по Иркутской области Виктору Жердеву оптимизировать работу: застройщик без участия банка направляет на регистрацию в Росреестр документы по готовой квартире своего дольщика. Клиент приходит к застройщику один раз, оформляет все документы и больше никуда не ходит. Важно, что этим решением Сбера могут пользоваться клиенты любого банка, в том числе не имеющие ипотеку, но купившие квартиру у застройщика. Это отличный пример, который доказывает:
цифровизация нужна и выгодна всем сторонам».
6. «Янта» и СХАО «Белореченское»: маркировка – это просто
Перед нашими ведущими холдингами региона «Янтой» и СХАО «Белореченское» в прошлом году встала задача по маркировке молочной продукции. Иркутское отделение Сбера совместно с компаниями Сбер Корус и Цифровые решения регионов (Сбер Интегро) разработали для каждого холдинга и запустили индивидуальные линии по маркировке продукции, причем мы были одними из первых в стране. Проекты непростые, ресурсозатратные и очень интересные, и они были сделаны впервые среди предприятий Приангарья.
Елена Белова
На фото (слева направо): Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка Сбербанка, Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного блока, Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка, куратор розничного бизнеса, Евгений Пришибский, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, Юлия Кальвина, управляющая Иркутским отделением Сбербанка, Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.
Фото: Андрей Фёдоров