Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет? Юлия Кальвина – о возможностях ИИ для людей и бизнеса

Продолжительность жизни в Иркутской области – 67 лет. Это один из худших показателей в стране. Решить проблему – как и множество других – поможет искусственный интеллект. О том, как новые технологии в регионе меняют жизнь людей и помогают власти и бизнесу, рассказала Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Юлия Кальвина.

Фото: Андрей Фёдоров

Известный футуролог Лия Кайфу дает прогнозы по искусственному интеллекту на период до 2041 года. Из десяти тенденций, которые выделяет ученый, одна из самых важных – использование ИИ в медицине. По прогнозу, к 2041 году продолжительность жизни должна увеличиться в среднем на 20 лет. Ведь если продиагностировать с помощью ИИ большое количество больных, можно будет избежать осложнений, предупредить развитие заболеваний. Для Приангарья это очень актуально: продолжительность жизни в регионе – одна из самых низких в стране, 67 лет.

– В Москве уже используют ИИ для постановки первичных диагнозов, особенно эта помощь ценна для начинающих врачей, – рассказала Юлия Кальвина. – Такая система позволяет даже на ранних стадиях болезни ставить верный диагноз. В результате нововведения эффективность постановки диагноза увеличилась на 7%.

Пока, по словам Юлии, ИИ используется в медицине для экономии человеческих ресурсов и предупреждения критических ситуаций. Но возможностей – гораздо больше. Искусственный интеллект может распознавать и правильно читать снимки МРТ, кардиограммы, рентген… Для сел, небольших городов, где врачам среднего звена может не хватать опыта или квалификации, это – неоценимая помощь. ИИ позволит вовремя распознавать болезнь, а значит – увеличить продолжительность и качество жизни. Это – главная цель использования ИИ в медицине.

Как цифровые решения Сбера помогают бизнесу

Технологии кардинально меняют не только жизнь человека, но и бизнес-процессы компаний. В Сбере уже немало удачных отраслевых решений. Есть успешные кейсы и для регионального бизнеса, которые реализовал Байкальский банк. Юлия Кальвина прокомментировала эти решения.

1. Сегмент HoReCa: экономия в 2,5 млн рублей

Одна из крупных иркутских компаний, работающая в сегменте HoReCa, столкнулась с проблемой при доставке своей продукции: множество ошибок при приёме оплат за отгруженный товар.

«Мы предложили клиенту собственное решение по интеграции сервиса в приложение партнера для приёма оплаты с помощью смартфона.Это упростило расчеты и исключило ошибки при оплате. Выгода для клиента составила более 2,5 млн. руб. в год; высвободились штатные единицы; снизились операционные затраты на 20%; сократились сроки исполнения заказов на 20%».

2. «Гора Соболиная»: оплата картой или смартфоном

На горнолыжном курорте в Байкальске Сбер реализовал проект по использованию банковской карты для оплаты подъемов вместо ски-пассов. Такая технология впервые применена на курортах Приангарья.

«Теперь оплата за подъём осуществляется непосредственно на пропускном турникете. Оплатить можно картой, а также сотовым телефоном, поддерживающим технологии Sber Pay, Android Pay или Samsung Pay. Новая услуга позволит гостям при подъемах на гору не приобретать дополнительный пластик, а использовать карту, выпущенную любым банком.

Новый сервис пользуется большой популярностью и работает на базе офлайн-эквайринга, что позволит в ближайшем будущем запустить не только разовый проход по банковской карте, но и абонементную систему оплаты. Для Байкальска и «Соболинки» это здорово, потому что не нужно тратиться на пластик, кассиров – большая экономия ресурсов. А отдыхающие экономят время, не стоят в очереди. Сейчас мы фиксируем в месяц в среднем 11 тысяч проходов. Такой системы абонентской платы нет на других горнолыжных комплексах, и наш опыт можно масштабировать в рамках страны».

3. ТС «Слата»: помощь местным фермерам

Совместно с ТС «Слата» Сбер создает цифровую площадку для вывода товаров и услуг местных производителей на полки торговых сетей региона. Главными задачами стали вывод на полки супермаркетов товары местных производителей, автоматизация ручных процессов на одной торговой площадке между всеми участниками: торговой сетью, банком, госструктурами – министерством сельского хозяйства Иркутской области, Центром «Мой бизнес» и т.д. Плюсы очевидны для всех: для торговой сети – стабильность поставок и повышение маржинальности, для местных производителей – поиск устойчивого рынка сбыта и быстрый вход в торговые сети. Сейчас находимся в активной фазе реализации проекта, и пусть это – время, но оно стоит того, ведь есть большой пул фермеров, которым мы поможем подняться, раскрутить бизнес».

4. Комбинат питания: льготы доступнее

На базе Комбината питания Сбер начал тестирование новой технологии, с помощью которой льготная категория граждан сможет оплачивать товары бесконтактно с помощью карт, не предъявляя при этом льготное удостоверение.

«Благодаря функции Social ID к карте привязывается информация о том, положена ли льгота покупателю. Таким образом, партнер получает возможность упростить процесс учета льготников и выдачи им товара, а потребитель получает более удобный социальный сервис. Планируем внедрить этот сервис во всех 36 торговых точках предприятия, обслуживающих льготников».

5. Росреестр: не нужно ходить по инстанциям

Еще одно инновационное решение – первое в России – Сбер реализует с Росреестром. Нововведение решит проблему долгого оформления новых квартир в собственность.

«Сейчас клиентский путь выглядит так: дольщик приходит к застройщику, получает разрешительные документы, затем идет в МФЦ, сдает все бумажные документы. Они отправляются в Росреестр, обрабатываются, возвращаются в МФЦ. Клиент забирает документы, идет в оценочную компанию и со всеми бумагами направляется в Сбер, где получил ипотеку. Занимает этот процесс десять дней, и он не всегда удобен клиентам.

Мы предложили руководителю Росреестра по Иркутской области Виктору Жердеву оптимизировать работу: застройщик без участия банка направляет на регистрацию в Росреестр документы по готовой квартире своего дольщика. Клиент приходит к застройщику один раз, оформляет все документы и больше никуда не ходит. Важно, что этим решением Сбера могут пользоваться клиенты любого банка, в том числе не имеющие ипотеку, но купившие квартиру у застройщика. Это отличный пример, который доказывает:

цифровизация нужна и выгодна всем сторонам».

6. «Янта» и СХАО «Белореченское»: маркировка – это просто

Перед нашими ведущими холдингами региона «Янтой» и СХАО «Белореченское» в прошлом году встала задача по маркировке молочной продукции. Иркутское отделение Сбера совместно с компаниями Сбер Корус и Цифровые решения регионов (Сбер Интегро) разработали для каждого холдинга и запустили индивидуальные линии по маркировке продукции, причем мы были одними из первых в стране. Проекты непростые, ресурсозатратные и очень интересные, и они были сделаны впервые среди предприятий Приангарья.

Елена Белова