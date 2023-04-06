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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области
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Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!” [10.03.2023]О комплексном подходе к проектированию дома и прилегающей территории
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Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону” [10.03.2023]Или почему лучшая перепланировка – та, которой не было
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Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу» [10.03.2023]О магии текстур, аксессуарах ручной работы и музыке в интерьере
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Мария Бадяева: «Дизайн жилого интерьера – это про откровенность» [10.03.2023]Практические советы о том, как снизить уровень стресса в процессе ремонта
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Маша Тингаева: При выборе дизайнера важно не попасть в ловушку [10.03.2023]Рекомендации бизнес-тренера из мира интерьерного дизайна
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Юлия Дедкова: «На встречу с дизайнером – всей семьёй!» [10.03.2023]О личном пространстве, самовыражении и интерьере без коробов
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Цифровизация для бетона. Сергей Маркидонов, «Бетонстрой», – о новых технологиях в производстве древнейшего стройматериала [10.03.2023]«Без использования новейших технологий, актуальных для современного строительного бизнеса, мы не сможем двигаться вперёд», – говорит Сергей Маркидонов, представляющий иркутскую группу компаний «Бетонстрой». Он пришёл в отрасль 20 лет назад, когда заводы ЖБИ советских времён закрывались, а новые ещё не появились, и участвовал в создании нескольких современных производств практически с нуля, «раскручивая» их в коммерческом плане. «Соответственно, я понимаю, куда можно идти дальше, что предложить нового, чтобы не просто оставаться на рынке, а расти и развиваться», – утверждает Сергей. Что стоит за этими словами? Какие ноу-хау используют в компании при производстве бетона, история которого насчитывает несколько тысяч лет? Какие уникальные подходы к сервисным услугам внедряют в работу? И что может быть общего между производителем бетона и агрегатором такси? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.
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Аксиома интерьерного дизайна [10.03.2023]Шесть экспертов сферы дизайна интерьера, проектирования, архитектуры и организации ландшафта ответили на вопросы Газеты Дело. Как рационально спланировать и освоить выделенные на оформление дома или квартиры деньги? Можно ли получить реальный результат для жизни лучше, чем на картинке? Зачем владельцу жилья нужна финальная фотосессия реализованного проекта? Вашему вниманию – мнения экспертов.
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Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт» [10.03.2023]Макушки сосен уходят в ясное синее небо. Дышится легко – воздух свежий, хвойный. Тишина, умиротворение, гармония... Прогуливаясь по аллее загородного поселка «Идиллия Эстейт» с руководителем проекта Дмитрием Кожуховским, беседуем о том, что уже сделано в поселке, и планах на ближайшее время.
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Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт» [10.03.2023]«Мир не прямоугольный. Я не думаю, что архитектура подразумевает только жилье, только простые корпуса. Она должна возбуждать вас, успокаивать вас, заставлять вас думать». Слова всемирно известного архитектора Захи Хадид отлично отражают подход девелопера «Идиллии Эстейт» к новым коттеджам. Эти дома не могут оставить равнодушными.
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Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт» [10.03.2023]Над созданием «черного» и «белого» дома трудились известные в Иркутске дизайнер Сергей Шергин и архитектор Александр Янов. Мы попросили мастеров рассказать, как рождались концепции коттеджей и что позволило реализовать задуманное.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.03.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [10.03.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.03.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [10.03.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.03.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [10.03.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Переезжаем за город. Как не ошибиться при выборе недвижимости [07.03.2023]Свой дом и участок, природа и чистый воздух, комфорт и безопасность для всей семьи – две трети россиян мечтают жить за городом. И в последние годы многие реализуют задуманное. Увы, мечты о счастливой загородной жизни нередко разбиваются о суровую реальность. Как не допустить этого? Какие вопросы стоит задать себе, прежде чем идти на сделку? Почему при выборе недвижимости не стоит полагаться только на эмоции? Мы попросили эксперта рынка, генерального директора АН «Слобода» Дмитрия Щербакова поделиться своими рекомендациями.
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Пригород по-новому. Как жить за городом, не теряя привычного комфорта [07.03.2023]В последние годы загородный рынок качественно меняется. Девелоперы строят концептуальные поселки с централизованными коммуникациями, развивают социальную инфраструктуру и предлагают новые форматы жилья. На смену традиционным коттеджам с большими участками приходят компактные таунхаусы, квадрохаусы и даже квартиры. Для многих такое предложение становится идеальным компромиссом между привычным городским комфортом и желанием жить поближе к природе, говорит руководитель проекта «Горизонт» Антон Кондратьев.
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"Начинается новая жизнь". О прошлом и будущем иркутской архитектуры [07.03.2023]Иркутск в архитектурном плане часто сравнивают то с Санкт-Петербургом, то с Москвой и даже с Парижем. А как на самом деле выглядит столица Восточной Сибири? Какие исторические события и архитектурные направления формировали облик города? Чем он отличается от других, как развивается сейчас и каким современным трендам соответствует? Об этом мы поговорили с представителями архитектурного сообщества Алексеем Бельковым, руководителем иркутского филиала ООО «СТБ Проект», и Андреем Петровым, директором по развитию бизнеса Semrén & Månsson в России.
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Энергетики подключат к электросетям в 2023 году пять жилых комплексов в Иркутске [21.02.2023]Новостройки расположены в Октябрьском, Свердловском и Ленинском районах города.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [10.02.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Продаём апартаменты для отдыха в Листвянке! [10.02.2023]1-комн. квартиру в элитном ЖК «BAIKAL HILL RESIDENCE» с видом на Байкал! Площадь 40 кв. м, 1/3 эт, панорамные окна, потолки 2,80 м, черн. отделка. Долгов, обременений нет. Телефон для справок: 8-921-655-86-20