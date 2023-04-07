Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.03.2023 г. (тыс. руб./кв. м)

Цифровизация для бетона. Сергей Маркидонов, «Бетонстрой», – о новых технологиях в производстве древнейшего стройматериала

«Без использования новейших технологий, актуальных для современного строительного бизнеса, мы не сможем двигаться вперёд», – говорит Сергей Маркидонов, представляющий иркутскую группу компаний «Бетонстрой». Он пришёл в отрасль 20 лет назад, когда заводы ЖБИ советских времён закрывались, а новые ещё не появились, и участвовал в создании нескольких современных производств практически с нуля, «раскручивая» их в коммерческом плане. «Соответственно, я понимаю, куда можно идти дальше, что предложить нового, чтобы не просто оставаться на рынке, а расти и развиваться», – утверждает Сергей. Что стоит за этими словами? Какие ноу-хау используют в компании при производстве бетона, история которого насчитывает несколько тысяч лет? Какие уникальные подходы к сервисным услугам внедряют в работу? И что может быть общего между производителем бетона и агрегатором такси? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.