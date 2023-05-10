ВС Консалт: обратная связь. Руководители и владельцы бизнеса о том, кому и почему они доверяют правовое сопровождение

2023 год для ВС Консалт – юбилейный: в мае компании исполняется 10 лет. И это десятилетие стало временем выхода на региональный и федеральный рынки, закрепления на них и освоения самых разных направлений юридической деятельности. Так формировалось сотрудничество, с которым ряд корпораций в различных регионах страны во многом связывают свою сегодняшнюю стабильность и успех. Так что же для этих предпринимателей и топ-менеджеров в вопросах юридической поддержки по-настоящему важно? Что стало основой для сотрудничества? От нескольких клиентов компании ВС Консалт Газета Дело получила подробную обратную связь.

Олег Кривозубов (слева), Алексей Черкашин (справа), компания ВС Консалт

Представляя интересы

В 2022 году компания ВС Консалт вошла в два определяющих отраслевых рейтинга: Право-300 и ежегодный рейтинг Лидеров рынка юридических услуг России газеты «Коммерсант» в нескольких категориях. В частности, генеральный директор фирмы Алексей Черкашин вошел в индивидуальный региональный рейтинг юристов в категории «Строительство и недвижимость». Действительно, эти направления давно и глубоко проработаны коллективом ВС Консалт, и на сегодняшний день в клиентском пуле компании – основная часть крупных застройщиков и компаний-девелоперов Иркутской области. В процессе юридического сопровождения компаний строительной сферы решаются земельные споры, поднимаются темы договоров долевого строительства и потребительского экстремизма, а также решаются вопросы налогообложения и взаимодействия с подрядными организациями.

Ольга Иванова, генеральный директор ООО СЗ «Флагман»:

– В штате нашей компании, безусловно, есть свои юристы, но каждый договор проходит согласование с ВС Консалт. Юрист на аутсорсе может дать новое видение проблематики. Как итог – комплексная оценка всех рисков работы с подрядчиками. Некоторые из них шутят: «Ваш договор невыгодно нарушать!». Значит, мы подтягиваем уровень качества работы с подрядными организациями, заставляем их становиться лучше.

Но партнеров ВС Консалт я чаще вижу не в CRM, а на совещаниях. Еще некоторое время назад, когда нам приходила в голову идея, мы набрасывали её, что называется, на коленке и запускали. Сейчас между идеей и запуском есть стадия обсуждения рисков. Это отработка множества «А что, если…». Да, нам очень хочется порой запустить новый продукт первыми или найти эффектное решение в текущей работе, но наши партнеры-юристы здорово охлаждают голову! Они называют это «соблюдением юридической гигиены». И, пожалуй, мы к этому привыкли и взяли за правило.

На сложных переговорах наши интересы представляет Алексей Черкашин. И, готовясь к встрече, он всегда спрашивает: «Чего вы хотите добиться в результате?» – исходя из этого уже выстраивает позицию. И в этом вопросе у нашей компании с Алексеем схожее видение и тактика: мы не делаем ни шага, если не знаем, куда нас это приведет.

Дмитрий Кузнецов, руководитель MetaEstate, девелопер «Патроны Парк», «Кандинский»:

– С момента основания MetaEstate мы довольно часто привлекаем к работе специалистов ВС Консалт, потому что имеем представление о профессиональном уровне и харизме основателей этого юрбизнеса, видим результаты работы всей их команды. Вместе с ВС Консалт мы решали очень широкий спектр задач: это и разработка документации для работы с клиентами, и решение вопросов, связанных с земельными участками, и получение общих правовых консультаций по ведению бизнеса и по вопросу авторских прав. И наше сотрудничество продолжается по сей день. В MetaEstate есть штатный юрист, но объемы работы требуют привлечения дополнительных ресурсов. Мы высоко ценим профессионализм сотрудников ВС Консалт и наше личное знакомство с руководством компании. Это тот самый случай, когда харизма – не просто черта конкретных людей, а то, что проявляется в бизнесе и во многом движет процессами.

Во главе угла – доверие

В компании ВС Консалт стремятся работать, не «закрепляя» за клиентом одного юриста: задачи у бизнеса возникают разные. Они могут касаться и трудового права, и налогов, и уголовно-правовых последствий, договоров, внешнеэкономической деятельности, таможни и пр. Естественно, такой комплекс задач шире рамок компетенции одного человека. Поэтому ведется командная работа, и каждый сотрудник – специалист в своей области – выдает результат по своему направлению. При этом выбирается тот формат работы, который оптимален для клиента. И особую роль в этом смысле играет возможность дистанционной работы в формате онлайн-совещаний и консультаций.

Денис Кожеуров, генеральный директор АО «Падун-Хлеб», президент НП «Союз промышленников и предпринимателей города Братска»:

– Современные реалии требуют от руководителя быстрых и правильных решений в условиях изменяющейся экономической и правовой обстановки. И поэтому ему крайне необходимо своевременно, быстро и грамотно получать ответы на возникающие юридические вопросы. В этом незаменимую помощь оказывают сотрудники юридической компании ВС Консалт, оставаясь на связи, в кратчайшие сроки отвечая на поставленные вопросы, помогая в принятии не терпящих отлагательства решений.

Павел Поляков, генеральный директор компании «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров:

– Мы более шести лет сотрудничаем с компанией ВС Консалт и смело можем сказать, что у нас больше не болит голова о том, о чем могла болеть раньше. Руководители компании – Алексей Черкашин и Олег Кривозубов – оперативно вникают в любой вопрос и далее либо сами в него еще глубже погружаются, либо делегируют его решение своим сотрудникам. Главное – мы всегда получаем максимально качественный результат: например, выигранный суд. Поскольку деятельность «Альянс Ресторанс» очень многогранна, то и возникающие юридические вопросы касаются разных областей: взаимоотношения с контрагентами, франчайзинг и пр. Но благодаря ВС Консалт, сегодня мы не называем это проблемами – это планомерно решаемые задачи в рамках текущего правового сопровождения.

Евгения Филиппова, основательница пекарни и кафе «Жито»:

– Первое, что импонирует в процессе работы с ВС Консалт, – это общение с руководителем, который спокойно и твердо ведет диалог и демонстрирует высочайшие профессиональные компетенции. Второе – это оперативность: много задач в короткие сроки снимается с нас как с клиента, текущие вопросы успешно решаются, и на этом позитивном фоне возникает настоящее доверие к нашим юристам и спокойствие за дела своей компании. В настоящий момент все наши договоры мы пропускаем через «фильтр» ВС Консалт, что гарантирует правильность документации. И третье, о чем стоит сказать, – это адекватная стоимость услуг правового сопровождения, что создает дополнительный комфорт в процессе сотрудничества. Мы поздравляем ВС Консалт с десятилетним юбилеем, желаем успеха и процветания!

Именно то, что нужно клиенту

Александр Исайченко, генеральный директор ГК «Кузьмиха»:

– Партнеров, создавших компанию ВС Консалт, знаю лично достаточно давно. В общении с этой командой импонирует то, что сотрудники видят реальную конкретную проблему клиента и приступают к её решению, не «накидывая» дополнительных ненужных услуг, консультаций и т.д. А особенно хотелось бы отметить высокий профессионализм и эффективность сотрудников ВС Консалт в решении вопросов, связанных с налоговым законодательством. У нас такой опыт был, и он положителен. Повторю: с руководством ВС Консалт меня связывают дружеские отношения. Но крепкой основой для отношений деловых и сотрудничества в сфере права стала эффективная работа и результативность этой компании.

Денис Никулин, владелец ООО «Небо Майнинг»:

– С ВС Консалт наша компания сотрудничает около пяти лет в формате, который ребята сами придумали и предложили, исходя, вероятно, из опыта и знания насущных проблем, задач, кейсов своих доверителей. Эта форма взаимодействия подходит тем фирмам, в работе которых нет значимого объема юридических вопросов, но при этом нужна оперативность в их решении и консалтинг высокого уровня. Мы обращаемся в ВС Консалт, может быть, не более десятка раз в год, но при этом получаем ровно то, что требуется именно нашему бизнесу здесь и сейчас. В деловой коммуникации очень важен также общий уровень культуры общения, качество устной и письменной речи – все это, безусловно, присуще сотрудникам ВС Консалт и нам, как компании-клиенту, очень импонирует.

Анна Оганесян