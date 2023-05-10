Дизайн интерьера в цифрах. 4 вопроса о ремонте

Сколько стоит ремонт и комплектация объекта? Во что может вылиться излишняя экономия? Что выгоднее в части ремонта – квартира в новостройке или вторичное жилье? Как поспеть за ростом курса валют? Вместе с Газетой Дело расчеты провела Мария Бадяева – дизайнер интерьера, автор дизайн-проектов жилых, общественных и деловых пространств в разных регионах России.

1. Сколько это стоит?

Вероятно, вы часто слышите вопрос «Сколько это стоит?» от потенциальных заказчиков. Давайте разберемся: что такое «ЭТО» и сколько оно, действительно, стоит?

– «ЭТО» – чаще всего готовое к использованию (спроектированное, отремонтированное, укомплектованное и декорированное) пространство. Работа над ним начинается с дизайн-проекта, когда специалист по запросу заказчика разрабатывает планировку, цвета, фактуры отделки, расстановку мебели, подбирает предметы для будущей комплектации. Дизайнер в спецификациях фиксирует артикулы предлагаемой мебели и аксессуаров. Итоговый дизайн-проект – это документ, содержащий подробное и готовое к применению руководство по ремонту и обустройству объекта.

Стоимость дизайн-проекта варьируется, предложения на этом рынке очень разные, в среднем – от 3,5 до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Если далее мы говорим о реализации проекта (с закупкой материалов, работой бригады, авторским надзором, комплектацией), то в качестве ориентира можно назвать сумму от 80-90 тысяч за квадрат, в случае премиального решения – 100-150 тысяч и более.

2. А можно дешевле?

Если мы возьмем для примера абсолютно пустое помещение площадью 100 квадратных метров, его ремонт и обустройство обойдутся в сумму от восьми миллионов рублей. Наверняка вам приходилось слышать, что это дорого?

– Приходилось. Но, если владелец квартиры или дома проведет расчет как экономист или привлечет специалиста-аналитика, он поймет, сколько ему будет стоить этот ремонт, например в день на протяжении пяти-семи лет. При сумме в восемь миллионов и интервале в семь лет стоимость обустройства жилья будет стоить 3176 рублей в день. С чем можно соотнести эту цифру: с разовой покупкой в супермаркете, с походом в ресторан? И это не просто разом выплаченные деньги, а фактически гарантия комфорта твоей семьи, гарантия надежности материалов и техники, гарантия актуальности и эстетичности дизайна на годы вперед. На этом этапе позиция клиента чаще всего меняется в сторону увеличения бюджета.

Другой вопрос, что по запросу заказчика можно смету корректировать, выбирая более демократичные марки мебели или отделочных материалов. Но важно помнить и о том, что колебания цен (например, из-за роста курса валют) могут увеличить смету на 20-30 процентов. Отсюда следует, что при общем условном бюджете в восемь миллионов рублей шесть можно выделить в качестве расходной части, а два миллиона «отложить» на случай роста цен.

3. На чем нельзя экономить?

Умение и готовность варьировать смету дизайн-проекта – важное качество для дизайнера, шаг навстречу заказчику. Но есть ли какие-то участки работы, какие-то категории, на которых принципиально не стоит экономить?

– Не стоит экономить на том, что нельзя быстро поменять без ущерба для других составляющих интерьера. Это двери, окна, напольные покрытия, сложно монтируемая сантехника.

Представим себе, что семья решила купить двери «попроще», и одно из дверных полотен быстро испортилось. Такое может случиться как по причине бытового характера (дети слишком активно играли в дартс, котик решил поточить коготки и пр.), так и в связи с заводскими погрешностями, которые сразу после установки неочевидны. И что делать? Менять одну – испорченную – дверь? При самом оптимистичном раскладе удастся заказать такую же и навесить на имеющуюся основу. Однако дверное полотно из «неродной» партии может значительно отличаться по цвету, и тогда придется менять весь дверной комплект, который неизбежно будет визуально «спорить» с остальными.

В случае, если нужный артикул вообще снят с производства, вероятнее всего, предстоит замена всех дверей. А это повлечет новые вложения, новую серию работ (со строительной грязью и другими побочными эффектами) в уже укомплектованном помещении, где живут люди. Да и двери на этот раз захочется уже качественней и надежней, чтоб история не повторилась. Снова платим, снова ждем доставку заказа, снова нанимаем мастеров и терпим дискомфорт. Народная мудрость про того, кто «платит дважды», в контексте ремонта крайне актуальна.

4. Вторичка или новостройка?

А если рассуждать более глобально – чем отличается ремонт в новостройке от ремонта вторичного жилья? Квартира, в которой уже жили, наверное, потребует меньших усилий, по сравнению с черновой отделкой в новостройке?

– Вторичное жилье бывает разное. Иногда только демонтаж и вывоз строительных отходов еще до начала ремонтных работ обходится собственнику в несколько сотен тысяч рублей. Эта квартира точно того стоит? Вторичное жилье часто требует профессиональной дезинфекции, устранения застарелых запахов. Замена труб, радиаторов, окон – строчки в смете, которых не будет в случае новостройки.

Но! У нового жилья тоже есть свои нюансы. И один из самых дорогостоящих – шумоизоляция. Качественное звукопоглощающее покрытие стоит минимум 300-500 рублей за квадратный метр. Прикинем общую площадь стен всех комнат, кухни, прихожей (в идеале нужно работать еще и с потолком). Теперь, умножим на стоимость материалов и добавим к этому стоимость работ. При этом шумоизоляция на несколько сантиметров сократит длину и ширину комнат. Квартиры в новостройке часто требуют и возведения перегородок, нередко бывает нужно что-то перенести, перепаять и т.д. Поэтому ответа на вопрос, что дешевле ремонтировать, попросту нет. В любой ситуации, связанной с составлением смет и оценкой ремонта или создания дизайн-проекта, нужна грамотная аналитика по конкретному объекту.

Резюмируя наш разговор о цифрах, хочется вспомнить известную формулу из области маркетинга: мы покупаем не дрель, а картину на стене. Можно провести аналогию: владелец квартиры платит не за ламинат, люстры и диваны – он делает вложения в свою жизнь, в уют и благополучие семьи. Ведь в красивом, удобном, продуманном доме всегда больше спокойствия и гармонии.

Мария Бадяева, дизайнер интерьеров,

89025661906

design-bm.ru

Анна Оганесян