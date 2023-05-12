Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья

Льготная ипотека на рынке вторичного жилья не только поднимет на него спрос, но также будет способствовать продажам недвижимости на первичном рынке. Этот тезис на круглом столе, посвященном текущей ситуации на рынке недвижимости и перспективам его развития, озвучила руководитель Ипотечного центра ПСБ в Иркутске Дарья Лебедева.

«Цена будет зависеть от ставки»

Согласно данным финансовых экспертов из жилищной сферы, спрос на приобретение объектов на вторичном рынке жилья в 2022 году в России упал на 32% по сравнению с 2021-м. И этот тренд, по мнению аналитиков, сформировался, в том числе, за счёт субсидирования ипотеки в новостройках, которое обеспечивалось одновременно государственными мерами поддержки населения, банками – чтобы стимулировать работу застройщиков, и застройщиками – для увеличения спроса на квартиры в новых и строящихся жилых объектах.

– Летом, а также в сентябре и октябре 2022 года люди активно брали кредиты на покупку нового жилья по субсидированным ставкам. В результате ПСБ, по нашим оценкам, вошел в ТОП-5 российских банков по ипотечному кредитованию, – рассказала Дарья Лебедева.

Установить баланс между продажами на первичном и вторичном рынках и поднять спрос на вторичное жильё, по её мнению, поможет запуск госпрограммы по льготной ипотеке на вторичку.

– Если говорить о том, изменятся ли цены на вторичном рынке жилья после введения льготной ипотеки на него, то тут многое зависит от процентной ставки, – отметила Дарья. – Если она будет сопоставима с другими ипотечными предложениями по госпрограммам, то при увеличении покупательской способности клиенты будут стремиться приобрести более комфортную недвижимость – как по «квадратам», так и по инфраструктуре.

«Наиболее востребованная – семейная ипотека»

Сейчас, по информации Дарьи Лебедевой, наиболее востребованными госпрограммами в иркутском офисе ПСБ являются «Семейная ипотека» и ее модификация для военнослужащих «Семейная военная ипотека». В том числе и благодаря тому, что в лучшую сторону изменились условия этих программ, которые теперь доступны и для семей с двумя и более детьми. В прошлом году наибольшим спросом заемщиков пользовалась «Госпрограмма 2020» – как раз за счёт льготной ставки.

– В 2023 году в Иркутском офисе ПСБ объём выдачи льготных жилищных займов составил 46%, – рассказала представитель банка.

Спрос на вторичное жилье сохраняет стабильность даже при рыночных ставках 11-12%. По словам Дарьи, в ПСБ действует одна из самых привлекательных программ для этого рынка.

«Спрос соответствует уровню предложения»

Комментируя вопрос о балансе спроса и предложений на рынке недвижимости в регионе, Дарья Лебедева отметила, что в первом квартале 2023 года, по статистике ПСБ, на иркутском рынке жилья за счёт ипотечных средств приобреталось примерно одинаковое количество объектов как на первичном рынке, так и на вторичном.

– Согласно апрельским данным экспертов рынка недвижимости, в Иркутской области уже практически реализована четвёртая часть (24%) жилья, которое строится в настоящее время и стройка которого запланирована до 2028 года. Эти цифры говорят о том, что в нашем регионе сохраняется высокий спрос на строящееся жильё и он соответствует уровню предложения по строящимся объектам, – уточнила Дарья Лебедева.

Она отметила, что для каждого потенциального покупателя можно найти наиболее выгодное предложение с учётом требуемых параметров по месту расположения, квадратуре, планировке, уровню ремонта и других характеристик жилья.