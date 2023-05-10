«Такого сложного фасада в Иркутске еще не было» – Максим Нечаев, «Сибрегионстрой», о клубном доме «Бабр»

Максим Нечаев, руководитель компании-подрядчика «Сибрегионстрой»:

– Могу с уверенностью сказать: такого сложного фасада в Иркутске точно нет. Но сейчас это, наверное, и один из самых красивых фасадов в городе. Основная трудность с технической точки зрения была в том, что нужно было соединить три разных материала – натуральный камень, искусственный камень White Hills и композитную панель. Необходимо было учитывать их особенности, обработку, сопряжение. К тому же перед нами стояла задача сделать фасад на долгие годы, чтобы он и старел тоже красиво. Конечно, выбирая и монтируя материалы для отделки, мы ни на минуту не забывали о вопросах безопасности – пожарной и сейсмической. На объекте применена одна из самых передовых и надежных фасадных систем – Ронсон.

Нужно сказать отдельное спасибо компании-заказчику за то, что решились на такой амбициозный проект. Мы многому научились на этом объекте, профессионально выросли. Причем надо сказать, что все участники проекта отнеслись к нему с большим энтузиазмом и интересом, выложились на 100%, чтобы фасад КД «Бабр» был максимально безопасным, но смотрелся круто, красиво. Работа была сложной, но оно того стоило – результат получился впечатляющий.

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