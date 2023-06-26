МТС разогнала мобильный интернет для покупателей «Леруа Мерлен» и будущих жителей ЖК «Затон»

МТС увеличила скорость мобильного интернета в микрорайоне Затон города Иркутска в два раза. Это стало возможным после установки дополнительного LTE телеком-оборудования.

Район Затона до недавнего времени по большей части являлся промышленной зоной, сейчас здесь заканчивается строительство первой очереди одноименного жилого комплекса. Ускоренный мобильный интернет покрывает всю прилегающую территорию Затона, в том числе территорию гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», куда большинство горожан предпочитают ездить за покупками для ремонта и сада, а также многочисленные склады, магазины, автосервисы поблизости.

Позитивные изменения горожане почувствовали, проезжая по Иркутному мосту.

«Мы продолжаем устанавливать дополнительное телеком-оборудование в наиболее загруженных точках столицы Приангарья, чтобы обеспечить горожан комфортным доступом ко всем современным сервисам экосистемы МТС. Базовая станция покрыла возникшие потребности иркутян в ускоренном интернете во время сезонного увеличения потока посетителей в «Леруа Мерлен» и имеет запас емкости для будущих жителей строящегося жилого фонда», — отметила директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.