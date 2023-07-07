ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти

Конкуренция между регионами в сфере искусственного интеллекта набирает обороты, говорит первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. Региональные власти присматриваются к возможностям новых технологий и делают первые шаги к цифровой зрелости. В начале июня Сбербанк организовал для правительства Приангарья своего рода экскурсию по возможностям ИИ. В сентябре эта работа продолжится: на расширенной дизайн-сессии определят конкретные сферы применения ИИ. Чем полезны роботы и нейросети? Как они изменят взаимодействие власти и населения? Об этом – в нашем материале.

фото из архива компании

Первые шаги к цифровой зрелости

К цифровой трансформации правительство Иркутской области приступило еще в 2019 году. Некоторые технологии уже реализованы – в основном они касаются взаимодействия госорганов с населением. Что касается возможностей искусственного интеллекта, то с ними власти Приангарья начали активное знакомство.

Во многих регионах России ИИ уже «состоит на госслужбе»: опыт применения цифровых технологий на основе нейросети в госвласти есть почти в 30 субъектах. В конце прошлого года были опубликованы результаты исследования «Перспективы и проблемы использования технологий искусственного интеллекта в регионах РФ», проведенного Центром стратегических разработок. Самые активные пользователи цифровых технологий – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Кемеровская, Самарская, Калужская, Сахалинская области и Приморский край.

Возможности для власти

В июне специалисты Сбербанка провели своего рода экскурсию по возможностям применения технологий ИИ для представителей региональной власти. Управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина напомнила о национальной стратегии развития технологий искусственного интеллекта во всех отраслях экономики, которая была утверждена Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. По словам Юлии, Сбербанк, наряду с другими технологичными компаниями, уже применяет решения ИИ в бизнес-процессах, продуктах и сервисах. Именно поэтому Сбер входит в различные федеральные рабочие группы по развитию и реализации технологий искусственного интеллекта.

– По оценке Всемирного банка, Россия в 2022 году попала в десятку стран по цифровой трансформации, по уровню цифровизации госуправления и корпоративного сектора, – отметил на мероприятии первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. – Как сказал президент страны, между странами очень сильная конкуренция в этой сфере. Хочу обратить внимание, что и между регионами конкуренция в сфере применения искусственного интеллекта довольно жесткая.

По словам Руслана Ситникова, Иркутская область находится на достойном уровне с точки зрения цифровизации госуправления. Но мир не стоит на месте.

– Безусловно, технологии искусственного интеллекта для нас очень важны. Мы с интересом знакомимся с трендами, федеральными и региональными практиками. Спасибо Сбербанку за предоставленную ознакомительную площадку. Планируем к сентябрю обсудить конкретные отрасли применения ИИ, провести дизайн-сессию и разработать конкретные предложения.

фото из архива компании

Ресурс ИИ не ограничен

Специалисты Сбера рассказали о возможностях искусственного интеллекта. В первую очередь использование цифровых технологий позволяет оптимизировать многие процессы, повысить их эффективность, получив, в конечном счете, экономию средств в 5-7 раз. В настоящее время разрабатываются крупные мультимодальные генеративные модели, которые могут одновременно понимать и текст, и изображение. Их можно использовать, например, в сфере дорожного хозяйства, при моделировании дорожного движения.

Технологии на основе нейросетей могут использоваться в самых разных отраслях: от сельского хозяйства и лесного комплекса до ЖКХ и здравоохранения. К примеру, сервисы ИИ позволяют с высокой точностью прогнозировать получение урожая на несколько лет вперед, прогнозировать наводнения и лесные пожары, управлять транспортными потоками в часы пик, выявлять незаконные вырубки леса. Цифровые технологии помогают диагностировать заболевания на основе снимков и результатов анализов, мониторить состояние больных сахарным диабетом и онкозаболеваниями.

– Очень важно обучение цифровым навыкам, – отметила Юлия Кальвина. – Я сама прошла годовую программу. Полученные знания помогают мне выступать в качестве квалифицированного заказчика и говорить с программистами на одном языке, что важно при постановке задач.

Сбер так же продемонстрировал возможности своей нейросети Kandinsky 2.1, с помощью которого пользователи могут генерировать изображение по текстовому описанию.

фото из архива компании

Диалог с населением через нейросеть

Министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко рассказал о том, какие шаги к внедрению искусственного интеллекта предпринимает правительство области. В прошлом году губернатор Игорь Кобзев дал поручение его министерству обеспечить участие региона в проектах ИИ. Сегодня определены операторы. Минцифры обеспечивает информирование и оказание помощи иркутским компаниям, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта.

– Я бы разделил применение технологий на основе нейросетей в органах власти на два направления – это внутренние и внешние коммуникации, – продолжил Игорь Рыморенко. – Понятно, что внешние коммуникации – это, прежде всего, взаимодействие органов власти с населением. Например, в здравоохранении внедрен робот, который записывает к врачу либо предлагает другое решение при отсутствии свободных ячеек. Это как раз те базовые элементы ИИ, которые автоматизируют простые процессы.

Министр обратил внимание, что некоторые органы власти начали использовать чат-боты для оперативного реагирования на запросы граждан. То есть сервисы не просто выдают какое-то ограниченное количество односложных ответов, а понимают речь, трансформируют ее, быстро включаются в диалог и находят нужный ответ.

– Хороший пример – робот Макс на Госуслугах, – говорит Игорь Рыморенко. – Ему можно сообщить о том, что не горит фонарь, появилась яма на дороге, образовалась мусорная свалка, робот предложит различные варианты решения вопроса, а также передаст информацию на нужный ресурс и сразу же подготовит ответ. Используются чат-боты и в туристической сфере – как сервис по предоставлению информации о населенном пункте, его достопримечательностях. Роботы помогут и в бронировании номеров, составлении маршрута путешествия.

фото из архива компании

Роботы в канцелярии

По словам Игоря Рыморенко, интересны были бы чат-боты, с помощью которых можно в онлайн-режиме получить сведения о земельных участках, находящихся в собственности Иркутской области или муниципалитетов. Подобный проект реализуется в Московской области. Чтобы узнать необходимую информацию о земельном участке, выставленном на торги или сдаваемом в аренду, достаточно отправить его кадастровый номер боту в Telegram.

– Очень нужны роботы в сфере ввода и обработки информации, – отметил Игорь Рыморенко. – Распознавание рукописных текстов, отсканированных финансовых и бухгалтерских документов – всё это облегчает и ускоряет работу госучреждений без ущерба для качества обслуживания и с экономией расходов.

Что касается внутренней коммуникации, то, по словам министра, нейросеть еще учится.

– Возьмем документооборот: нейросеть может обрабатывать входящие документы в тех же канцеляриях, где много типовой работы. Но, как показал опыт наших соседей – Якутии, где уже тестируются модули нейросети в этой сфере, – из-за большого количества разнообразных запросов в госорганы, искусственный интеллект постоянно учится. И это непростая задача.

фото из архива компании

Центр ИИ для региона

Юлия Кальвина предложила создать единый орган управления, например, центр решений искусственного интеллекта, который будет выбирать проекты для реализации, составлять дорожные карты и т. п. Сбербанк может помочь с проведением дизайн-сессий, причем на безвозмездной основе, специалисты Сбера готовы оказать помощь при проведении мозгового штурма и внутри министерств.

– В сентябре мы с правительством области планируем провести дизайн-сессию. Предлагаем три этапа работы. Первый – мозговой штурм, второй – выработка листа инициатив. На третьем этапе будут выбраны приоритетные инициативы, исходя из того, какая задача решается, какой эффект планируется получить, какие барьеры внедрения существуют, как повлияют принятые решения на качество жизни населения, на внутренний региональный продукт. Далее нужно будет внедрять эти идеи в жизнь. Думаю, все это возможно, главное – желание и поступательное движение, – рассказала Юлия Кальвина.