5* в Иркутске. Как премиум-отели изменят жизнь региона

Спрос на премиальный отдых в России растет, чего не скажешь о количестве пятизвездочных отелей. Такие объекты размещения в дефиците во многих городах, и Иркутск – не исключение. Впрочем, скоро ситуация может измениться: к концу года благодаря Эн+ вместе с восстановленными Курбатовскими банями откроется новый пятизвездочный отель. Впереди – реконструкция здания «Востсибугля» и открытие отеля 5* там. Как появление качественных средств размещения скажется на развитии региона? Газета Дело опросила экспертов туррынка.

Набережная Иркутска. Фото: Дмитриев В.А. (@air_trail_of_baikal)

«Визитная карточка территории»

Тренд на строительство премиальных отелей в Сибири набирает обороты. Так, на Алтае совсем недавно Сбер открыл самый большой в СФО премиум-отель «Манжерок». В Иркутске лёд тоже тронулся. Уже к концу года вместе с восстановленными Курбатовскими банями на берегу реки Ангары откроют новый пятизвездочный отель на 80 номеров. В ближайших планах – реконструкция здания «Востсибугля» в центре города, где также будет размещён отель 5*.

Строительство премиум-отелей, как показывает практика, влечет за собой и благоустройство прилегающей территории, формирование комфортной среды. В этом заинтересованы как сами инвесторы, так и власти, поскольку премиальные отели становятся своего рода визитными карточками территорий, считают эксперты.

«Иркутск не может удовлетворить запрос»

Екатерина Макарова, заместитель исполнительного директора по отельному направлению Ассоциации «Байкальская Виза»:

– Выезд за границу сейчас, в связи с геополитической ситуацией, – не самая простая задача. В связи с этим туристы уровня «премиум» обратили свое внимание на внутрироссийские направления, по привычке запрашивая качественный пятизвездочный сервис.

В Иркутске сегмент 5* представлен только небольшими бутик-отелями. Если мы говорим о платежеспособных индивидуальных туристах, то спрос с их стороны эти отели, вероятно, удовлетворить могут. Другой момент – продолжительность проживания. Как долго гости планируют оставаться в Иркутске? Сутки? Двое? К сожалению, Иркутск не может предложить интересную программу для пребывания любых, а не только платежеспособных туристов в городе свыше суток. Нам не хватает интересных экскурсий, исторических квестов с элементами театрализованных шоу, которые можно встретить в других городах России.

Если говорить о MICE-туризме, то запрос деловых гостей часто звучит так: нам нужно разместить 40-150 гостей в пятизвездочном отеле в одноместном размещении, провести конференцию в этом же отеле и потом уехать на Байкал – и тоже в пятизвёздочный отель. Такие запросы есть, но удовлетворить их сейчас, увы, Иркутск не может.

По статистике, львиную долю городских пятизвездочных отелей занимают деловые туристы, причем высшего звена: топ-менеджеры, собственники бизнеса. Но в связи с тем, что в Иркутске сейчас деловая активность крайне низкая: нет значимых мероприятий, таких как Байкальский экономический форум, выставки потеряли прежнюю привлекательность, то и деловых туристов, можно сказать, кот наплакал.

Пока деловой событийный календарь не начнет включать в себя мероприятия межрегионального и федерального значения, говорить об инвестиционной целесообразности строительства пятизвездочных отелей в Иркутске сложно. Хотя, надо признать, что даже при такой конъюнктуре рынка инвесторы идут на столь смелые проекты. В ближайшие год-два мы ожидаем в Иркутске открытие как минимум двух отелей уровня 5* с общим фондом порядка 200 номеров.

«Сегодня турист едет мимо Иркутска»

Екатерина Процентова, руководитель Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звезд»:

– Инвесторы задумались о строительстве качественных объектов размещения на Байкале и в Иркутске еще в 2018 году, когда почувствовали серьёзный турпоток. С приходом премиум-отелей меняется «лицо» туриста, запросы на проживание, качество сервиса. Затраты такого гостя выше, а значит, и доходы отрасли и региона растут.

Сегодня отельный рынок Иркутска представлен в основном 3* и 4* бизнес-отелями с количеством номеров от 20 до 70. Крупных отелей (более 100 номеров) всего пять. Есть в городе и несколько небольших пятизвездочных отелей, но они пока не могут полностью удовлетворить имеющийся спрос на качественное размещение. В целом, я бы сказала, номерной фонд города достаточный, но качественного размещения мало. Новые 5* отели, безусловно, нужны городу. И планы по их открытию есть. Скоро откроется

отель «Курбатов», где инвестором выступает Эн+, созданная Олегом Дерипаской. В планах – открытие 5* отеля в здании «Востсибугля», там идёт стадия проектирования. У компании серьезные намерения по строительству качественных премиум-объектов в историческом центре города.

Является ли отсутствие 5* в Иркутске стоп-фактором для развития Байкала? Считаю, что да. Те туристы, которые могли прийти на «пятёрку», к нам просто не приходят, мы их не видим. А они есть! И в России, и в Китае есть, и в Восточной Азии. Будет ли хорошей загрузка 5* отелей? Если будут послабления с пропуском иностранных туристов, нормализуется геополитическая ситуация, конечно, турист поедет. Байкал востребован и сейчас. Отели в туристический сезон стоят полными.

Кроме недостатка качественных объектов размещения, у региональной туротрасли есть и другие серьезные вызовы. Проблема номер один – кадры. Трудности возникают при поиске любого персонала – от горничной и дворника до руководящих лиц. Проблема номер два – короткий срок пребывания туристов в Иркутске. Сегодня турист едет мимо Иркутска. Сразу из аэропорта он заходит на завтрак в городские отели и уезжает напрямую на Байкал.

Строительство 5* отелей сработает на престижность региона, повысит наполнение казны. А если региону добавить в календарь событийные мероприятия, то и загрузка отелей будет. Знаю, сейчас региональные власти уделяют этому вопросу серьезное внимание, и есть надежда, что многое изменится.

«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно»

Павел Поляков, генеральный директор компании «Альянс Ресторанс», отеля Sayen 4*, председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров:

– При строительстве нового объекта важно учесть, что сезон на Байкале – короткий. И если «пятёрка» рассчитывает только на приезжих туристов, которые едут отдыхать, то с точки зрения маркетинга это достаточно рискованная история. Сейчас, к счастью, лёд Байкала раскрутили. Но это чуть больше месяца – с середины февраля до конца марта. В этот период отели стоят полные. Плюс два месяца летом – июль-август. В итоге приезжие туристы у нас – всего три месяца.

Важно понимать, как долго турист, бронирующий премиум-отель в городе, пробудет в самом Иркутске. Практика показывает: один день. Турист же приехал на Байкал – это его точка притяжения. Многие в последнее вообще не останавливаются в городе: самолет – трансфер – и сразу на Байкал. Короткий срок пребывания – проблема всех городских отелей. Хотелось бы его увеличить.

Что мы можем предложить? Посмотришь на эти домики в бухтах на Малом море – полное безобразие: архитектуры никакой, крыши разношерстные. Хочется бульдозером проехать и все снести. И потом сделать правильно. Тот же Сбербанк наверняка мог бы комплексно освоить территорию, построить красивые средства размещения, сделать ландшафтный дизайн, который органично вписался бы в среду.

«Нет 5* гостиниц – нет премиальных туристов»

Евгения Толстикова, советник по стратегическому маркетингу CORSO residence:

– Люди с высоким уровнем дохода, как правило, много работают и, конечно, хотят отдыхать в комфортных условиях – это главный приоритет в отпуске. Красивые природные места можно найти по всему миру. Байкал – безусловно, уникальное, живописное озеро, но самого по себе его недостаточно для принятия решения о поездке. Если клиенты не могут получить привычный для себя уровень сервиса и проживания, они просто не выбирают это направление. Нет 5* гостиницы – нет туристов премиум-сегмента.

В Иркутске сейчас представлены только 5* бутик-отели – это первые ласточки. Но премиальная расширенная инфраструктура, к которой привыкли клиенты, ещё не предлагается в нужном объеме на местном уровне, качеству сервиса есть куда расти, стоит развивать и пакетные туристические предложения услуг для этой целевой аудитории путешественников. Поэтому однозначно 5* отели необходимы, это привлечет интерес потребителей, привыкших выбирать место поездки по определённому райдеру.

Строительство высококлассных отелей влечёт развитие и благоустройство всей территории, всего сектора туристических услуг. 5* отели привлекут принципиально других туристов, региональный бюджет пополнится новыми вливаниями, Иркутск постепенно станет более комфортным и благоустроенным, появятся новые сервисы, предложения и туристические маршруты.

Активный спрос со стороны состоятельных путешественников окажет положительное влияние на экономику региона и налоговые поступления. Состоятельные клиенты готовы покупать больше, их интересует качественный и разнообразный ассортимент товаров и услуг. А для того, чтобы привлечь таких клиентов, нужно создать соответствующие условия.

«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»

Константин Сторожев, председатель экспертного совета по апартаментам РГУД, генеральный директор УК VALO Service:

– Ключевой тренд в туризме – путешествия внутри России. Состоятельные россияне начали активно путешествовать по стране, но Иркутск пока не может обеспечить качественного размещения для этих туристов. В международной классификации такое размещение обычно начинается с трех звезд, но в большей степени это относится все же к 4-5 звёздам. Я был в Иркутске, на Байкале: качественные объекты можно по пальцам пересчитать. Из-за этого сегодня регион проигрывает конкурентам, тому же Алтаю, где уже построены высококлассные туристические объекты.

Еще один важный момент. В Иркутске к внутреннему турпотоку может присоединиться мощный поток туристов из Азии. Он восстановится в перспективе нескольких лет, ведь рядом с Иркутском находится Байкал – сильный магнит и знаковый объект. Я уверен, турпоток сюда обязательно пойдет, и у Иркутска появится туристическое будущее.

В целом, этих трендов уже достаточно, чтобы стали появляться качественные средства размещения. Знаю, сейчас многие инвесторы, гостиничные операторы рассматривают в регионе проекты именно в четырех- и пятизвездочном формате. Мы тоже оформляем резидентство в Байкальске и будем реализовывать большой проект не ниже 4*, ближе к 5*.

Я не сомневаюсь: со строительством 4* и 5* отелей турпоток в регион увеличится в разы. Сложно назвать точные цифры, но большие перспективы уже видны. Пока туристам летать из Петербурга и Москвы в Иркутск дорого. Туристическая инфраструктура на Байкале практически отсутствует и нуждается в развитии. Чтобы посетить интересные места, приходится переплачивать. Я имею в виду путешествия по воде, на вертолёте. При этом нехватка качественных отелей не позволяет этому сервису развиваться. При появлении высококлассных объектов на Байкале турпоток в регионе вырастет, увеличатся и инвестиции.

Я отлично помню скепсиc по поводу проекта 130 квартала, в котором участвовал 13 лет назад. Нам тогда тоже говорили: «Что может изменить один квартал в Иркутске?» Но мы сделали задуманное, объект появился – и принципиально изменилось восприятие города. Так же, уверен, будет и с премиум-объектами в туристической сфере. Иркутск станет одним из крупных центров деловой и туристической активности.

Иван Рудых

5* с видом на Ангару

В Иркутске строят отель «Курбатов»

Курбатовские бани – объект культурного наследия, который воссоздают с нуля по архивным документам. Это один из крупнейших в регионе частных инвестиционных проектов в области туризма и отдыха. Помимо решения задачи сохранения внешнего облика здания, инвестор оставит неизменным и его функциональное назначение. Это будет комплекс, один в один повторяющий облик элитного в конце XIX – начале XX века заведения.

Инвестором амбициозного инвестпроекта является компания Эн+. Ее основатель Олег Дерипаска определил развитие инфраструктуры в городах Сибири одним из ключевых направлений для бизнеса. Благодаря данной стратегии при активном участии российского холдинга создаются новые общественные пространства, возрождаются памятники архитектуры, появляются дополнительные стимулы для развития предпринимательской деятельности.

Строительство Курбатовских бань началось летом 2021 года. Инвестор также принял решение не только восстановить бани как таковые, но и придать объекту новое звучание. Для Иркутска, в котором активно развивается исторический туризм и с которого начинаются все путешествия на Байкал, актуально развитие гостиничного дела. Поэтому вполне логично было открытие рядом с банным комплексом отеля с видом на Ангару и выходом к набережной.

Сейчас в Иркутске два бутик-отеля 5* – «Амурский» (17 номеров) и «History» (40 номеров). С вводом нового премиум-отеля рядом с Курбатовскими банями (там планируется около 80 номеров) номерной фонд 5* отелей в Иркутске увеличится почти вдвое. Реконструкция Востсибугля со временем добавит еще более 90 номеров, а вместе с ним рабочие места, налоговые поступления и статус, которого давно заслуживает наш город.