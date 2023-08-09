«Чем сложнее задача – тем интереснее»,– Игорь Дружков, «Поли-Флоор Иркутск», о реновации отеля «Байкал»

«Реновация – это единственный способ вдохнуть новую жизнь в гостиницы на Байкале сегодня», – говорит генеральный директор «Поли-Флоор Иркутск» Игорь Дружков. Накануне его компания завершила глобальную перестройку отеля «Байкал» в Листвянке. Как шла работа над объектом? С какими трудностями пришлось столкнуться? Об этом – в нашем интервью.

Оправданные вложения

Игорь, для вашей компании это не первый подобный проект в гостиничном секторе: в 2018-м вы, например, обновили отель «Бурдугуз». В последние годы реновация отелей на Байкале в целом - в тренде. В чем причина?

– Строительство новых объектов на Байкале сейчас запрещено по закону, поэтому для собственников гостиниц реновация – единственно возможный способ вдохнуть в свои объекты новую жизнь. Конечно, это требует немалых финансовых средств. И меня радует, что Иркутске есть бизнесмены, готовые вкладываться в развитие территории, создавать такие инфраструктурные объекты, которые позволят привлекать дополнительный туристический поток.

Но ведь степень обновлений может быть разной. Можно ограничиться небольшим ремонтом, а можно – как в случае с «Байкалом» – запустить масштабную реновацию…

– Да, это была идея собственника, и она, я думаю, себя оправдает, потому что обновленный «Байкал» – это отель международного уровня. Мы выдержали все стандарты Marriott. Здесь более сложное оборудование, всё сделано для комфорта проживающих. Думаю, гости это оценят.

Что помогает собственнику определить, насколько глобальная реновация необходима гостинице? И как вообще понять, что – пора?

– Надо самому пожить в отеле и ответить честно: комфортно тебе? нравится? вернёшься ты сюда снова? Мы именно так свою работу делаем – чтобы в первую очередь понравилось нам, дальше – заказчику, а затем – и клиенту, который будет здесь отдыхать.

Что касается решения о реновации и ее масштабе, то начинать надо с маркетингового исследования. Затем делать архитектурный и дизайн-проект, продумывать инженерные сети. А дальше – просто реализовывать задуманное. Да, какое-то время объект будет себя окупать, но, я думаю, с тем турпотоком, который здесь в дальнейшем образуется, время это будет недолгим.

Пандемия, санкции, новый проект

Реновация отеля «Байкал» пришлась на сложные времена: пандемия, санкции, ограничения. В 2018-м, когда проект только начинался, сложно было предположить, что путь к результату будет настолько тернист. Что было самым непростым для вас?

– Период, действительно, был тяжелый. Во время пандемии пришлось приостановить работы на год. За это время был полностью переделан проект – собственник принял решение реновировать объект по стандартам Marriott. Изначальная задача была проще, под российские стандарты: меньше инженерии, не было предусмотрено работ по вентиляции, кондиционированию. Это оборудование возникло уже в новом проекте, и мы его установили. Воплотили и другие задумки в реальность.

Санкции не помешали?

– Ограничения, конечно, повлекли за собой проблемы с оборудованием, материалами. Это сказалось на сроках: приходилось искать аналоги, альтернативные пути доставки. Например, вентиляционное итальянское оборудование – после санкций были закрыты все пути. Но мы его всё равно купили и доставили. Да, потребовалось больше времени – шесть месяцев занимались логистикой, – но вместе заказчиком мы справились с этой задачей.

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

Что помогало не сдаться?

– Чем сложнее задача – тем она интереснее. Мы все были заряжены, работали на результат. Важно было довести начатую работу до конца любыми силами. Команда здесь работала уже слаженная, мы с ними сделали не один объект: и детский сад в Ревякина, и кванториум в Усолье-Сибирском, и множество других… Это сплоченный коллектив, который понимает зону своей ответственности, умеет работать над ошибками, находить решения.

Когда мы говорим о гостиницах, в первую очередь вспоминаем интерьеры, благоустройство, инфраструктуру для работы и отдыха… Меньше всего думаем о том, какая инженерная начинка за всем этим кроется. Вы во время реновации провели немало такой – не видной обычному человеку – работы. Чем особенно гордитесь, что было новым для вашей команды?

– На Байкале нередки перепады температур – чтобы гости чувствовали себя комфортно, в отеле предусмотрены и подогрев, и охлаждение. Плюс чистый воздух: идет забор – и подаётся в каждый номер. Всё – по международным стандартам, с помощью новых систем в номерах создается идеальная атмосфера. Вентиляционное оборудование такого уровня мы монтировали впервые, но никаких особых сложностей это не составило. Во всем можно разобраться, если специалисты подготовленные.

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

Хорошая инженерия – это комфорт для гостей. Если всё сделано достойно, постояльцы это оценят и захотят сюда вернуться. Сегодня многие стремятся отдыхать за рубежом, тянутся к их стандартам. Но, когда они увидят, что и в России такое возможно, пересмотрят, думаю, свои предпочтения и будут чаще посещать Байкал.

Качество и скорость

Лично вам нравится то, что получилось?

– Не кривя душой – да. Я бывал во многих передовых отелях – по качеству, дизайну «Байкал» – один из лучших, честно. Такого уровня гостиницы на Байкале, на мой взгляд, еще не было. Этот отель задаст новый уровень гостиничному сектору, туризму в регионе. Остальные отельеры будут подхватывать новые стандарты – думаю, это не последний объект, который мы делаем на Байкале.

То есть вы не просто реновировали гостиницу, а меняли облик Листвянки, задавали новую планку для гостиничного сектора, туризма на Байкале?

– Я, скорее, поддержал эту идею, загорелся ей. А идея-то вообще – заказчика и всей команды, которая работала над проектом. Дизайнеры, проектировщики, технический надзор, директор будущего отеля – все были заинтересованы в таком результате. И я рад, что работал в этой команде, мне было комфортно. То, что мы все вместе сделали, останется надолго. Надеюсь, нас будут вспоминать добрым словом, а ремонт здесь не потребуется в ближайшие 10-15 лет.

Лина Тюрнёва, генеральный менеджер отеля "Байкал", и Игорь Дружков, генеральный директор "Поли-Флоор Иркутск". Фото А. Федорова

Работа в Листвянке подходит к концу. Что дальше? Какие планы у компании?

– Нас приглашают в различные проекты гостиничного направления, сейчас рассматриваем предложение из Томска. Есть варианты и в Иркутске, но пока не буду раскрывать подробности. Трудимся мы над объектами и в других направлениях, например, сейчас в работе – энергетический колледж для Эн+, около тысячи «квадратов» отделки за месяц.

Это реально?

– Наш опыт говорит, что да. Мы полностью реконструировали целый парк-отель площадью 4000 кв. м за месяц. В работе всегда есть три фактора: скорость, стоимость и качество. Мы сосредотачиваемся на качестве и сроках. Трудимся в две-три смены, ведем работы параллельно, заказываем материалы авиадоставкой, чтобы сократить сроки, предусматриваем премиальные фонды для персонала. Чем больше ты вкладываешь в проект времени и средств, тем он быстрее и качественнее получается.

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

КСТАТИ

Всё для детского футбола

«Поли-Флоор Иркутск» не только занимается производственно-строительной деятельностью, но и ведет различные социальные проекты. Например, помогает развитию детского футбола в Иркутске.

– Мы взяли франшизу футбольного клуба «Зенит», – рассказал Игорь Дружков. – Кроме того, проводим бесплатные киносеансы в МТЦ «Новый», каждую пятницу показываем фильмы, мультфильмы об этом виде спорта. Чтобы популяризировать футбол в городе, нужно что-то поменять сначала в головах людей. В планах – построить в городе крытый стадион для проведения соревнований. Думаю, у нас всё получится.

Игорь Дружков. Фото А. Федорова

СПРАВКА

«Поли-Флоор Иркутск» – производственно-строительная компания, на рынке более 10 лет. За это время «Поли-Флоор» вырос из небольшой компании, которая оказывала услуги по заливке наливных полов, до одного из крупнейших представителей рынка ремонтно-отделочных работ и дизайнерских услуг Иркутска. В штате – 90 сотрудников административного и производственного персонала. У компании есть все необходимые строительные лицензии СРО для выполнения строительных и отделочных работ, а собственная спецтехника и складские помещения позволяют ускорить процесс и обеспечить его бесперебойность. «Поли-Флоор» выступает как комплексный заказчик, выполняет общестроительные работы, работы по монтажу инженерных систем, отделочные работы, в том числе «под ключ».

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