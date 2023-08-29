Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске

После завершения в нем появятся пятизвёздочный отель, кафе, рестораны, конференц-залы, помещения для СПА-процедур, тренажерный зал, подземный паркинг и другие общественные пространства. Об этом сообщают в пресс-службе компании.Эн+.

Проект реконструкции предполагает демонтирование старых и ветхих элементов, усиление конструкции здания, сейсмоустойчивости и пожарной безопасности. В настоящее время на площадке ведется подготовка фундамента для нового блока гостиницы. Его построят во внутреннем дворе на месте старых складских помещений.

Несмотря на то, что строение не является памятником архитектуры, фасад, выходящий на улицы Ленина и Сухэ-Батора, полностью сохранится, а надстраиваемый четвертый этаж бережно встроят в имеющийся архитектурный стиль. Предложенные архитекторами решения подчеркнут привлекательность и красоту здания, а созданная в виде шпиля градостроительная доминанта сформирует необходимый для пространственного построения акцент.

После комплексного благоустройства здание «Востсибуголь» станет более функциональным, безопасным, удобным и доступным для всех желающих.

После завершения реконструкции в здании «Востсибугля» появятся пятизвёздочный отель, кафе, рестораны, конференц-залы, помещения для СПА-процедур

Для сохранения объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости, специалистами разработан отдельный план мероприятий. Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающего Тихвинского сквера. Он останется открытым и доступным для горожан.

Инвестиционный проект стимулирует развитие предпринимательской активности и является очередным примером участия Эн+ в развитии инфраструктуры Иркутска, улучшении условий для роста его экономический активности, появлении и воссоздании уникальных общественных пространств. Сегодня компания завершает строительство бань Курбатова и Русанова, строит деловой центр на Цесовской набережной, готовится к возведению на берегу Ангары жилого квартала от всемирно известного архитектора Кенго Кумы.

Бизнес-туристы и VIP-гости часто сетовали на то, что в Иркутске не хватает пятизвездочных отелей. Их в городе – буквально по пальцам пересчитать, причем пока этот класс представлен небольшими бутик-отелями с малым номерным фондом. Впрочем, скоро ситуация начнет меняться.