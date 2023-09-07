Курорт «Ангара»: здоровье – главная ценность человеческой жизни. Как развивается оздоровительный туризм в Иркутске

Медицинский туризм в России набирает популярность: растет спрос на оздоровительные туры, все больше россиян готовы провести отпуск у врача и в санатории, а не на пляже. Иркутянам далеко ехать не надо: прямо в городе работает крупная здравница с солидной научной базой – курорт «Ангара». Генеральный директор курорта Ольга Князюк рассказала, как «Ангара» ощущает новые тренды, чем готова ответить на современные запросы общества и почему руководство решилось на масштабную реновацию курорта.

«Ангару» часто по привычке считают «гаванью» для пациентов в возрасте, которые лечатся после инсультов и инфарктов. Насколько это мнение справедливо сегодня?

– Начнем с того, что инсульты и инфаркты очень «помолодели». Они стали встречаться среди людей самого что ни на есть трудоспособного возраста – около 40 лет и чуть старше. Причем случаются внезапно, на фоне, казалось бы, полного здоровья. И это веский повод обратить на себя внимание, не дожидаясь острого эпизода.

Мы действительно остаемся базой реабилитации больных с нейро-сосудистой патологией: острым нарушением мозгового кровообращения, состояниями после черепно-мозговых травм и после операций на позвоночнике. Продолжаем большую работу по восстановлению больных кардиологического профиля.

Но в целом наши возможности намного шире. Мы работаем с патологией сердечно-сосудистой системы, заболеваниями печени, почек, поджелудочной железы и всего ЖКТ. Один из наших минеральных источников по составу аналогичен дарасунским водам, он прекрасно подходит для этих целей.

Очень актуальны программы подготовки женщин к ЭКО, к беременности и родам. Это целое направление со сложившимися методиками, с коллективом врачей-специалистов, медицинских психологов, инструкторов-массажистов, большим физиотерапевтическим блоком.

Ведем оздоровление пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – от остеохондрозов до восстановления после травм. Это те люди, которые живут с хронической болью, годами ходят по поликлиникам, испробовали все возможные мануальные практики. У нас они получают все сразу: обследование, наблюдение врача, грязи, ванны, медикаментозное лечение, мануальную терапию, ЛФК, массаж, иглорефлексотерапию. Все наши специалисты – врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук с огромным опытом.

В последние два-три года мы ввели в практику инновационные процедуры в виде внутривенного лазерного облучения крови, которое рекомендуется при различных воспалениях, озонотерапии. Они прекрасно показали себя не только в реабилитации, но и в качестве профилактики, в купировании заболеваний на ранней стадии.

Вы одни из первых занялись реабилитацией пациентов, перенесших COVID-19.

– Это стало возможно благодаря нашему огромному клиническому опыту именно в области нейро-сосудистой патологии. Потому что при ковид-осложнениях страдает прежде всего нервная система и сосуды.

Мы продолжаем этим заниматься, в том числе отложенными ковидными последствиями, которые все больше и больше проявляются у людей работоспособного возраста. Шлейф у болезни оказался очень длинный. Через три-шесть месяцев после первой волны к нам стали поступать молодые пациенты с перенесенными инфарктами, нарушениями сердечного ритма, инсультами. Сегодня часто встречаются нарушения памяти, сна, когнитивные проблемы, патологии суставов.

Стало больше случаев сахарного диабета – такие пациенты проходят у нас лечение на базе терапевтического отделения.

Вы сказали о необходимости превентивного скрининга здоровья. Но в группе риска оказываются представители бизнеса, руководители компаний: у них высокий уровень стресса, частые командировки, недостаток сна. Болезни они нередко переносят на ногах – не могут себе позволить выпасть из рабочего графика. Проблема в том, что поставить работу на паузу на две-три недели, чтобы лечь в санаторий, они тоже не могут. Как быть?

– Останавливаться в какой-то момент надо все равно. Санаторно-курортное лечение с разумным режимом физической активности, выстроенным режимом дня, отдыха, сна, регулярным правильным питанием – само по себе восстановительный фактор.

Но мы понимаем, что это не всегда возможно. Поэтому предлагаем разные форматы оздоровительных курсов: можно выбрать сроки, условия размещения, набор процедур время приема соответственно вашим возможностям и рабочим графиком. Как правило, курс лечения составляет 12–14 дней. В него входит обязательное динамическое наблюдение врача, диагностика, физио- и бальнеопроцедуры, массаж, при необходимости ЛФК, медикаментозное лечение.

У иркутян популярны программы без проживания. Можно приехать утром: бальнеолечебница работает с семи часов. До девяти вы успеете пройти все процедуры: ванны, грязи, массажи, физиолечение, инъекции – и отправиться на работу. Кто-то приходит в обед, кто-то после рабочего дня, с пяти до семи вечера.

Не надо бояться, что придется ожидать в очереди. Мы стараемся так выстроить логистику процедур, чтобы «приходящих» пациентов обслуживать в одно время, а стационарных, тех, кто лечится и проживает в санатории, – в другое.

Санаторно-курортную карту можно оформить прямо у нас в клинике при курорте. Все необходимые обследования, анализы, консультация узких специалистов обычно занимают много времени. Мало кто готов пройти этот путь до конца. У нас это все можно сделать буквально за один день, определить показания и ограничения и подобрать программу.

Важный момент для тех, кто готов выбрать стационарный курс: в отличие от многих санаториев, где в стоимость путевки входит только проживание и питание, а процедуры добираются и оплачиваются отдельно, мы весь лечебный комплекс и цену обозначаем сразу. Может показаться, что 70-80 тысяч рублей за две недели санаторно-курортного отдыха – это дорого, но надо понимать, что после вам не придется доплачивать за основной курс лечению.

Сегодня в тренде здоровый образ жизни. Стало нормой ходить в спортзал, следить за весом, строить свое тело, переходить на правильное питание. Вы ощущаете этот запрос в обществе?

– Мы видим этот запрос, и видим, что он трансформируется из моды на подтянутый внешний вид в действительную заботу о здоровье. Все чаще пациенты приходят за тем, чтобы понять: что происходит в организме, как это нивелировать, как построить дальше свою жизнь, чтобы иметь высокую работоспособность и хорошо выглядеть долгие годы.

В «Ангаре» уже полгода работает программа детокс-терапии, в основе которой лежит диагностика дефицитов витаминно-минерального статуса, важнейших органов и систем организма. Сначала мы обследуем эндокринную систему, щитовидную, поджелудочную железу, затем, почки, печень, ЖКТ, исключаем патологии, потому что без этого невозможно провести грамотную детокс-терапию. После этого берем анализ крови на содержание микроэлементов, на гормональный уровень. Подчеркну, все это происходит на базе нашей клиники, не надо обходить полгорода, чтобы обследоваться. И, исходя из полученной картины, формируем лечебную программу для коррекции метаболического статуса. Именно лечебную, потому что по опыту даже у молодых людей, выявляются такие дефициты показателей крови, витаминов и микроэлементов, что нивелировать их просто подбором диеты невозможно. И уже плюсом к ней пациент получает процедуры в спа-зоне: грязевые аппликации, минеральные ванны, физиолечение, подбор диеты.

Кстати, сейчас на курорте идет реновация – в сентябре здравница открывает спа-комплекс, где будут хамам с солевым распылителем, массажные кабинеты, джакузи с элементами гидромассажа и гидромассажная ванна с липолитическим эффектом. В спа-зоне также планируется кабинет грязевых аппликаций – с сакской грязью и специальной подогреваемой кушеткой-ракушкой, душем Виши. Этим предложением могут воспользоваться и проживающие в санатории, и иркутяне.

Мы уверены, что будущее – за программами, которые не ограничиваются путевкой, «курсовкой» или циклом косметологических процедур, а дают возможность пациенту понимать состояние организма, корректировать его и выстраивать – если необходимо при сопровождении врача – образ жизни с учетом возникающих ограничений, но сохраняя максимально возможное ее качество. И за подходом к здоровью как к главной ценности жизни человека.



Елена Демидова

Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная 4

Телефон для бронирования путевок: 8 (3952) 99-89-89.

Cайт: курортангара.рф

5 фактов о курорте «Ангара»

1. Курорт располагает двумя источниками м

инеральных вод. Один – хлоридно-натриевый рассол высокой минерализацией с содержанием сероводорода. В его состав также входят марганец, бром, цинк, медь, железо. Вода используется для ванн и душей при лечении радикулитов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, сахарного диабета, восстановления после травм. Второй – лечебно-столовая гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода. Применяется при заболеваниях ЖКТ, почек, желчнокаменной болезни. Кроме того, курорт работает с природными целебными грязями – их добывают из высокогорных озер с уникальной флорой и микроэлементным составом в районе Аршана.

2. Собственная природно-климатическая территория курорта – это 74 гектара реликтового леса с терренкурами, перепадами высот, чередованием подъемов и спусков с природными ландшафтами.

3. Курорт «Ангара» является клинической базой кафедры физиотерапии и реабилитационной медицины Иркутской медицинской Академии последипломного образования. Здесь работают профессора и преподаватели кафедры, проводят научные исследования и разрабатывают новые методики реабилитации и профилактики. Например, Курорт «Ангара» был первым разработал методику восстановления после Covid-19.

4. Здесь развивают программу телемедицинской реабилитации – сопровождения пациента на дому уже после курса в санатории. Это возможность постоянного контроля здоровья для хронических пациентов с привлечением ведущих специалистов вплоть до выезда на дом, при необходимости, или телефонных консультаций.

5. «Ангара» работает и в системе ОМС, и в рамках дополнительного медстрахования. Среди корпоративных партнеров курорта – предприятия входящие в структуру Эн+, предприятия лесной и перерабатывающих отраслей, нефтегазовой отрасли.