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Продаем помещение в центре г. Усолье-Сибирское
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КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике [08.09.2023]Новые продукты адресованы юристам. Они помогут быстро ознакомиться с подходами судов по самым популярным вопросам, увидеть неочевидные риски, не допускать нарушений. Не нужно самому искать и анализировать судебную практику по вопросу – все это уже сделали эксперты КонсультантПлюс.
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [08.09.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Информационное сообщение [08.09.2023]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 4.10.2023 с 13:00 процедур публичных предложений по продаже имущественных комплексов:
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Открытие? Конференция? Корпоратив? [08.09.2023]Аврора кейтеринг. Фуршет, банкет, кофе-брейк, пикник т. +7 (3952) 994-559. кейтеринг-иркутск.рф
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.09.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.09.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.09.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Мечтаю запустить новое направление в строительстве». Анна Горд – о комплексных проектах и «зелёном» девелопменте [07.09.2023]Комплексный подход, концептуальность, безупречное качество, сервис – основные принципы работы бюро архитектуры и дизайна «ANGORD», которое основала иркутянка Анна Горд. Нашему изданию Анна рассказала, почему предпочитает выполнять проекты с нуля, о «зелёных» перспективах в девелоперском бизнесе и о своей мечте.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [07.09.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Как изменение ставки ЦБ меняет рынок недвижимости [06.09.2023]В моменты существенных экономических изменений люди, располагающие накоплениями, всегда думают об одном – как их сохранить. Само по себе это слово – «сохранить» – подразумевает отсутствие движения. «Сохранить» – это будто положить куда-то: кто-то выбирает рублёвую заначку, кто-то переводит накопления в валютный кеш, кто-то доверяет банковским вкладам. Но лучший способ сохранить накопленное – не положить его, а вложить. Всего-то разные приставки у глагола, но – полностью меняющие суть. Потому что «вложить» означает «потратить». А тратить в нестабильные времена… попросту боязно. Вроде как хочется вспомнить фразу «кто не рискует, тот не пьёт шампанского», но парадокс в том, что рискуют как раз те, кто решил подождать. То есть те, кто НЕ тратит. Так и что же делать? – Ищем ответ на второй извечный вопрос вместе с иркутским экспертами.
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Первый в районе. В предместье Марата появится жилой квартал высокого класса – ЖК «Источник» [06.09.2023]Квартиры с террасами, отдельным входом и даже подвалом, закрытый двор без машин, камеры видеонаблюдения, улучшенное благоустройство, кладовые – все это в купе с интересной архитектурой «включено» в новый жилой квартал комфорт-класса «Источник». Возводится он в пяти минутах от центра города Иркутска – в предместье Марата. 30 августа был заложен символический камень в фундамент одной из четырех блок-секции проекта. Срок строительства – второй квартал 2025 года, но застройщик ГК «Альфа» обещает передать ключи новым жильцам на полгода раньше.
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Зеленый вопрос. Почему ландшафтный дизайн – это не только про красоту и ликвидность [06.09.2023]«Без ландшафта даже шикарный дом выглядит убого», – убеждена дизайнер Ольга Викулова. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов считает так же: «Задача ландшафтного дизайна – максимально подчеркнуть архитектурные особенности дома». Вместе с Ольгой и Дмитрием мы прогулялись по улицам загородного поселка с поэтичными названиями Земляничной Росы, Рябинового Заката, посмотрели на реализованные проекты и обсудили самые удачные решения.
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«Наша отличительная черта – антихрупкость» [05.09.2023]В этом году Росбанк отмечает свое 30-летие. Накопленный опыт помог ему не просто справиться с беспрецедентной турбулентностью 2022 года – банк завершил его с положительным финансовым результатом и ростом по основным направлениям бизнеса, в том числе по такому деликатному как private banking. О том, как внешнеполитические изменения и смена акционеров повлияли работу с состоятельными клиентами, какие новые возможности для владельцев капитала готов предложить Росбанк, рассказал управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking Александр Афанасьев.
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Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске [29.08.2023]После завершения в нем появятся пятизвёздочный отель, кафе, рестораны, конференц-залы, помещения для СПА-процедур, тренажерный зал, подземный паркинг и другие общественные пространства. Об этом сообщают в пресс-службе компании.Эн+.
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Ипотека для ИЖС. Сбер представил новые кредитные продукты [21.08.2023]Жилищное строительство в последние пять лет поступательно перебирается за город. Доля ипотечных сделок на ИЖС и приобретение загородной недвижимости в общем портфеле ипотечных кредитов каждый год растет. Как программы Сбера могут повлиять на выбор покупателей или стратегию застройщиков? Перспективы ИЖС в Иркутской области обсудили на конференции в Байкальском банке Сбербанка.
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Новый городской туристический маршрут открылся в Иркутске [18.08.2023]Он называется «Истории иркутских белок». Променад предложили жителям и гостям города Сбер, Благотворительный фонд «Подари планете жизнь и компания 2ГИС. Цель нового маршрута – повышение исторической и экологической грамотности экскурсантов.
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6 трендов на рынке загородных отелей [17.08.2023]«Проекты в туристической отрасли не просто не замораживаются, а, скорее, размораживаются. Особенно это касается топ-4 регионов страны – Байкала, Алтая, Карелии и Краснодарского края», – заявил на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» президент Ассоциации загородных отелей, гостиничный девелопер и эксперт в проектировании объектов гостиничного бизнеса Антон Басин. Он добавил, что на Байкале у компании сейчас максимальное количество проектов.
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«Заморозки нет, инвесторов много», – Евгения Найдёнова об интересе к туротрасли Приангарья [15.08.2023]«Интерес к туристической отрасли в регионе значителен, инвесторы постоянно интересуются земельными участками и возможностями», – заявила на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.
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Цифровая трансформация. Как иркутские девелоперы уходят в «цифру» [11.08.2023]96% строительных и девелоперских компаний в России считают цифровую трансформацию приоритетной для бизнеса. О том, как Сбер помогает своим клиентам проходить непростой «цифровой путь», на сессии «ProDevelopment: новые форматы и точки роста» IX Байкальского саммита РГУД рассказала Инна Отпущенникова, руководитель по внедрению проектов в Байкальском банке ПАО Сбербанк.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.08.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [11.08.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303