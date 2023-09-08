Открытие? Конференция? Корпоратив?

КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике

​​​​​​​Новые продукты адресованы юристам. Они помогут быстро ознакомиться с подходами судов по самым популярным вопросам, увидеть неочевидные риски, не допускать нарушений. Не нужно самому искать и анализировать судебную практику по вопросу – все это уже сделали эксперты КонсультантПлюс.