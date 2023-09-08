Открытие? Конференция? Корпоратив?

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КонсультантПлюс выпустил три новых продукта по судебной практике [08.09.2023]Новые продукты адресованы юристам. Они помогут быстро ознакомиться с подходами судов по самым популярным вопросам, увидеть неочевидные риски, не допускать нарушений. Не нужно самому искать и анализировать судебную практику по вопросу – все это уже сделали эксперты КонсультантПлюс.
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [08.09.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Продаем помещение в центре г. Усолье-Сибирское [08.09.2023]Под офис, торговые помещения, услуги. Звоните! С радостью ответим на все вопросы: 8 (3952) 200-355, 203-501
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Информационное сообщение [08.09.2023]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 4.10.2023 с 13:00 процедур публичных предложений по продаже имущественных комплексов:
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.09.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.09.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.09.2023 г. (тыс. руб./кв. м) [08.09.2023]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [07.09.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [11.08.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Продаем помещение в центре г. Усолье-Сибирское [11.08.2023]Под офис, торговые помещения, услуги. Звоните! С радостью ответим на все вопросы: 8 (3952) 200-355, 203-501
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [05.07.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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Новые правила предрейсовых медосмотров работников заработают с 1 сентября [05.07.2023]Минздрав утвердил порядок предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медосмотров, а также осмотров в течение рабочего дня (смены). Он вступает в силу 1 сентября. С этой даты при таких медосмотрах можно использовать устройства, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья.
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [05.07.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [08.06.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [08.06.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества [12.05.2023]Информационное сообщение АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 14.06.2023 аукционов с открытой формой подачи предложений о цене имущества: • «База...
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ в Иркутской области [12.05.2023]Справки по телефонам: (3952) 200-355, (3952) 203-501 Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав
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У нас есть Арендатор/Покупатель на вашу коммерческую недвижимость [12.05.2023]Продадим/Сдадим ваш объект по максимальной рыночной цене
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Новое в системе КонсультантПлюс [07.04.2023]Послабления в госзакупках: проект оптимизационных поправок внесли в госдуму Предложили не применять методические рекомендации при определении НМЦК. Могут разрешить заключать контракт со...
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [07.04.2023]10 апреля 2023 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.